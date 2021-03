Offener Brief Hürden sind zu hoch: Tanzstudios fordern sofortige und unkomplizierte Coronahilfe Mit einem offenen Brief richten sich Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer sowie Betreibende von Tanzstudios an die Regierungen von Baselland und Basel-Stadt. Helena Krauser 24.03.2021, 05.00 Uhr

Nur noch Profis dürfen in kleinen Gruppen im Tanzstudio Semiramis proben. Foto: zVg

Die meisten Tanzstudios finanzieren sich über die Beiträge der Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer. Diese bezahlen regelmässig eine Miete für die Räumlichkeiten, um dort ihre Unterrichtsstunden abzuhalten. Doch auch deren finanzielle Situation ist durch die aktuellen Coronamassnahmen bedroht. «Sie erwarten spätestens jetzt den Erlass ihrer Mieten, da ihre finanziellen Reserven aufgebraucht sind», schreibt Dominique Cardito, die Präsidentin des Tanzbüro Basel, in einem offenen Brief der Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer sowie der Studios. Das Schreiben richtet sich an die Regierungen von Basel-Stadt und Baselland.