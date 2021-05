Neuer Laden An der Schanzenstrasse werden Luftballons zu Accessoires Zwei Frauen verkaufen an der Basler Schanzenstrasse Helium-Ballons in allen möglichen Farben. Die Kundschaft besteht aber nicht primär aus Kindern. Elodie Kolb 15.05.2021, 05.00 Uhr

Vor einem Monat hat Marianne Tobler gemeinsam mit Dina Schüpbach den Ballonsalon Peng! eröffnet. Kenneth Nars/BLZ

Die Blicke der Menschen, die an der Bushaltestelle der Linie 30 an der Schanzenstrasse stehen, fallen auf das ungewöhnliche Schaufenster des Ballonsalons Peng!: Darin zu sehen ist ein kugelrunder, durchsichtiger Luftballon mit echten, angepflanzten Kressepflänzchen. Links oben hängt ein grosses Exemplar mit Glitzer. Dazu in der Mitte eine Helium-Version der Erdkugel. Durch die Scheibe sind ganze Sträusse an bunten und marmorierten Ballons im Innern des Ladens sichtbar.

Vor einem Monat hat an der Schanzenstrasse 4 der Ballonsalon Peng! eröffnet. Die beiden Gründerinnen Marianne Tobler und Dina Schüpbach haben den Laden in kürzester Zeit umgesetzt: «Ich kenne die Vormieter und wusste, sie verlassen den Laden. Zu zweit haben wir das Geschäft innerhalb etwa eines Monats aufgebaut», erzählt Tobler. «Ich hatte immer schon Helium und Luftballons zu Hause und mochte sie als Geschenk. Die Idee, dass sie eine Zeit lang fliegen, aber vergänglich sind, gefiel mir. Ballons haben eine zauberhafte Wirkung durch ihr Fliegen und Schweben.» Als sie während des Lockdowns mit einem grossen Strauss Ballons durch die Stadt lief, habe Tobler so viel positive Rückmeldung erhalten, dass ihr die Idee eines eigenen Ladens zu gefallen begann.

Kugelrunde Ballons in allen Farben gibt es an der Schanzenstrasse. Kenneth Nars / BLZ

Ein Ballonstrauss statt eines Blumenstrausses

Es seien aber nicht Kinder, welche die grossen farbigen und kugelrunden Ballons im Salon kaufen. Tobler sehe die mit Helium gefüllten Kugeln auch als etwas für Erwachsene, gewissermassen als ein Accessoire: «Mir gefällt die Idee, einen Ballon zum Beispiel an einem schönen Armreif zu tragen», sagt sie. Das wirke schnell edel. «Wir sehen den Ballon als etwas Stilvolles wie etwa Blumen und weniger als das lustige Element von Kindergeburtstagen.» Sie könne sich vorstellen, beispielsweise statt eines Blumenstrausses ein Ballonstrauss zu verschenken. Oder eine Mischung: Ballons mit angehängten Blumen.

Die beiden gehen auch kreativ mit der Materie um. Kenneth Nars/BLZ

Mit Spitzenbändern, farbigem Glitzer, Armreifen und der Auswahl an bunten Ballons können die Kunden im Laden ihre eigenen Accessoires zusammenstellen, wie Tobler sagt. Die beiden haben sich vor allem auf die kugelförmigen Ballons spezialisiert. «Ich mag die runde Form», so Tobler. Besonders die roten haben es ihr angetan.

«Interesse für nur einen Monat grossartig»

Sie sehe immer wieder, wie ältere Menschen auf dem Weg zur Bushaltestelle stehen bleiben, das Schaufenster begutachten und lächeln. «Vielleicht wegen schöner Kindheitserinnerungen?» Nachdem der Laden jetzt einen Monat geöffnet ist, könne sie eine gute Bilanz ziehen. Laufkundschaft gebe es zwar nicht so viel, aber es kämen immer wieder Aufträge und Bestellungen rein, beispielsweise für Geburtstage oder für Geschenke. «Für nur einen Monat ist das Interesse grossartig», sagt Tobler erfreut.

Auch die in der Nähe von Ballons gefährlichen Dartpfeile gibt es im Laden. Das «Peng» im Namen komme aber daher, «weil wir einfach Humor haben» und weil das Platzen der mehrheitlich aus Naturkautschuk bestehenden Ballons auch dazu gehöre. Aber: Tobler stelle sich etwa auch ein Spiel vor, bei dem man einen Strauss mit Blumensaat gefüllter Ballons abschiesst, wodurch sich das Saatgut dann verstreut. Verkauft habe sie das aber bisher noch nicht.

Der Laden sei zwar etwas wie eine Zentrale der Ballonkünstlerinnen geworden, allerdings seien es im Moment vor allem externe Aufträge, welche den Laden tragen. Beispielsweise Workshops oder in Installationen, wo die Grenze zwischen Kunst und Deko noch mehr verschwimmt. Eine grosse Installation wird im Herbst auf dem Theaterplatz zu bestaunen sein. Mit der Pandemie hat die Ladeneröffnung nichts zu tun gehabt, ausser vielleicht erst recht die Freude daran, im Lockdown etwas Schönes in die Stadt zu bringen.