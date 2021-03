Nichts ist ewig Basel bei Nacht – was im Lockdown geblieben ist und was sein wird Bild: Juri Junkov Ein nächtlicher Rundgang durch die Stadt Basel, vor dem nahenden Ende des Lockdowns. Es tut sich wenig. Das, was geschieht, fällt umso mehr auf. Sichtbarer als sonst ist auch die gebaute Stadt mit ihren Veränderungen in der Vergangenheit und Gegenwart. Patrick Marcolli 06.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Betonskulptur mitten im grossen Kreisel am Luzernerring sieht aus wie das überdimensionierte Taufbecken der benachbarten Thomaskirche. Es ist Mittwoch, 21 Uhr. Die Nacht ist über Basel hereingebrochen. Aus dem Gemeindezentrum der Kirche strömt Licht. Eine kleine Gruppe von Menschen hat sich dort zum Gebet oder zu einer Besprechung versammelt. Sie machen kurz Pause bei geöffnetem Fenster, schliessen sie wieder, ziehen die Vorhänge. An der Mauer des denkmalgeschützten Gebäudes steht der starke Satz: «Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit».

Blick auf den Kreisel am Luzernerring, im Hintergrund das ehemalige Felix-Platter-Spital. Bild: Patrick Marcolli

Erste Etappe - hier ist die untere Mittelschicht zuhause

Doch ewig ist nichts in dieser Stadt. Ich treffe Martin Schaffner, den früheren Professor für Geschichte an der Universität Basel an diesem Ort, an diesem Kreisel, der seit ein paar Jahren eine Art Verteilstation im äussersten Westen der Stadt ist. Dieses Karussell der Mobilität verteilt die Fahrzeuge und Menschen Richtung Bachgraben und Frankreich, Richtung Innenstadt, Richtung St. Johann und Flughafen, Richtung Baselbiet. Der Stadtteil ist einer grossen Veränderung unterworfen: Das alte Felix Platter-Spital gleich beim Kreisel wird umgebaut zum Studentenheim, dahinter steht das neue Spital und es entsteht mit dem «Westfeld» eine neue Wohnüberbauung. Geprägt ist die Gegend von den klassischen genossenschaftlichen Mietshäusern. Sie wurden wie Kirche und Spital zu einer Zeit gebaut, da die Stadt einem schnellen Wachstum unterworfen war und die Welt der Staatskirchen sich dank der Zuwanderung vergrösserte. Das war vor etwa 60 Jahren und scheint eine Ewigkeit her. Die Mietshäuser haben viel kleinere Fenster und Balkone, als man sie heute bauen würde. Hier, entlang der vor einigen Jahren rückgebauten Ringstrasse, ist die untere Mittelschicht zuhause.

Martin Schaffner begleitet mich als präziser Beobachter und Erforscher von Stadt- und Naturlandschaften auf diesem Rundgang. Wir wollen erkunden und beschreiben, was für eine Stadt sich uns zeigt an diesem Abend im frühen März und vor dem Ende des Lockdowns, der so nahe scheint und der auch das sichtbare Stadtleben so grundlegend verändert hat in den vergangenen Monaten.

Blick auf den St. Johann-Bahnhof, rechts das alte Bahnhofsgebäude, im Hintergrund die Anlage der Kehrichtverbrennung. Bild: Patrick Marcolli

Zweite Etappe - wann wird dieser Bahnhof je belebt sein?

Unser Weg führt uns weiter durch diese vom Verkehr geprägte Gegend in Richtung jener Brücke, die zum St. Johann hinunterführt. Die breite Strasse wird flankiert von Wohnhäusern und von Alterssiedlungen. Wir sind an der Peripherie der Stadt. Hier möchte man nicht leben. Einige Autos werden verschluckt von der unterirdischen Nordtangente, auf der Brücke selbst wird es totenstill, lediglich zwei Jugendliche passieren uns, während wir in Richtung des grossen rauchenden Kamins der Kehrichtverbrennung, des unbelebten Bahnhofs und des idyllischen historischen Bahnhofsgebäudes blicken, dessen Gastrobetriebe bei den Geleisen pandemiebedingt stillgelegt sind. Dies ist eine Zone des Übergangs, ein «threshold space», wie die Soziologen sagen. Permanent hält sich hier niemand auf, die Nutzungen sind «ad hoc», hier herrschen eigene Regeln. Der Lockdown verstärkt das Gefühl der Einöde. Hinter unserem Rücken, beim Kannenfeldplatz, recken sich die drei Entenweidhochhäuser in die Nacht. Auch sie sind Beispiele der optimistischen Nachkriegszeit. Wird dieser Bahnhof in ein paar Jahren, wenn das Naturhistorische Museum erbaut und das Lysbüchel ganz überbaut sein wird, voller Leben sein?

