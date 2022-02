Mehr Fixlohn, weniger Boni für BLKB-Angestellte

Basler Fasnacht Mit Bus, Tram und Zug an den Morgenstreich: Auch die SBB passen ihren Fahrplan an

Nicht nur die BVB hat das öV-Angebot auf die Fasnacht angepasst, auch die SBB bieten Extrazüge an den «Morgenstreich» an. Auch für den «Chienbäse» in Liestal wird das Angebot ausgebaut.