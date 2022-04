Der Spiesshöfli-Ausbau soll den Startschuss für die Umsetzung von «Tramnetz 2030» geben, dem grossen bikantonalen Netzausbauplan von BVB und BLT. «Jetzt muss einfach etwas gehen», betonte BLT-Direktor Andreas Büttiker mehrfach an einer Podiumsveranstaltung vom Donnerstagabend im BVB-Infrastrukturzentrum, zu der die Starke Region Basel/Nordwestschweiz und die IG öffentlicher Verkehr Nordwestschweiz geladen hatten.

Die Pläne für die Margarethenverbindung lägen fixfertig vor. Die neu geplanten Tramstrecken durch den Clara- und Petersgraben würden wesentliche Schwächen des innerstädtischen Netzes beheben, ergänzte BVB-Verkehrsleiter Matthias Hofmann. Denn über die akuten Mängel – zu viele und zu langsame Trams, zu wenige Direktverbindungen und die hohe Störungsanfälligkeit des innerstädtischen Netzes – könne kein Zweifel bestehen.

Für die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller überzeugt das Tramnetz 2030 «im Zusammenspiel und Verbund aller Teilprojekte», so auch der Neuanbindung des Klybeckareals. Wenngleich kritische Stimmen wieder vor einem überladenen Paket und der Wiederholung eines Abstimmungsdesasters wie bei Salina Raurica und dem Margarethenstich warnen. Hier nahm BLT-Chef Büttiker die Basler Regierungsrätin und den ebenfalls anwesenden Baselbieter Amtskollegen Isaac Reber in die Pflicht. Die Verkehrsdirektoren müssten in Abstimmungskämpfen an vorderster Front stehen, um dem Stimmvolk die übergeordnete Bedeutung von Tramprojekten klarzumachen. (bz)