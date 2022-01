Offener Brief Schreiben an die Regierung: Die Jungen Garden der Basler Fasnachtscliquen wehren sich Nach der Verschiebung des «Laaferi» und des «Offizielle Bryysdrummle und pfyffe» stehen die Jungen Garden der Basler Fasnachtscliquen zusammen. Maximilian Karl Fankhauser 13.01.2022, 20.39 Uhr

Die Junge Garde Schnoogekerzli an der Fasnacht 2018. Martin Toengi

In einem offenen Brief an die Basler Regierung bringen sie zum Ausdruck, dass in dieser Pandemie zu wenig auf die Kinder Rücksicht genommen werde. Die beiden Vorfasnachtsveranstaltungen mit Kinderbeteiligung hätten unter den vom Bundesrat bereits scharfen Massnahmen durchgeführt werden können, die zusätzliche kantonale Verschärfung mit der 2G-Plus-Regelung für Kinder hätte dies aber verunmöglicht.