Notschlafstelle Basels Ratlosigkeit über die Bettelnden Das Pilotprojekt mit der Notschlafstelle ist abgebrochen worden. Während aus Reihen der SVP Kritik kommt und der Verband der Sinti und Roma Schweiz gar von Totalversagen der Behörden spricht, fordert die SP nun einen runden Tisch. Nora Bader 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild, wie man es in Basel aktuell vielerorts sieht. Roland Schmid / BLZ

Ab Montag wird die Männernotschlafstelle in Basel wieder umfunktioniert. Einheimische Obdachlose müssen wieder dort übernachten und nicht mehr in Hotels, die wegen Corona leerstehen. Dies, weil das für osteuropäische Bettelnde geschaffene Angebot in der Männernotschlafstelle aufgehoben wird. Es wurde seit rund zwei Wochen nicht mehr genutzt, wie Recherchen der bz zeigten (Ausgabe von gestern). Grund dafür dürfte sein, dass sich Bettelnde innerhalb von zwei Wochen zwecks Aus- oder Weiterreise beim Migrationsamt hätten melden müssen. Getan haben das lediglich 17 Personen. Denn: «Viele dürften nicht weiterreisen wollen oder können», sagt Andreas Geringer, Präsident des Verbandes Sinti und Roma Schweiz (VSRS) gegenüber der bz.

«Was gerade in Basel passiert, ist ein trauriges Kapitel», so Geringer. Er habe mit einigen der Bettelnden hier gesprochen und zu vermitteln versucht. Manche kenne er schon länger. «Es hat Menschen darunter, die vorher in anderen Schweizer Städten gelebt haben», sagt er. Nicht alle unter ihnen seien Roma. Für Geringer ist klar: «Die Verantwortung wird hin- und hergeschoben. Die Behörden haben versagt.»

Nicht zufrieden mit dem Pilotprojekt in der Notschlafstelle ist auch SVP-Grossrat Joël Thüring.

«Das vorliegende Resultat zeigt, dass das Angebot in der Notschlafstelle eben keine nachhaltige Lösung war.»

Es seien viel zu wenige Bettler abgereist und «immer Neue kommen nach», so Thüring, der sich für die Wiedereinführung des Bettelverbotes eingesetzt hatte. «Roma-Bettlern hätte man sicher nicht gratis Schlafplätze anbieten sollen. Sie haben im Gegensatz zu einheimischen Obdachlosen schliesslich eine Alternative: Die Heimreise nach Rumänien», so Thüring.

Die SP fordert einen runden Tisch

In der SP wird derweil die Forderung nach einem Runden Tisch laut: «Übernachten in der Notschlafstelle war von Anfang an eine temporäre Massnahme. Politik und Behörden müssen sich der Realität stellen, dass die Bettler aufgrund des EGMR-Urteils nicht so schnell verschwinden werden», sagt SP-Präsident Pascal Pfister. Es brauche jetzt einen sachlichen Dialog, damit Basel einen nachhaltigen Umgang damit finden könne.

Und SP-Grossrätin Barbara Heer sagt, die Notunterkunft habe offensichtlich während den sehr kalten Tagen einem Bedürfnis entsprochen:

«Wir erwarten von der Regierung, dass Überlegungen stattfinden, wie längerfristig in extrem kalten Wintern Obdachlose mit EU/EFTA-Status Zugang zu einem warmen Schlafplatz erhalten.»

Da davon auszugehen sei, dass diese Menschen länger hier seien, «müssen wir als Stadtgesellschaft und auch die Verwaltung Wissen über ihre Bedürfnisse und die Logiken dieser Lebensweise aufbauen.» Heer fordert deshalb auch Forschung zur Thematik, allenfalls von der Fachhochschule Nordwestschweiz, welche über die Obdachlosigkeit in Basel bereits Studien gemacht hat.

Das Projekt ist noch nicht evaluiert

Joël Thüring sieht das Problem andernsorts: «Die Kontrolle des Aufenthaltsstatus und die Einhaltung der 90-Tage-Regel ist in der Praxis schwierig, da wir offene Grenzen haben und man problemlos inner-europäisch reisen kann.» Es sei ein Fakt, dass Roma-Bettelnde immer wieder mit günstigen Wizz-Air-Flügen für weniger als 50 Franken von Basel nach Bukarest reisen würden, so Thüring. Aus seiner Sicht bestehe keine Notsituation. «Die Situation wird sich, jetzt wo es wärmer wird, weiter verschlechtern. Bereits heute sind fast ausnahmslos alle Geschäfte von Grossverteilern in den Aussenquartieren von Bettlern belagert», so Thüring.

Die Regierung hatte für die Unterbringung der Menschen ohne Obdach in Hotels und die Umfunktionierung der Notschlafstelle Mitte Januar eine Viertelmillion Franken gesprochen, das Projekt hätte bis Ende März und nicht wie nun nur bis Ende dieser Woche laufen sollen. Wieviel Geld noch übrig bleibt und was damit passiert, ist derzeit unklar. Das Projekt sei noch nicht evaluiert worden, heisst es auf Anfrage beim Sozialamt.

Betroffen von diesem frühzeitigen Abbruch des Übernachtungsprojektes sind also auch die ortsansässigen Obdachlosen, die während dieser Zeit in Hotels untergebracht werden sollten.

«Wir haben bis jetzt keine Reaktionen dazu erhalten»,

sagt Michel Steiner vom Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter. Aber das bedeute, dass ab Montag wieder «Normalbetrieb» sei bei den Notschlafstellen. Und dass die Notschlafstelle auf Dauer keine Lösung sei, liege auf der Hand, müsste aber anders geregelt werden: Indem die wohnungslosen Menschen «einfach» eigenen bezahlbaren Wohnraum hätten. Denn in Notschlafstellen habe man keine Privatsphäre und Mehrbettzimmer. Zudem sei der Ort von 8 bis 20 Uhr geschlossen.