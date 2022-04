Gundeldinger Jugendzentrum bietet seine Angebote auf albanisch an

Porträt Martin Hug stand ein Vierteljahrhundert im Dienste der UPK – nun ruft das Segelboot

Martin Hug war 25 Jahre im Sozialdienst der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel tätig. Nun geht er in Pension. Im Gespräch erzählt der gelernte Landwirt, was er mitnimmt und was ihn noch beschäftigt.