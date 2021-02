Neue Spitalliste beider Basel Von wegen «Scheinstandort» Gellert: Basler Unispital kann bei lukrativen Orthopädie-OPs nicht tricksen Die Aussenstelle des USB am Bethesda-Spital wird als «Scheinstandort» kritisiert. Das Unispital wolle dadurch in der Orthopädie Leistungsaufträge doppelt abgreifen. Recherchen zeigen, wie die neue Spitalliste beider Basel so einen Missbrauch verhindert. Michael Nittnaus 19.02.2021, 05.00 Uhr

Am Bethesda-Spital im Gellert nehmen Unispitalärzte elektive orthopädische Eingriffe vor. Künftig muss dafür der Hauptstandort des USB darauf verzichten. Kenneth Nars

(Basel, 17. Februar 2021)

Im Raum Basel wird zu viel operiert. In der Orthopädie dürften bis zu 30 Prozent der Eingriffe überflüssig sein. Zu diesem Schluss kam eine Untersuchung, welche die beiden Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (BL) im Herbst 2019 präsentierten. Kein Wunder gerieten danach rasch das Universitätsspital Basel (USB) und das Bethesda-Spital in die Kritik. Und das zu Recht. Ihr kurz zuvor präsentierter Ausbau der Kooperation im Orthopädiebereich biss sich direkt mit den Zielen, die Überversorgung einzudämmen. Zudem verfügt das Bethesda nur über wenige orthopädische Leistungsaufträge. Und die Unispitalärzte, die in den Räumlichkeiten an der Gellertstrasse operieren, rechnen zum deutlich höheren Tarif des USB ab.

Spitäler können keine Scheinstandorte eröffnen

Die Kantone als Regulatoren liessen gewähren. Sie verwiesen darauf, dass spätestens mit der ersten gemeinsamen Spitalliste beider Basel ab 1. Juli 2021 diese Missstände behoben würden. Nun, da die Liste den Spitälern im Entwurf vorliegt, ist der Aufschrei gross. Engelberger habe ein neues Spital erfunden, ein «Phantomspital», und so dem USB in der Orthopädie doppelt so viele Leistungsaufträge zugeschanzt, schrieb die «Basler Zeitung». Im Baselbieter Landrat stiess FDP-Politiker Sven Inäbnit vor einer Woche mit einer dringlichen Interpellation nach.

Tatsächlich ist auf der Spitalliste neu der Standort USB-Gellertstrasse aufgeführt – und erhält eigene Leistungsaufträge. Und diese decken auf den ersten Blick dieselben orthopädischen Bereiche ab. «Wird nun jedes Spital ‹Scheinstandorte› oder ‹Filialen› bezeichnen können, um dort Leistungsaufträge zusätzlich zu ihrem ‹Stammsitz› gewinnen zu können?», fragte Inäbnit in seinem Vorstoss. «Nein, das ist ausgeschlossen», antwortete Regierungsrat Weber, als er im Landrat ausführlich Stellung bezog. Der bz liegt sein Votum schriftlich vor. Für jeden neuen Standort müsse ein Spital künftig eine Bewerbung einreichen, die dann beurteilt werde.

Begrenzungen stehen direkt in der Spitalliste

Die Kooperation zwischen USB und Bethesda verteidigte Weber explizit: «Es findet keine doppelte Mengenzuteilung statt.» Konkret werden die orthopädischen Leistungen zwischen dem USB-Hauptsitz und USB-Gellert aufgeteilt. In den Räumlichkeiten des Bethesda sollen mit der neuen Spitalliste ab Juli nur elektive, also planbare, Wahleingriffe erlaubt sein. Weber hielt fest:

«Nur jene orthopädischen Eingriffe, die aufgrund ihrer Schwere oder von Notfallsituationen auf die Infrastruktur des USB Hauptcampus angewiesen sind, dürfen noch dort ausgeführt werden.»

Doch wo manifestiert sich diese Begrenzung? «Aufgrund von Anträgen einzelner Spitäler und einer höheren Transparenz werden die Einschränkungen direkt in der Spitalliste vorgenommen», sagt Webers Direktionssprecher Rolf Wirz. Der bz liegen die zentralen Auszüge aus dem Entwurf zur neuen Spitalliste des Unispitals vor. Bei sämtlichen elektiven Eingriffen des Bewegungsapparates ist beim USB-Hauptsitz vermerkt: nur bei Unfällen (Trauma), schwerkranken Patienten (Risikoklassifikation Stufe 3 oder höher), Tumoren oder Infektionen am Bewegungsapparat.

Standort Gellert bekommt tieferen Tarif

Umgekehrt sind die normalen elektiven Eingriffe am Standort Gellert erlaubt, aber «mengengesteuert», wie es in der Liste heisst. Ein separates Blatt definiert diese für den jeweiligen Standort berechnete Begrenzung für jeden orthopädischen Bereich. Überschreitungen werden kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert. USB-Sprecher Thomas Pfluger hält fest, dass Missbrauch kaum unentdeckt bleiben würde: «Zur Kontrolle reicht ein Blick auf die OP-Planungslisten.»

Mit dem 1. Juli wird auch der zweite stossende Punkt am USB-Bethesda-Deal beseitigt: Auch die Tarife müssen standortbezogen ausgewiesen werden. «Die Baserate am Standort Gellertstrasse wird voraussichtlich deutlich tiefer sein als jene am USB-Hauptcampus», sagte Weber im Landrat. Das bestätigt auch Pfluger: «Das Angebot wird sich preislich an dasjenige der übrigen Anbieter anpassen.» Der genaue Tarif muss aber noch mit den Versicherern ausgehandelt werden. Pfluger geht daher davon aus, dass es im Sommer eine Übergangsphase gibt.

Das Unispital wird übrigens nicht der einzige Anbieter sein, bei dem die orthopädischen Leistungsaufträge auf zwei Standorte aufgeteilt werden, wie Weber im Landrat festhielt: Auch am Kantonsspital Baselland dürfen die elektiven Eingriffe nur noch am Bruderholz durchgeführt werden.