Blick auf den Voltaplatz, im Hintergrund die «ewige» Baustelle bei der alten Post. Bild: Patrick Marcolli

Dritte Etappe - zwei Plätze, die wenig Trost bieten

Wir bewegen uns weiter, hinunter zum Lothringerplatz. Auch hier: Übergangszone, eingeklemmt zwischen den zu dunkel geratenen grossen Wohnbauten und den nach dem Bau der Nordtangente aufgehübschten Mietshäusern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Einzig das neue Familienhaus mit seiner Bibliothek im Erdgeschoss verheisst Leben. Aber um diese Uhrzeit und mit den Beizen, die noch geschlossen sind, ist auch hier nichts los. Der Voltaplatz bietet genauso wenig Trost. Er ist, so zeigt sich jetzt, zu gross geraten. Der Platz am Ende der Gasstrasse eine kleine Betonwüste mit ein paar mickrigen Bäumchen. Dort, wo früher die Post war, klafft seit Jahren eine Baulücke. Es geht nicht vorwärts und die Abschrankungen sind längst von Graffiti übersäht. In normalen Zeiten würden sich jetzt bei den zwei Bars am Platz ein paar Gäste im weiten Raum verlieren.

Blick auf die Dreirosenbrücke mit der ersten Gruppe feiernder Menschen. Bild: Patrick Marcolli

Vierte Etappe - Zwischenfall bei einem sozialen Brennpunkt

Also nichts wie weg in Richtung Kleinbasel. Und hier wird es belebter. Auf der Dreirosenbrücke, einem eigentlich unwirtlichen Ort, treffen wir an diesem Abend, es ist kurz vor 22 Uhr, erstmals Gruppen von Menschen an. Die Betonbänke, die dort in gleichmässigen Abständen zum Blick auf die Stadt einladen, sind fast alle besetzt von jungen Menschen. Sie gönnen sich sich, begleitet von Musik aus kleinen Boxen, ein paar Biere oder Gläser Wein und reden lebhaft miteinander. Man sollte die Schöpfer dieses Stadtmobiliars loben. Die aktuelle Transformation der Stadt ist an den vielen roten Punkten im Nachthimmel erkennbar, welche die Baukräne und die Hochhäuser für die Flugzeuge markieren. Basel will hoch hinaus.

Blick auf die beliebten Fitnessgeräte bei der Dreirosen-Anlage. Im Hintergrund (nicht erkennbar) werden drei dunkelhäutige Männer von der Polizei kontrolliert. Bild: Patrick Marcolli

Wir aber steigen hinab, über die lange Treppe an der Brücke hinunter zur Dreirosenanlage. Sie ist eine der sozialen Brennpunkte der Stadt. An diesem Abend aber ist sie menschenleer. Niemand hält sich an den so beliebten Turngeräten fit, niemand dealt mit Drogen, niemand streitet, keine Musik, keine Stimmen. Ein paar Meter weiter Richtung Rhein aber, direkt beim alten Baerwart-Schulhaus, steht ein grauer VW-Bus mit abgedunkelten Scheiben. Die Polizei. Gleich zu acht kontrollieren die Beamten drei dunkelhäutige Männer, die auf den Bänken der noch stillgelegten Dreirosen-Buvette sitzen, trinken und sich nun lautstark über die Kontrolle beklagen. «Do you have a passport?», fragt ein Beamter. «No», sagt der Kontrollierte. Er will sich seinen Rucksack schnappen, die Beamten wirken angespannt - und nehmen ihn schliesslich mit auf die Wache.

Fünfte Etappe - vorbei an Kügelidealern und Prostituierten

Seit dem Start unseres Rundgangs beim Luzernerring haben wir innerhalb von einer Stunde drei Polizeipatrouillen vorbeifahren gesehen, nun noch dieser Einsatz. Ist es ein Zufall, dass ab jetzt, dem Rheinbord entlang in Richtung Kaserne und weiter ins Wettstein, keine Polizei mehr zu sehen ist? Ist die Polizei im Westen mehr präsent als in Richtung der Innenstadt und des wohlhabenderen Ostens? Die Kügelidealer vor der Kasernenmatte gehen jedenfalls auch diesen Abend ihrem Geschäft unbehelligt nach. Der Lockdown scheint ihnen nichts anhaben zu können, obwohl sie jetzt, da deutlich weniger Menschen unterwegs sind und die Kaserne einer stillgelegten Festung aus Backstein gleicht, viel mehr auffallen als sonst. Auf dem Strassenstrich an der Webergasse ist auf den ersten Blick auch nicht viel los. Drei, vier potenzielle Freier bewegen sich etwas unsicher durch die Strasse, ein paar Prostituierte stehen beisammen, ihre Anwerbeversuche sind diskreter als in pandemiefreien Zeiten.

