Nationalratswahlen 2023 Reise nach Jerusabern: Wagt Baschi Dürr ein Comeback? Damit beginnt für die meisten das grosse Zittern, während sich für die FDP eine grosse Chance eröffnet. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Baschi Dürr - folgt auf die Abwahl als Regierungsrat die Rückkehr aufs nationale Parkett? Roland Schmid / BLZ

Am 1. September bestätigte die Bundeskanzlei, was längst alle wussten: Basel-Stadt verliert einen Sitz im Nationalrat. Weil andere Regionen, namentlich Zürich, schneller wachsen, muss der Kanton künftig mit vier Mandaten auskommen. Es gilt wie im Spiel «Reise nach Jerusalem»: Jeder wegfallende Stuhl verschärft den Verteilkampf und verspricht zusätzliche Spannung, in diesem Fall für die Eidgenössischen Wahlen in zwei Jahren. Eine erste Auslegeordnung zur Legislatur-Halbzeit zeigt: Von den aktuellen Nationalrätinnen und Nationalräten kann sich fast niemand sicher sein, auch danach noch in Bundesbern zu arbeiten.

Im Herbst 2019 erlebte Basel-Stadt einen Linksrutsch. Rot-Grün vereinte 52,4 Prozent aller Stimmen. Für das beste Ergebnis der Nachkriegszeit gab es drei Gründe, waren sich die Analytikerinnen und Kommentatoren einig: Überparteilich mobilisierende Kandidierende, einen allgemeinen grünen Aufschwung und eine desolate SVP. Deren Nationalrat Sebastian Frehner verlor sein Mandat, Katja Christ übernahm. Die Grünliberale hatte die Grenzen des Wahlsystems ausgelotet. Mit geschickter Unterlisten-Taktik mit EVP und BDP innerhalb einer grossen bürgerlichen Listenverbindung reichten am Ende 3800 Stimmen zu einem Sitz. Mustafa Atici und Sarah Wyss (beide SP), Sibel Arslan (GB) und bis vor kurzem Christoph Eymann komplettieren eine in Bern ziemlich unerfahrene, ziemlich linke Basler Delegation. Gewählt hatte das Stimmvolk eigentlich auf linker Seite Eva Herzog und Beat Jans, doch Herzog wurde Stände- und Jans mittlerweile Regierungsrat.

Fast niemand kann sich seines Amts sicher sein

2023 drohen mit vier Sitzen Blockwahlen. Viel spricht dafür, dass sich die beiden stärksten Strömungen die Sitze hälftig teilen: Zwei für Rot-Grün, zwei für die zuletzt erfolgreiche bürgerliche Zusammenarbeit von LDP, FDP, Mitte, GLP und EVP. Die Linken stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre Resultate von 2019 zu wiederholen, dieses Mal ohne ihre grössten Zugpferde der vergangenen Jahrzehnte. Gleichzeitig legten die Grünen um Sibel Arslan mächtig zu.

Nimmt man die Resultate von 2019 als Blaupause, würde das sogar für drei Sitze reichen. Allerdings machen wenige hundert Stimmen bereits einen Unterschied. Alleine der Wegfall einer Unter-ferner-liefen-Liste wie die Gruppe um den verstorbenen Martin Vosseler hätte zur Folge, dass die Linken einen Sitz einbüssen. Ebenfalls sehr unklar ist, wer es treffen könnte. Die Mehrheitsverhältnisse innerhalb des rot-grünen Bündnisses sind so knapp, dass sowohl Arslan als auch Wyss und Atici breit mobilisieren müssen.

Für die Bürgerlichen hingegen stehen die Chancen gut, einen Sitz zu gewinnen. Ihrer Sache sicher sein darf sich Patricia von Falkenstein, die Nachfolge von Ex-Mann Eymann zu verteidigen. Das Polster ist dick. Schwieriger wirds für Christ. Aus der FDP ist zu hören, dass man den Grünliberalen kein zweites Mal eine Unterlisten-Verbindung mit der EVP gewähren würde. Damit hätte die FDP rein rechnerisch die Nase vorne, die GLP indes müsste auf den Bisherigen-Bonus hoffen. Alternativen sind nicht in Sicht, ein Alleingang wäre chancenlos. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Basler Büza auseinanderbricht. Dann wären drei linke Sitze sowieso Tatsache.

Wer ihn kennt, weiss: Baschi Dürr überlegt es sich

Für die FDP wäre eine Rückkehr aufs politische Parkett in vielerlei Hinsicht wichtig: Mit dem Verlust von Regierungs- und Nationalratssitz innert kurzer Zeit fehlt Geld in der Kriegskasse. Was die Partei braucht, ist ein grosser Name. Und so einer steht vielleicht bereit: Es ist Baschi Dürr. Für eine Entscheidung ist es noch etwas früh, aber wer ihn kennt, weiss, dass er sich eine Kandidatur überlegt. Vielleicht schicken ihn die Bürgerlichen für mehr Publicity sogar in den Ständeratswahlkampf: Von Falkenstein hat es ja bereits einmal versucht.

Noch sind das lediglich Gedankenspiele von Einzelnen. Das Geschacher unter den Parteien hat nicht begonnen. Aber schon bald werden sich die bürgerlichen Strategen und Taktikerinnen mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und schliesslich die SVP. Sie wird viel daran setzen, das Resultat von 2019 zu verbessern. Das Potenzial dazu ist vorhanden, das beweisen diverse nationale Abstimmungsergebnisse. Allerdings tritt die Partei dieses Mal ohne Bisherigen an und die letztjährigen Grossratswahlen verliefen ebenfalls wenig Erfolg versprechend. Es bräuchte schon eine beachtliche Trendwende, um ernsthaft bei der Sitzverteilung mitreden zu können.

Die Ausgangslage schliesst auch das nicht aus.