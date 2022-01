9 Gründe dafür, dass dieses Jahr alles besser wird.

Neujahr Warum dieses Jahr alles besser wird Seien wir ehrlich: 2021 war eine herbe Enttäuschung. Und zum Abschluss gab’s noch Omikron obendrauf. Doch es gibt viele Gründe, optimistisch ins neue Jahr zu schauen: Hier sind neun davon. 02.01.2022, 05.00 Uhr

Jede und jeder dürfte eine lange Liste von Sachen aus dem vergangenen Jahr haben, die 2022 hoffentlich nachgeholt werden können unsplash.com

«Ein neuer Blickwinkel auf den Alltag»

Jonas Hoskyn Martin Töngi

«In ein paar Monaten sollte das Gröbste durch sein. Zu dieser Einschätzung kommen aktuell auch die meisten Epidemiologen. Beim «Neustart» lohnt es sich, die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre im Hinterkopf zu behalten. Wer konnte schon ahnen, dass das Fondue im Freundeskreis im Frühjahr 2020 zum letzten unbekümmerten Anlass für lange Zeit würde? Jede und jeder dürfte eine lange Liste an Sachen haben, die nachgeholt werden müssen. Von der aufgeschobenen Weltreise über den Grillabend unter Freunden bis hin zur Schulaufführung der Kinder. Das neue Jahr verspricht endlich wieder die Möglichkeit dafür.»

«Die Vorfreude auf das nächste Konzert»

Nora Bader Kenneth Nars

«Eine Lieblingsband live zu hören, kann nichts auf der Welt ersetzen. Leider fielen die meisten Konzerte der Pandemie zum Opfer. Nach zweimaligem Verschieben sagten die «Ärzte» ihren Auftritt in der Schweiz ab. Die «Lumineers» sah ich nur auf der Tasse im Homeoffice, die mir eine treue Freundin, mit der ich oft Konzerte besuche, zum Trost schenkte. Und «Shantel» musste ich einen Korb geben, weil ich es wirklich nicht verantworten konnte, bei steigenden Covid-19-Fallzahlen tanzen zu gehen. Es mag naiv sein, aber ich kann es dennoch nicht lassen, weiterhin Konzertpläne zu schmieden. Zu gross ist die Vorfreude auf die «Foo Fighters» im Sommer im Joggeli.»

«Das Wetter wird gut sein»

Benjamin Rosch. Roland Schmid

«Jeder schimpft auf das Wetter, aber keiner tut etwas dagegen», wusste schon Mark Twain. Gestehen wir es uns ein: gutes Wetter gibt es nicht. Es ist immer zu warm, zu kalt, zu nass und zu trocken, es ist immer zu Wetter. Genau darin liegt aber die grösste Chance von 2022: Denn dass es Wetter geben wird, steht schon fest. Und dass es uns alle betreffen wird auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Wetter dieses Jahr deshalb gut für uns sein wird, weil wir alle mit schwer zu verändernden Umweltzuständen leben gelernt haben. Und mal ehrlich: Schlechter als der letzte Sommer kann es gar nicht werden.»

«Wenn die Maske wieder Larve heisst»

Aimee Baumgartner Kenneth Nars

«Selbst wenn der Cortège ausfällt, stehen die Chancen gut, dass wir im März die fasnächtlichste Fasnacht seit Pandemiebeginn erleben dürfen. Das Gässle sollte möglich sein – eine gute Voraussetzung für den Morgenstreich. Die Plakette ist im Verkauf, und die Mitwirkenden der zahlreichen Vorfasnachtsveranstaltungen proben fleissig. Ohne ein aktives Verbot lassen sich viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht davon abhalten, mit ihren Formationen nach freiem Gusto durch die Strassen zu ziehen. Dabei darf man nicht vergessen: Jahrhunderte lang fand die Fasnacht sowieso ohne einen geordneten <Umzug> statt.»