Blick auf die Theodorskirche und die Skateranlage. Bild: Patrick Marcolli

Unser Weg führt weiter gen Westen, durch die Utengasse. Kaum Passanten, auch hier. Umso mehr haben wir Zeit, uns diesen wichtigen Weg durch die Kleinbasler Altstadt genauer anzusehen. Im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte hat sich hier ein krasser Gegensatz herausgebildet. Richtung Rhein finden sich putzige Mittelalterhäuschen und das trutzburgartige Arbeitsamt aus den frühen 1930er-Jahren. Linkerhand hat vor einem halben Jahrhundert die Hochkonjunktur zugeschlagen, hat Löcher gerissen in den traditionell kleingewerblichen Stadtteil und ihm Wohnblöcke beschert, die nur einem einzigen Zweck dienen: Der Rendite. Zum Ende der Gasse hin öffnet sich der Blick zum Glück und wir landen beim «Hirscheneck» und der Riehentorstrasse, die in den vergangenen Jahren durch diverse trendige Lokale eine Belebung erfahren hat. Heute Abend aber: Tote Hose. Und die Aussicht, sich neben dem imposanten Hatstätter Hof, der Festung der Katholischen Kirche, und dem Waisenhaus, der Festung des bevormundend-sozialen Basel, vorbeischleichen zu müssen.

Blick auf eine Passage an der Elisabethenstrasse mit Obdachlosen. Bild: Patrick Marcolli

Sechste Etappe - die Obdachlosen sind nun woanders

Zwischen Waisenhaus und Theodorskirche tummeln sich in normalen Zeiten die Skateboarder und üben ihre waghalsigen Sprünge. An diesem Abend aber knallen keine Bretter und Räder auf den Beton, wir hören nur die dumpfen Bässe aus einer Lautsprecherbox. Ein einsames Pärchen hält eine kleine Privatfeier mit Musik und Alkohol ab, ist ganz in sich versunken und bemerkt nicht, wie wir an ihm vorbeigehen und uns über die nicht mehr so stark befahrene Strasse in Richtung Theodorsgraben-Anlage bewegen. Dieser schmale Grünstreifen im Schatten der Wettsteinbrücke ist auch tagsüber kein «anmächeliger» öffentlicher Ort. Vor einigen Wochen noch bot er den professionellen Bettlerinnen und Bettlern, die bei der Theodorskirche ihre Zelte aufgeschlagen hatten, Zuflucht. Nun ist er menschenleer. Wo sind sie alle hin, die Obdachlosen?

Das Rätsel wird auf unserer letzten Etappe gelöst. Wir sind nun wieder im Grossbasel gelandet, es ist fast 23 Uhr. Nach einem kurzen Abstecher durch das stadtplanerisch total verunglückte Geschäftsviertel hinter der Aeschenvorstadt, landen wir in der Elisabethenstrasse. Auch sie ist, wie viele der Strassen, die wir heute durchlaufen haben, ein Ort des Übergangs, in diesem Fall vom Bankenplatz zum Bahnhof. Noch stehen einige der prächtigen grossbürgerlichen Villen, doch sie sind längst umfunktioniert worden zu repräsentativen Sitzen von Privatbanken und Anwaltskanzleien. Nachts wird hier nicht gearbeitet. In einer Passage zwischen einem indischen Lokal, dessen Wirt sich offensichtlich auf die Wiedereröffnung vorbereitet, und einem orthopädischen Geschäft, haben sich obdachlose Bettler zur Nachtruhe gebettet. Zwei oder drei liegen weiter oben, im wettergeschützten kleinen Eingangsbereich der Bar «Zum Kuss» im De-Wette-Park, einer ehemaligen Friedhofshalle.

Eine Betrachtung zum Schluss

Unser Rundgang endet mit einem Richtungswechsel nach Westen, dem Spalenring entlang. Diese breite Strasse ist ein gutes Beispiel für einen funktionierenden städtischen Boulevard. Zwischen Schützenmatte und Burgfelderplatz findet neben dem Tram-, Bus- und Autoverkehr normalerweise viel Leben statt in den zahlreichen Restaurants, Take-Aways, den Coiffeuren und Arztpraxen. Der Spalenring ist ein Ort des Übergangs und gleichzeitig ein Ort des Verweilens. Das ist vielleicht die wichtige Erkenntnis unseres Rundgangs: Es gibt nicht viele solcher «gemischten» Orte in Basel. Die Orte aber, die nur dem Über- oder Durchgang dienen, sind zahlreich und sie nehmen mehr Raum ein, als wir meinen. Sie sind wichtig für das Leben in der Stadt, weil dort die Kontrollmechanismen und Regelwerke weniger greifen. Übergangsräume sind Freiräume. Und weil uns kein Gewimmel auf den Strassen vom Blick auf die gebaute Stadt ablenkt, sehen wir «die Städte», die Basel in der Vergangenheit war und jene Stadt, zu der Basel werden könnte. Ewig ist nichts