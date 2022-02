Shopping in Basel: Gibt Corona dem Abendverkauf den Todesstoss?

Öffnungszeiten Wenn es eindunkelt, ist in Basel die Einkaufslust weg Mit der Aufhebung vieler pandemiebedingten Massnahmen dürfte die Besucherfrequenzen in der Basler Innenstadt bald anziehen – könnte man meinen. Doch die Läden denken nicht dran, die Öffnungszeiten wieder auszuweiten. Rahel Empl Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Vor der Pandemie herrschte in der Freien Strasse abends noch Betrieb. Martin Toengi

Allmählich kehrt die Normalität zurück. Auch in die Geschäfte dieser Stadt. Am vergangenen Donnerstag fiel hier die Maskenpflicht weg, die Homeoffice-Pflicht ist passé. Man dürfte also davon ausgehen, dass wieder mehr Menschen in der Stadt dem Konsum frönen. Und dass die Läden damit auch wieder ihre Öffnungszeiten verlängern: Nach dem ersten Lockdown entschlossen sich viele – unter anderem die Kleiderkette Zara, Dosenbach, Ochsner Sport und das Warenhaus Globus –, diese einzuschränken.

So öffneten sie anstatt um 9 erst um 10 Uhr und schlossen an den Werktagen bereits um 18.30 Uhr respektive Zara um 19 Uhr. Die vor der Pandemie beliebten Abendverkäufe am Donnerstag und Freitag, an denen die Läden dank lockerer kantonalen Regelungen oft bis 20 Uhr geöffnet blieben, fielen der Pandemie zum Opfer. Aus nachvollziehbarem Grund: Die Nachfrage brach weg, dem Handel war es möglich, Personalkosten einzusparen.

Das Hoffen auf mehr Frequenz am Abend

Eine Recherche der bz zeigt, dass die Mehrheit der Geschäfte diese Praxis trotz der Lockerungen bis auf weiteres beibehält. So plant etwa die Dosenbach-Ochsner AG derzeit nicht, die Öffnungszeiten in Basel donnerstags und freitags auf 20 Uhr zu setzen: «Die Frequenzen sind nach wie vor überschaubar, weshalb wir die Öffnungszeiten so belassen, wie sie sind», sagt Mediensprecherin Zanet Zabarac auf Anfrage. Aber natürlich beobachte man die Frequenzentwicklungen stetig: «Wir hoffen aufgrund steigender Temperaturen und längerer Tage auf stärkere Frequenzen, um möglichst bald die Abendverkäufe wieder einzuführen.»

Auch Zara an der Freien Strasse macht bezüglich Öffnungszeiten keinen Wank. Hatte der Kleiderladen vor der Pandemie jeden Werktag bis 20 Uhr geöffnet, wird nun am Krisenmodus – um 19 Uhr ist der Laden dicht – festgehalten.

Die Beobachtungen von Zabarac kann auch Claudine Kuhn, Inhaberin der Wohnboutique Hejkøh am Spalenberg, bestätigen:

«Gegen Abend ist es jeweils sehr ruhig. Früher machten die Menschen nach der Arbeit hin und wieder eine Shoppingrunde in der Innenstadt. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein.»

Hohe Frequenzen verzeichne sie vielmehr in den Mittagsstunden, am späteren Nachmittag und an den Samstagen. Entsprechend plant Kuhn auch nicht, donnerstags und freitags länger als 18.30 Uhr geöffnet zu haben.

«StadtKonzeptBasel» mahnt die Geschäfte zu Einheitlichkeit

Eine weitere Ladeninhaberin am Spalenberg, die namentlich nicht genannt werden möchte, geht noch weiter: Angesichts der tiefen Nachfrage in den Abendstunden überlege sie sich gar, das Geschäft bereits um 18 Uhr zu schliessen: «In der letzten halben Stunde läuft nichts mehr. Wir beobachten noch eine Weile – insbesondere, wie sich die Lage mit den längeren und wärmeren Tagen entwickelt – und entscheiden dann.»

Für Mathias F. Böhm, Geschäftsleiter von «StadtKonzeptBasel» (ehemals Pro Innerstadt), kommt das Zuwarten der Geschäfte nicht überraschend. In dieser Zwischenphase würden die idealen Öffnungszeiten in der Branche heiss diskutiert. Sein Team rate bei einer entsprechenden Anfrage von Geschäften angesichts der immer noch bestehenden Zurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten zu normalen Öffnungszeiten, sprich abends bis 18.30 Uhr:

«Der wirtschaftliche Nutzen für längere Öffnungszeiten an Donnerstagen und Freitagen ist derzeit nicht gegeben.»

Auch Böhm hat festgestellt, dass die Frequenzen an Morgen- und Abendstunden noch verhalten sind. Und er glaubt, dass dies eine Weile weiter bestehen dürfte: «Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die vergangenen zwei Jahre haben wir viel Zeit zu Hause verbracht und waren sehr vorsichtig. Es dürfte eine Weile dauern, bis sich das wieder ändert – wenn überhaupt. Vielleicht hat Corona auch ein neues Shoppingverhalten eingeläutet. Aber das ist nur eine These.» Deshalb zeigt Böhm «volles Verständnis» dafür, wenn ein Basler Laden sich gegen längere Öffnungszeiten entscheidet. «Das wäre ja schliesslich auch mit höheren Personalkosten verbunden», so der Geschäftsleiter von «StadtKonzeptBasel».

Von Absichten, die Ladentür abends noch früher zu schliessen als 18.30 Uhr, wie es die Ladeninhaberin am Spalenberg zumindest angedacht hat, hält Böhm allerdings nicht viel: «Es wäre schon wünschenswert, dass die Basler Geschäfte die Grundöffnungszeiten, so gut es geht, einhalten. Das gibt den Kundinnen und Kunden eine Orientierung. Alles andere wäre kontraproduktiv.»

