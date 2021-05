Öffentlicher Verkehr Umstellung auf erneuerbare Energie bis 2027: BVB kaufen E-Busse für 65 Millionen Franken Bis in fünf Jahren soll die gesamte Busflotte der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf E-Busse umgestellt werden. Nun werden 62 E-Busse der Hersteller EvoBus AG und Carrosserie Hess AG beschafft. Aimee Baumgartner 18.05.2021, 14.36 Uhr

So soll der Elektro-Doppelgelenkbus aussehen. Visualisierung: zvg / BVB

Wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) heute Dienstag in einer Mitteilung schreiben, sollen die E-Busse der Hersteller EvoBus (Schweiz) AG und Carrosserie Hess AG ab Herbst 2022 bis Frühling 2023 in Betrieb gehen. Für die 62 Busse investieren die BVB rund 65 Millionen Franken - also über eine Million pro Bus.