Elektrobusse parken künftig in Basler Messehalle

Öffentlicher Verkehr Provisorium gefunden: Elektrobusse parken künftig in Messehalle Der Nutzungskonflikt mit der Herbstmesse wurde behoben. Während der Bauarbeiten bei der Garage Rank können die Busse in der Messehalle und auf dem Klybeck-Areal parken. Helena Krauser 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Garage Rank wird umgebaut. Archivbild: Kenneth Nars

Die gesamte Busflotte der BVB muss bis 2027 zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. So schreibt es das Energiegesetz vor. Für diese Umstellung ist eine neue Infrastruktur notwendig. Deshalb wird die Garage Rank, wo die Busse geladen und in Stand gehalten werden, umgebaut. Da die Busse während der Bauarbeiten nicht in der Garage deponiert werden können, musste eine Zwischenlösung her. Diese ist nun gefunden.