Basel: Neues Bündnis will den Autos an den Kragen

Neues Bündnis Verkehrsverbände machen Druck: ÖV, Fussgänger und Velos sollen an Ampeln priorisiert werden Die neu formierte «Allianz Mobilität und Umwelt» fordert einen grundlegenden Paradigmenwechsel in Basel. Eine Forderung ist die flächendeckende Einführung von Tempo 30. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Basel soll zu einer Stadt der kurzen Wege werden. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Veloverkehr.

Nicole Nars-Zimmer

Es war ein eindeutiges Signal, welches das Basler Stimmvolk am 9. Februar 2020 abgegeben hatte, als es die «Zämme fahre mir besser»-Initiative des Gewerbeverbands versenkte – und stattdessen dem Gegenvorschlag zustimmte. Dieser beinhaltet, dass im Stadtkanton – Hochleistungsstrassen ausgenommen – ab 2050 nur umweltfreundliche Verkehrsmittel fahren dürfen. Basel verpflichtet sich damit einer grünen Verkehrszukunft, Autos sollen zu Gunsten von Velos, Fussgängern und ÖV weichen.



«Das Abstimmungsresultat ist eine grundlegende Weichenstellung hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität und war für uns der Hauptauslöser, den Schritt zur Allianz zu tätigen», sagt Stephan Appenzeller, Präsident der Interessensgemeinschaft öffentlicher Verkehr Nordwestschweiz (IGöV), die sich mit den Basler Ablegern von Pro Velo und Verkehrsclub (VCS) zusammengeschlossen hat. Das Bündnis, das als «Allianz Mobilität und Umwelt» auftritt, hat ein Positionspapier publiziert, das in 15 Punkten aufzeigt, wie man sich Basels Mobilität der Zukunft vorstellt.



Gebündelte Kräfte statt interne Grabenkämpfe

Die Haltung ist klar: Will Basel seine Klimaziele erfüllen, muss die Verkehrsplanung eine tiefgreifende Transformation erfahren – mit umweltfreundlichen Verkehrsarten an erster Stelle. «Diesen Trend, der sich etwa in einer Reduktion des Auto-Individualverkehrs ausdrückt, gibt es in Basel und anderen Städten schon länger. Wir wollen ihn nun konsequent weitergehen, aber mit mehr Punch und Power», sagt Appenzeller.

Die zusätzliche Stosskraft für die Anliegen des klimafreundlichen Verkehrs will man in Basel aus einem Zusammenschluss der verschiedenen Interessensgruppen schöpfen. «In anderen Städten kämpfen die Verbände oft miteinander und lassen sich gegeneinander ausspielen. Genau das wollen wir verhindern und gemeinsam für unser übergeordnetes Ziel zusammenspannen», sagt Appenzeller und gibt ein Beispiel: So enthält das Positionspapier etwa die Forderung nach Tempo-30-Zonen auf dem gesamten Kantonsgebiet ausserhalb der Nationalstrassen und Tempo-20-Zonen in Siedlungsgebieten. Während sich insbesondere Pro Velo für diesen Aspekt starkmachte, war die IGöV kritischer. Es konnte jedoch ein Kompromiss gefunden werden, der den ÖV hier ausklammert und ihm etwa zusätzliche Sperrflächen und Eigentrassees sowie eine Bevorzugung an Lichtsignalen garantiert.



ÖV-Fonds soll jährlich 50 Millionen erhalten

Nach dem Vorbild von Metropolen wie Paris oder London soll Basel zu einer Stadt der kurzen Wege werden, in der breit ausgebaute umweltfreundliche Mobilitätsformen den Autoverkehr obsolet machen. Appenzeller:



«Dass wir sehr weitreichende Massnahmen fordern, ist uns klar. Doch es ist nicht unser Anspruch, Ziele zu formulieren, die locker zu erreichen sind. Wenn man klimatechnisch etwas erreichen will, muss man auch heisse Eisen anfassen.»

So sticht neben einer geforderten Reduktion des Autoverkehrs um 25 Prozent bis 2030 und der Einführung einer Maut für Autos in der Innenstadt vor allem die Forderung nach einem ÖV-Fonds, der vom Kanton jährlich mit 50 Millionen Franken gefüttert werden soll, ins Auge. Damit soll ein flächendeckender Ausbau der ÖV-Infrastruktur langfristig gesichert werden. Dass dies, gerade in Zeiten, in denen der Kanton bereits ein coronabedingtes ÖV-Defizit in Millionenhöhe decken muss, nicht überall auf offene Ohren stossen dürfte, ist auch der Allianz bewusst. Appenzeller: «Corona wühlt unsere Gesellschaft auf, das ist klar. Wir sind aber nicht der Auffassung, dass man generelle Stossrichtungen in der Politik, gerade was das Klima betrifft, fallen lassen sollte.» Vielmehr habe die Pandemie die Menschen in ihrem Wunsch nach mehr Lebensqualität in der Stadt bestärkt: «Entsprechend ist es wichtig, in der Klima- und Verkehrspolitik eine Jetzt-Erst-Recht-Haltung einzunehmen.»



Mit der Publikation des Positionspapiers hat die Allianz einen ersten Schritt in diese Richtung getan. Künftig will sie ihre Forderungen noch konkreter in die Politik tragen, einerseits bei der Umsetzung der neuen Mobilitätsstrategie des Kantons, die infolge der Abstimmung vom vergangenen Februar ansteht. Andererseits auch mit einem geschlossenen Auftreten der Interessensgruppen bei einzelnen, konkreten Verkehrsprojekten.