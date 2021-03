Öffentlicher Verkehr Grosse Umbaupläne für die Schifflände: Regierung will Verkehrschaos entflechten Zwischen dem Marktplatz und der Schifflände begegnen sich Busse, Trams, Velofahrer und Fussgängerinnen auf engstem Raum. Diesen Verkehrsknoten will die Basler Regierung nun bis 2027 lösen. Silvana Schreier 30.03.2021, 18.35 Uhr

Unübersichtlich, kompliziert und gefährlich: Die Verkehrssituation in der Eisengasse soll verbessert werden. Kenneth Nars

Hier eine Tramhaltestelle, dort die nächste. Plötzlich drängt ein Bus aus dem Elsass zwischen zwei Trams in die Marktgasse. Und drüben beim Globus vertritt sich ein Buschauffeur gerade neben seinem Fahrzeug die Beine. Eine Velofahrerin überholt den Bus rasant. Der Verkehrsknoten zwischen Schifflände und Marktplatz ist oftmals unübersichtlich – sowohl für Verkehrsteilnehmende als auch für ÖV-Nutzende.

Die Basler Regierung möchte den Ort deshalb entflechten, wie sie am Dienstag mitteilt. «Ausschlaggebend waren mehrere Gründe. Dazu gehören die unbefriedigende Situation bezüglich Sicherheit und Übersicht für Fussgängerinnen und Fussgänger, für Velofahrende und den öffentlichen Verkehr sowie der stufenlose Umbau der Haltestellen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der notwendigen Sanierungsarbeiten», erklärt Yannic Bulliard, Projektleiter für Verkehrsinfrastruktur beim Basler Amt für Mobilität. Letztere bestehen aus neuen Tramgleisen, neuem Strassenbelag sowie neuen unterirdischen Leitungen.

Grosser Rat muss Vorprojekt noch durchwinken

All diese Gründe nutzt das Bau- und Verkehrsdepartement nun, um ein grosses Umbauprojekt mitten in der Innenstadt voranzutreiben. Die Regierung beantragt beim Grossen Rat 350'000 Franken, um das Vorprojekt lancieren zu können. Die dafür nötige Vorstudie hatte der Kanton gemeinsam mit den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) durchgeführt.

Doch wie will es das Amt für Mobilität schaffen, den Verkehrsknoten zu entflechten? Dafür braucht es laut Mitteilung zuerst eine Trennung von Bus- und Tramlinien. Die Endstationen der Buslinien 33 und 36 werden von der Eisengasse in die Spiegelgasse verlegt. Die Busse wenden neu am Fischmarkt und verlassen die Innenstadt wieder via Spiegelgasse.

Der provisorische Plan zeigt auf, wie der Kanton den Verkehrsknoten lösen möchte. In Grün sind die Tramlinien, in Blau die Buslinien eingezeichnet. Auffallend: Die Eisengasse soll künftig entlastet sein. zvg

Marktplatz wird zur Einfachhaltestelle

Die Tramschienen hingegen sollen in Zukunft durch die Marktgasse und dann entweder in den Blumenrain in Richtung St.Johann oder aber an der Schifflände vorbei über die Mittlere Brücke führen. So wäre die Spiegelgasse entlastet – auch wenn die dort bereits bestehenden Gleise für Dienstfahrten bestehen bleiben dürfen. Sämtliche Haltestellen für Bus und Tram werden ausserdem behindertengerecht gestaltet. Und bis Ende 2023 soll die Haltestelle Marktplatz zu einer Einfachhaltestelle umgebaut werden. Derzeit können dort noch zwei Trams hintereinander halten.

Voraussichtlich ab 2027 würde der öffentliche Verkehr dann die neuen Wege über Marktplatz und Schifflände nutzen. Der Kanton verspricht sich von den Änderungen einen besseren Kundennutzen. Bulliard sagt:

«Da die Tramhaltestellen gebündelt werden, wird das Umsteigen erleichtert und die Haltestellen sind übersichtlicher angeordnet.»

Zudem könne die Eisengasse künftig komplett für Velo- und Fussgängerverkehr genutzt werden.

Hauptachsen statt Gassen nutzen

Raphael Fuhrer, Grossrat der Grünen sowie Präsident der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats, hat einen positiven ersten Eindruck des Projekts. Er begrüsst, dass die Eisengasse künftig verkehrsberuhigt ist. Dieses Gebiet sei bislang vom neuen Verkehrskonzept in der Innenstadt kaum berührt worden. Künftig sollen nur noch die Hauptachsen – namentlich Marktgasse und Blumenrain – für den öffentlichen Verkehr genutzt werden. Fuhrer:

«Dafür werden die kleineren Strassen in der Altstadt endlich entlastet.»

SVP-Grossrat Joël Thüring forderte schon 2014 eine Veränderung in diesem Teil der Innenstadt. Damals reichte er einen Anzug ein, indem er die Prüfung einer Zusammenlegung der Haltestellen Marktplatz und Schifflände forderte. Der Vorstoss schaffte es nicht bis zur Regierung. 2019 forderte Thüring in einem Anzug erneut, dass geprüft werden soll, ob einzelne Bus- oder Tramhaltestellen aufgehoben werden könnten. Dieser Vorstoss liegt derzeit zur Bearbeitung bei der Regierung.

«In der Projektbeschreibung zur Entflechtung des Marktplatzes und der Schifflände sehe ich nun aber keine vertiefte Betrachtung meines Anzugs»,

so Thüring zur bz. Gerade durch die Entflechtung würden die Haltestellen künftig etwa für die Linie 14 noch näher zusammenliegen. Die Regierung schreibt in der Mitteilung, aufgrund der erhöhten Gesamtreisezeit für die Fahrgäste und längerer Umsteigewege werde eine Zusammenlegung als nicht sinnvoll erachtet. «Auch wenn das Projekt grundsätzlich Sinn ergibt, will ich, dass nochmals geprüft wird, ob eine der beiden Haltestellen aufgehoben werden könnte.» Dies will Thüring in der bevorstehenden Diskussion im Parlament einbringen. Denn der Grosse Rat muss erst noch über die Kostengutsprache für das Vorprojekt entscheiden.