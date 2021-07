Nothilfe Die beiden Basel verzeichnen eine klare Abnahme der Sozialhilfefälle – trotz der Corona-Pandemie Die Anzahl Sozialhilfebezüger werde explodieren, hiess es am Anfang der Pandemie. Das Gegenteil traf ein. Für eine Entwarnung ist es trotzdem zu früh. Michel Ecklin 27.07.2021, 05.00 Uhr

Corona hat nicht zu einer Zunahme der Sozialhilfefälle geführt.

Die Prognosen für die Sozialhilfe waren düster, als die Schweiz im vergangenen Jahr den ersten Lockdown erlebte. Generell gingen die Experten von einer Explosion der Fallzahlen aus. Das Baselbieter Sozialamt befragte die Gemeinden und kam zum Schluss, dass bis Ende Jahr die Zunahme der Fälle rund 15 Prozent betragen werde. In Basel sagt Rudolf Illes, Leiter der Sozialhilfe, im Nachhinein:

«Zu Beginn der Pandemie sind auch wir von einer pessimistischen Entwicklung ausgegangen.»

Das war auch die Haltung der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos), die aufgrund eines schweizweiten Monitorings schrieb: «Die Skos geht davon aus, dass sich der durch die Coronakrise bedingte Anstieg erst nach einigen Monaten in der ganzen Schweiz bemerkbar machen wird.» Das war im Juni 2020, da waren die Zahlen gegenüber der Vor-Coronazeit tatsächlich bereits angestiegen, über alle Schweizer Regionen gesehen um 2,7 Prozent, in der Nordwestschweiz um 0,9 Prozent.

Andere Regionen litten mehr als die Nordwestschweiz

Doch dann begann ein überraschender Sinkflug. Die Zahlen der Skos für die Nordwestschweiz zeigen, dass im Oktober 2020 ein Tiefpunkt erreicht wurde, mit über drei Prozent weniger Fällen als der Jahresdurchschnitt 2019. In der zweiten Welle stiegen sie zwar wieder leicht, um seit März 2021 nochmal klar zu sinken. Ende Mai waren sie wieder fast drei Prozent tiefer als vor Corona.

Die Region steht damit schweizweit gesehen gut da. Anderswo hat Corona in der Sozialhilfe deutliche Spuren hinterlassen, etwa in der West- oder der Zentralschweiz. Nur im Tessin haben die Zahlen stärker abgenommen als in der Region Basel.

«Gerade die Nordwestschweizer Kantone scheinen gut durch die Krise zu kommen»,

stellt Fabian Dinkel, Projektleiter im Baselbieter Sozialamt, fest. Die Fehlprognosen zu Beginn der Pandemie erklärt der Basler Sozialhilfeleiter Rudolf Illes damit, dass die verschiedenen Unterstützungsmassnahmen durch Bund und Kantone nicht absehbar gewesen seien.

Die Unterstützungsmassnahmen wirkten

Die Zunahme der Sozialhilfebezüger im Frühling 2020 hatte damit zu tun, dass sich damals viele selbstständig Erwerbende bei der Sozialhilfe anmeldeten. «Sobald die der Sozialhilfe vorgelagerten Unterstützungsmassnahmen für Selbstständige eingeführt wurden, ist diese Personengruppe auch nicht mehr bei der Sozialhilfe aufgetaucht», sagt Illles. Danach seien die Zahlen vor allem wegen der massiven Abnahme der Neuanmeldungen gesunken.



Generell weisen die beiden Stellenleiter darauf hin, dass die Unterstützungsmassnahmen griffen und die Abschwächung der Wirtschaftskonjunktur mildern konnten.

«Die Massnahmen haben dazu beigetragen, dass Arbeitsplätze erhalten blieben»,

sagt Dinkel. Die dadurch rasch erholte Wirtschaft habe Druck von der Sozialhilfe genommen, die Situation habe sich stabilisiert. Die Skos hat für kommenden Monat ein neues Monitoring in Aussicht gestellt, inklusive Prognosen für die verschiedenen Schweizer Regionen. Doch bereits jetzt rechnen die Sozialhilfeämter in Basel-Stadt und Baselland, dass die Zahlen bis Ende Jahr auf tiefem Niveau stabil bleiben oder sogar weiter abnehmen.

Stadt rechnet mit 4,3 Prozent mehr Fällen im kommenden Jahr

Nur: Wie nachhaltig diese Tendenz ist, wird sich zeigen müssen. Beide Stellen warnen vor zu viel Zuversicht. Die Entwicklung im kommenden Jahr hänge stark davon ab, ob und wie sich die Wirtschaft weiter erhole. Auch ist noch unklar, wie lange die Massnahmen von Bund und Kantonen ihre Wirkung entfalten und wie sich das letztlich auf die typischen Sozialhilfeklienten auswirken wird, also auf die schlecht Qualifizierten mit wenig Berufsbildung. Und wie in existenzielle Not geratene Menschen reagieren werden und wie viele unter ihnen auch tatsächlich Sozialhilfe beanspruchen, ist schwierig vorauszusagen.

In der Stadt rechnet die Sozialhilfe für 2022 mit einer Zunahme der Fälle um 4,3 Prozent. Auf dem Land, sagt Dinkel, man sehe die Entwicklung zwar positiver als noch Ende 2020.

«Ein Anstieg der Sozialhilfefälle in den nächsten Jahren ist dennoch wahrscheinlich.»