Öffentlicher Verkehr Baselbieter Regierung erklärt Gratis-U-Abo-Initiative für ungültig – die Verwirrung um die Rechtslage betrifft auch Basel-Stadt Gratis-ÖV-Initiativen sind schweizweit juristisch umstritten. Auch über jene der Juso im Baselbiet könnte aber abgestimmt werden, obwohl sie die Regierung aktuell für rechtsungültig hält. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 11.05.2022, 20.00 Uhr

Das U-Abo kostet aktuell 85 Franken pro Monat. Kenneth Nars

Sich um kein Billett kümmern müssen und einfach in Zug, Bus und Tram einsteigen: Das U-Abo, mit dem das heute in der Nordwestschweiz 85 Franken monatlich kostet, soll schon bald zumindest für die Baselbieter Bevölkerung kostenlos werden. So will es jedenfalls die Juso und hat deshalb eine Gratis-ÖV-Initiative lanciert.

Ob das Stimmvolk über das Anliegen entscheiden darf, ist allerdings fraglich. Denn laut der Baselbieter Regierung verstösst das Anliegen gegen die Bundesverfassung. Diese fordert in Artikel 81a, Absatz 2:

«Die Kosten des öffentlichen Verkehrs werden zu einem angemessenen Teil durch die von den Nutzerinnen und Nutzern bezahlten Preise gedeckt.»

Mit diesem sei das Anliegen nicht zu vereinbaren, argumentiert die Regierung und verweist auf ein Rechtsgutachten des Zürcher Rechtsprofessors Felix Uhlmann.

Regierungssprecher Nic Kaufmann: «Der Regierungsrat hat das Rechtsgutachten beraten und beschlossen, diesem zu folgen.» Die Baselbieter Regierung will die Initiative deshalb vom Landrat für rechtsungültig erklären lassen.

Sachverhalt schweizweit umstritten

Bei den Initianten sorgt dieser Entscheid für «Irritation», wie die Juso in einer Reaktion schreiben, denn: «Die Dringlichkeit der Klimakrise lässt keine unnötige Engstirnigkeit in der Auslegung von einzelnen Verfassungsartikeln zu.»

Ungewohnt formalistisch geben sich die Juso hingegen bei ihrem zweiten Argument. Sie schreiben, dass die Rechtseinschätzungen zum Thema keineswegs so klar und einfach seien, wie es der Regierungsrat gerne hätte.

Ein Gratis-U-Abo würde in der Region auch für die Zugverbindungen gültig sein. Martin Toengi

Tatsächlich waren vergleichbare Initiativen und deren Rechtsgültigkeit auch schon andernorts Thema – und sorgten für Kontroversen: Während die Regierungen des Kantons Fribourg und der Städte Bern und Zürich die Situation gleich beurteilen wie jene des Landkantons, haben die Regierungen der Kantone Waadt und Neuenburg sogar Initiativen für flächendeckenden Gratis-ÖV für rechtsgültig erklärt.

Im Zweifel für das Volk

Begründet hatten sie das mit dem Bundesgesetz über die Personenbeförderung. Dieses erlaubt es Kantonen und Gemeinden, im öffentlichen Verkehr Tarifvergünstigungen zu verfügen, sofern sie die Kosten dafür übernehmen.

Damit blieb zwar die Unklarheit weiterhin bestehen, doch der Zweifel schien gemäss dem Rechtsprinzip «in dubio pro populo» (im Zweifel für das Volk) Grund genug, das Stimmvolk abstimmen zu lassen. Eine Tatsache, welche die Baselbieter Regierung kalt lässt. Sprecher Nic Kaufmann sagt dazu lapidar:

«Dass es in den verschiedenen Kantonen unterschiedliche Einschätzungen gibt, hat der Regierungsrat zur Kenntnis genommen.»

Auch in Basel-Stadt hat die Verwirrung um die Rechtslage Auswirkungen. Die Regierung hat hier eine ähnliche Initiative – Gratis-ÖV für Jugendliche bis zum Alter von 20 Jahren – für gültig erklärt. Zur offensichtlich verworrenen Rechtslage war von der Basler Regierung gestern keine Stellungnahme erhältlich. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass ihr Entscheid wie jener in Neuenburg nicht in Stein gemeisselt ist.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Nachdem nämlich die Neuenburger Regierung 2018 die Gratis-ÖV-Initiative für rechtsgültig erklärt hatte, will sie die Gültigkeit der Initiative nun ein weiteres Mal einer Prüfung unterziehen – ein höchst ungewöhnliches Vorgehen. Endgültige Klarheit dürfte letztlich nur ein Bundesgerichtsentscheid bringen.

FDP-Landrat, Verkehrspolitiker und Anwalt Andreas Dürr begrüsst den Entscheid der Baselbieter Regierung. Er steht einem Entscheid aus Lausanne gelassen gegenüber: «Als Jurist sehe ich ebenfalls den Widerspruch zur Bundesverfassung und bin zuversichtlich, dass auch das Bundesgericht so entscheiden wird, wenn es darüber befinden muss.»

Skeptischer ist SP-Landrat und Präsident der zuständigen Bau- und Planungskommission Urs Kaufmann:

«Es dünkt mich seltsam, dass man sich auf die Bundesverfassung bezieht, um die Initiative für rechtsungültig zu erklären.»

Es gehe schliesslich um eine kantonale Frage und nicht um eine schweizweite. Bis sich die Baselbieter Bevölkerung auch ohne GA vor dem Einstieg in Bus, Bahn und Tram keine Gedanken ums Billett machen muss, dürfte es noch eine Weile dauern. Ob die Baselbieterinnen und Baselbieter in den Genuss eines Gratis-U-Abos kommen, bleibt also trotz des Regierungsentscheids offen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen