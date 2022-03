Neue Wirtin Mediterrane Lüfte im Gundeli nach Wirtewechsel beim Tennisclub Nachdem ihre Vorgänger den Vertrag aufgelöst haben, übernimmt Silvana Nussbaumer die Klubbeiz des Basel Lawn Tennis Club neben dem Margarethenpark. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Das Klubhaus des Basel Lawn Tennis Club soll in Zukunft auch Anwohnerinnen und Anwohner zum Verweilen anziehen. Kenneth Nars

Game, Set, Match! So muss es sich angefühlt haben, als Silvana Nussbaumer nach einer Woche auf ihr Crowdfundingprojekt geschaut hat. «Dass wir das Ziel bereits nach sieben Tagen erreicht haben, hat mich in meiner Sache sehr bestärkt», sagt die neue Wirtin. Am 30. März eröffnet sie das Klubrestaurant des Basel Lawn Tennis Club (BLTC) im Gundeli.

Unter neuem Namen und mit neuem Erscheinungsbild soll das Restaurant ein Begegnungsort für die Gundeldingerinnen und Gundeldinger werden. «Denn für viele Menschen war bisher nicht klar, dass die Beiz auch öffentlich zugänglich ist», sagt Nussbaumer. Dem wolle man nun entgegenwirken. Das «Max», wie das Restaurant heissen wird, wird mit einer Eröffnungsfeier seine Tore öffnen.

Aus Spass wird Ernst

Die Vorgänger Nussbaumers haben ihren Vertrag aufgelöst, sagt Klubpräsidentin Marianne Eggenberger. «Denn so ein Lokal zu führen, ist sehr anspruchsvoll. Für sie hat es sich nicht mehr gelohnt.» Somit musste sich der Tennisklub auf die Suche nach neuen Wirten machen. «Uns war es wichtig, dass wir eine interne Lösung finden konnten.» Jemand, der sich mit dem Publikum bereits auskenne. Und hier kommt Nussbaumer ins Spiel. Vor vier Jahren hat die gelernte Köchin ihre ersten Gehversuche auf dem Gundeldinger Tennisplatz gestartet. Nachdem sie ein Jahr in Mallorca verbrachte, ist sie im vergangenen Jahr wieder auf das Feld zurückgekehrt.

«Zuerst handelte es sich nur um einen Spass», sagt sie. Doch nach einiger Zeit beschäftigte sie sich ernsthaft mit dem Angebot. «Für mich ist es ein erster Schritt in die Selbstständigkeit und eine gute Chance, in der Basler Gastronomie Fuss zu fassen.» Deswegen hat der Klub eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, um von den Mitgliedern das Renovationsbudget absegnen zu lassen. Dieses beläuft sich auf 65'000 Franken. Denn die Klubbeiz ist gleichzeitig auch das Klubhaus der Mitglieder und elementar für den täglichen Betrieb. «Wenn es regnet, können wir auch mal eine Runde Jassen», sagt Eggenberger. Bisher hätten aber die finanziellen Mittel zur Rennovation gefehlt.

In den vergangenen vier Jahren habe sich die Mitgliederzahl des Klubs fast verdoppelt, sagt Eggenberger. «Während der Pandemie sind die Menschen weniger gereist und hatten deswegen mehr Geld für andere Sachen übrig.» Nun freut sich die Präsidentin auf ein innovatives Konzept und viele Besuchende auch ausserhalb des Tennisklubs.

Regionalität und Saisonalität sollen im Vordergrund stehen

Dieses Ziel verfolgt auch Nussbaumer. Mit zwei Mittagsmenüs und einer Speisekarte am Abend will sie den gastronomisch unberührten Fleck im Gundeli aufwerten. «Die Menüs am Mittag sollen mitgenommen werden können.» Eines mit Fleisch und eine vegetarische Variante, die, wenn möglich, auch vegan sein soll. Somit sollen die Menschen dazu animiert werden, nach der Mittagssession im Klubrestaurant zu essen. Die Terrassen im Grünen würden sich anbieten, das Essen im «Max» vor Ort einzunehmen, sagt Nussbaumer. «Oder man kann auch die Mittagspause im Park verbringen und unsere Menüs geniessen.» Auch ein sonntäglicher Brunch im BLTC soll etabliert werden.

Nussbaumer startet die Mission «Max» mit einem spanischen Koch an ihrer Seite. Gerichte mit einem mediterranen Touch sollen ab dem 30. März serviert werden, aber auch frische Pasta soll es geben. Was Nussbaumer sehr wichtig ist: «Wir werden darauf achten, dass die Zutaten regional und saisonal sein werden.» Eine Partnerschaft mit der Brauerei Birtel auf dem Dreispitz wurde deswegen bereits eingegangen.

Sie selbst übernimmt den Vollzeitjob als Geschäftsführerin und Gastgeberin. Dass sich das Konzept, aus einer Klubbeiz eine Quartierbeiz zu machen, auszahlt, zeigt ein Blick auf das Restaurant des TC Old Boys. Seit über vier Jahren nennt sich das Restaurant «La Vongola». Die Tripadvisor-Bewertungen sind vollen Lobes über das Essen, im Neubadquartier hat sich das italienische Restaurant zu einem Geheimtipp entwickelt.

