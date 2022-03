Warteck-Neubau «Syd»: Coop hält Einzug auf dem Dreispitz-Areal

Neubau Coop hält Einzug auf dem Dreispitz-Areal Die Warteck Invest hat eine langfristige Mieterin für das Erdgeschoss in ihrem Neubau «Syd» gewonnen. Die Coop Genossenschaft hat den Mietvertrag für die gesamten 666m2 unterschrieben. Geplant sind laut Mitteilung vom Montag ein Supermarket, ein Gesundheitszentrum und eine Apotheke. Monica Martin 01.03.2022, 10.42 Uhr

So soll das elfstöckige Objekt «Syd» beim Dreispitz aussehen. Visualisierung: Warteck Invest

Im neuen Geschäfts- und Wohnhaus «Syd» der Warteck Invest an der Münchensteinerstrasse 117/ Walkeweg 1 wird die Coop Genossenschaft das gesamte Erdgeschoss beziehen. Die Genossenschaft habe einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben meldet die Immobiliengesellschaft am Montag in einer Mitteilung.