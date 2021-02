Notschlafstelle 17 Basler Bettelnde wollen ausreisen Beim Basler Migrationsamt hat sich bisher eine grössere Gruppe Personen osteuropäischer Herkunft gemeldet, die in der Männernotschlafstelle übernachten. Nora Bader 11.02.2021, 16.59 Uhr

Bettelnde, die in der Notschlafstelle übernachten, haben aktuell zwei Wochen Zeit, sich beim Migrationsamt zu melden. Roland Schmid

Was bisher geschah: Alle 76 Plätze in der Basler Männernotschlafstelle sind aktuell von osteuropäischen Bettelnden besetzt, das hat Rudolf Illes, Amtsleiter der Sozialhilfe, gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Melden sich die Bettelnden aber nicht innert einer Frist von aktuell zwei Wochen beim Migrationsamt zwecks Heim- oder Weiterreise, müssen sie selber für Kosten der Notschlafstelle aufkommen. Personen, die sich neu anmelden, bekommen noch eine Kostengutsprache von einer Woche. Das Projekt ist befristet bis Ende März. Die Basler Regierung hatte Mitte Januar eine Viertelmillion Franken gesprochen, damit die Bettelnden bei diesen Temperaturen nicht in der Kälte übernachten müssen. Einheimische Obdachlose werden in wegen Corona leeren Hotels untergebracht.