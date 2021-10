ÖV-Ausbau Verlängerung der Buslinie 64: Allschwil erwägt den Alleingang Wegen des momentan defizitären öffentlichen Verkehrs, wollte das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt mit dem Ausbau der Buslinie 64 ins St.Johann zuwarten. Nun gibt es Überlegungen, den Ausbau mittels Budgetpostulaten im Allschwiler Einwohnerrat und im Basler Grossen Rat doch noch vorzuziehen. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Könnte nun doch früher verlängert werden als angenommen: die Buslinie 64.

Nicole Nars-Zimmer

Also doch: Wie die bz berichtet hatte, könnte die Verlängerung der Buslinie 64, die aktuell zwischen Dornach und dem Allschwiler Bachgraben verkehrt, über ein Budgetpostulat im Grossen Rat doch noch realisiert werden. Der boomende Standort Bachgraben soll damit auch von basel-städtischer Seite mit dem öffentlichen Verkehr angebunden werden. Wegen der finanziellen Probleme, in denen der ÖV pandemiebedingt steckt, war kürzlich entschieden worden, den Ausbau, den Basel-Stadt finanzieren sollte, zu verschieben. Besonders in Allschwil sorgte der Aufschub für Ärger.

Wie sich nun zeigt, scheint Bewegung in die Sache zu kommen. «Der Ausbau des Entwicklungsgebietes Bachgraben schreitet in grossen Schritten voran. Wir haben mit Blick auf die Anwohnerschaft der Zufahrtsstrassen in Basel-West ebenso wie Allschwil ein Interesse daran, dass möglichst viele, die dort arbeiten, mit dem ÖV zum Bachgraben fahren», sagt SP-Grossrat Tim Cuénod.

Hälftige Kostenteilung als Lösung?

Er sei im Gespräch mit Allschwiler Exponenten. «Wenn man sich in Allschwil ernsthaft überlegt, für ein Jahr die Hälfte der Kosten für die Verlängerung der Bus-Linie 64 zu übernehmen, sofern Basel-Stadt die andere Hälfte übernimmt, dann sollte man das bei uns im Stadtkanton sehr ernsthaft prüfen.» Zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Baselland sei in dieser Sache unnötig Geschirr zerschlagen worden. «Es ist zu Missverständnissen und Versäumnissen gekommen. Ich will niemanden anschwärzen. Aber eine faire, freundnachbarschaftliche Einigung wäre jetzt schon eine gute Sache», sagt Cuénod und kündigt an:

«Ich überlege mir, in dieser Sache ein Budgetpostulat einzureichen.»

Eine Mitfinanzierung von Basel-Stadt für nächstes Jahr käme aber wohl nur in Frage, wenn Allschwil tatsächlich bereit sei, mitzufinanzieren.

Das ist offenbar der Fall: «Wegen der Verzögerung aufseiten Basel-Stadt, besteht nun im Allschwiler Einwohnerrat die Idee, ein Budgetpostulat einzureichen, in dem gefordert wird, dass Allschwil einmalig die Hälfte der Kosten für die Verlängerung, also 80'000 Franken, übernimmt», bestätigt der Allschwiler Gemeinde- und Landrat Andreas Bammatter.

«Allschwil profitiert von der wachsenden Wirtschaft im Bachgraben und soll sich darum auch um die Infrastruktur kümmern»,

begründet er. Die Bedingung dafür sei, dass Basel-Stadt die andere Hälfte der Kosten übernehme.

Die Allschwiler Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli (FDP) hat ebenfalls von der Idee gehört: «Sie dürfte wohl in der Dezembersitzung zum Thema werden und gute Chancen haben.» Sie gibt aber zu bedenken: «Die Frage ist, ob die Stadt zustimmt.»

Allzu schlecht dürften die Chancen nicht stehen, denn auch bürgerliche Politiker im Grossen Rat scheinen dem Gedanken durchaus etwas abgewinnen zu können, wie das Beispiel des Grossrats und Verkehrspolitikers Beat K. Schaller (SVP) zeigt. Den Ausbau wegen der Pandemie aufzuschieben, findet er keine gute Idee: «Die Erklärung von Verkehrsdirektorin Esther Keller überzeugt mich nicht.» Sollte es ein Budgetpostulat geben und die Verkehrs- und Lärmbelastung in der Hegenheimerstrasse vertretbar bleiben, werde er einem Budgetpostulat zustimmen.