«Glaubed nid an d’Gaischter»

Maximilian Karl Fankhauser Nicole Nars-Zimmer

«Hach, was war das für ein Saisonauftakt. Erfrischende Auftritte in der Conference-League-Quali, die ersten beiden Heimspiele mit 6:1 und 5:1 gewonnen. Erinnerungen an eine glorreiche Zeit wurden wach, als es noch an der Tagesordnung war, dass Jimmy, Rossi und Co. die Gegner mit solchen Resultaten nach Hause schickten. Auf die derzeitige Baisse – mit Ausnahme des FCZ-Spiels – wird nun im Frühjahr 2022 die Rückkehr auf den Super-League-Thron folgen: YB ist schlagbar wie schon lange nicht mehr, und der FCZ wird einbrechen. Eine einmalige Chance für unseren FCB, die Durststrecke zu beenden. Freudentränen auf dem Barfi, ich komme!»

«Eine Liebesromanze unter Palmen»

Sharleen Wüest Zvg

«Sommer, Ruhe und Sandstrand. Zumindest auf letzteres mussten wir vergangenes Jahr grösstenteils verzichten. Wie oft ich mich im Sommer – wenn man ihn bei dem schlechten Wetter überhaupt so nennen kann – mit einer Liebesromanze an ein Flussufer gesetzt habe. «Ach, wie schön», habe ich mir oft eingeredet. Naja. Das Rauschen der Wellen hat eben doch gefehlt und ganz so bequem war es meist auch nicht. Ich konnte den Liegestuhl ja schlecht ans Rheinufer schleppen. Oder doch? Wäre ein Versuch wert gewesen. Vielleicht ein andermal. Den Sommer 2022 verbringen wir hoffentlich wieder mit Cocktails unter Palmen.»

Aufschwung dank Schwingern

Simon Tschopp Andreas Frossard

280 stramme Männer in Zwilchhosen machen Ende August am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln den nächsten Schwingerkönig unter sich aus. Die Arena beim Hülften-Kreisel wird gegen 51'000 Zuschauende fassen, insgesamt werden 400'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Mit Wettkämpfen, Festumzug und ganzem Drum und Dran wird das Baselbiet vom 26. bis 28. August zum Nabel der Schweiz. Der Grossanlass soll uns die in letzter Zeit vermisste Unbeschwertheit zurückbringen. Aber nicht nur an diesen drei Tagen. Das Schwingfest soll auch danach ein leuchtendes Beispiel für den ersehnten Aufschwung sein.

«Es bleibt anspruchsvoll»

Melanie Honegger Zvg/Jan Aebersold

«Für Künstlerinnen und Künstler war 2021 belastend. Nun geht es hoffentlich aufwärts – wenn auch mit Masken und Zertifikaten. Museen und Theater sind da im Vorteil. Das Programm der grossen Häuser verspricht einiges: Das Theater Basel trumpft mit Regiegrösse Christoph Marthaler auf und das Kunstmuseum startet mit Jenny Holzer und Louise Bourgeois ins Jahr. Für Aufsehen sorgen dürfte aber vor allem die Ausstellung «Zerrissene Moderne», die im Herbst folgt und sich den Basler Ankäufen entarteter Kunst annimmt. Die Raubkunst-Debatte, verschärft durch die Zürcher Sammlung Bührle, erreicht damit endlich auch Basel. Es war höchste Zeit.»

«Bessere Bedingungen am Arbeitsplatz»

Bojan Stula Mathias Marx

«Wäre die Pandemie eine Einstagesfliege geblieben, hätte sich die dem Spitalpersonal entgegen gebrachte Hochachtung tatsächlich nur aufs Klatschen beschränkt. Doch nach der Dauerbelastung der vergangenen beiden Jahre muss angesichts des Leidensdrucks auch der allerletzten Personalabteilung klar geworden sein, dass die Arbeitsbedingungen permanent verbessert werden müssen, soll den vorzeitigen Abgängen und der Kündigungswelle Einhalt geboten werden. Erste Fortschritte in Sachen Lohnerhöhungen und Sonderprämien hat es zuletzt in diversen «systemrelevanten» Bereichen gegeben, 2022 werden weitere folgen.»