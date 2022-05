Neue Mehrheitsaktionärin Universitätsspital Basel übernimmt Bethesda Spital AG Das Unispital Basel und das Bethesda Spital geben in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit intensivieren wollen. Konkret: Das Unispital beteiligt sich an der Bethesda Spital AG – als Mehrheitsaktionärin. Mona Martin Aktualisiert 05.05.2022, 12.16 Uhr

Neu gehört die Mehrheit der Aktien der Bethesda Spital AG dem Unispital Basel. Juri Junkov/Kenneth Nars

In einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag geben die beiden Spitäler Bethesda und das Universitätsspital Basel bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen werden. Sie habe sich bewährt und die «Stärken der beiden Häuser» würden sich «hervorragend ergänzen», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung.