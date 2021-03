Offener Brief Nach sexuellen Übergriffen: Mitarbeitende der «Mitte» fordern Chefs zum Handeln auf Im beliebten Basler Kaffeehaus sorgen gleich mehrere Missstände für Unmut bei den Mitarbeitenden. Die ersten Mieter zogen bereits aus dem Geschäftshaus aus. Nun will die Geschäftsleitung die internen Prozesse überarbeiten. Helena Krauser, Silvana Schreier 19.03.2021, 05.00 Uhr

Die Vorwürfe gegen das «Unternehmen Mitte» sind happig. Sie reichen von sexuellen Übergriffen sowie der Verharmlosung solcher bis hin zu falschen Lebensmitteldeklarationen auf der Speisekarte. Recherchen der bz sowie die Berichterstattung der «Wochenzeitung» zeigen die Missstände auf.

Mit einem offenen Brief, welcher der bz vorliegt, wenden sich aktuelle und ehemalige Mitarbeitende jetzt ein zweites Mal an die Geschäftsleitung des Unternehmen Mitte. Bereits vor einem Jahr suchten sie mittels Brief das Gespräch. 25 Mitarbeitende und 16 Ehemalige unterschrieben damals im Januar 2020. Etwas mehr als ein Jahr später ist auch die Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen (IGA) mit an Bord.

Auch Gäste hatten sich schon beschwert

Im Brief werden die Missstände aufgelistet. Ideen und Inputs von Mitarbeitenden würden ignoriert, Neuerungen im Kaffeehaus würden ohne Rücksprache durchgesetzt, auf der Menukarte prange das Biologo neben Speisen, die keinesfalls aus biologischer Landwirtschaft stammten.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf der sexuellen Übergriffe, auch da die Vorfälle bisher noch keine Konsequenzen nach sich zogen. Bei einem Mitarbeiter der Küche seien «übergriffige, homophobe und sexistische Bemerkungen an der Tagesordnung», heisst es. «Die würd ich gerne mal so richtig», laute einer seiner Sprüche. Auch Gäste der «Mitte» hatten sich schon bei der Geschäftsleitung beschwert.

Vor einem Jahr eskalierte die Situation dann: Der Küchenmitarbeiter drückte eine Arbeitskollegin gewaltsam zu Boden. Die Mitarbeitenden schreiben:

«Während sich das Unternehmen Mitte gegen aussen mit verschiedenen feministischen Formaten und Veranstaltungen schmückt, wird sexistisches und übergriffiges Verhalten innerhalb des Unternehmens durch die Geschäftsleitung gedeckt und bleibt ohne entsprechende Konsequenzen.»

Kündigung von Küchenmitarbeiter gefordert

Tatsächlich: Als die betroffene Mitarbeiterin den Vorfall der Geschäftsleitung meldete, erhielt sie die Kündigung, während der Küchenangestellte weiterhin im Betrieb arbeitet. Einzige Massnahme war ein verordneter «Heileurythmie»-Besuch, wie die «Wochenzeitung» berichtet.

Die Mitarbeitenden fordern in ihrem offenen Brief deshalb, dass sich das Unternehmen Mitte vom Küchenmitarbeiter trennt. Zudem soll es eine Vertrauensperson geben, an die sich Mitarbeitende bei Problemen wenden können. Die Gewerkschaft IGA lässt verlauten:

«Die Geschäftsleitung hatte bereits vor einem Jahr die Chance, sich zu den Missständen zu äussern und Veränderungen anzustreben. Jetzt erwarten wir, dass unsere Forderungen erfüllt werden.»

Für die Mitarbeitenden sei es eine Erleichterung, dass die Informationen nun in der Öffentlichkeit diskutiert würden. Mit dem offenen Brief möchte die Gewerkschaft zeigen, dass es wichtig sei und sich lohne, sich zu wehren.

Erste Mieter ziehen Konsequenzen

Für das Unternehmen Mitte zeigen sich bereits jetzt erste Auswirkungen des Widerstands durch die Mitarbeitenden. Der Verein Public Beta ist am vergangenen Dienstag aus der Liegenschaft ausgezogen. Public Beta beteiligte sich an politischen Kampagnen zum E-ID-Referendum, zu Stimmrechtsalter 16 oder zum bedingungslosen Grundeinkommen. Seit 2019 arbeiten die Angestellten an vier Arbeitsplätzen im Unternehmen Mitte.



Das ist das «Unternehmen Mitte» Kaffeehaus, Co-Working-Space, Veranstaltungsort: Das Unternehmen Mitte hat mehrere Funktionen. Am bekanntesten ist vermutlich das Lokal im Erdgeschoss, das in Basel die «Mitte» genannt wird. 1998 gründete Daniel Häni das Unternehmen Mitte, zusammen mit der Stiftung Edith Maryon wurde die Liegenschaft an der Gerbergasse erworben. Zuvor war es ein Standort der Schweizerischen Volksbank. Seit 2012 ist der Mietvertrag für die Räumlichkeiten unbefristet. Häni selbst ist Unternehmer und Kämpfer für das bedingungslose Grundeinkommen. Er startete 2012 die Initiative dazu, vier Jahre darauf wurde sie von der Schweizer Bevölkerung abgelehnt. Die Stiftung Edith Maryon sowie Häni gehören zur anthroposophischen Bewegung. Zusammen wollten sie das ehemalige Bankengebäude in einen Ort für Menschen und Kultur verwandeln, an dem es nicht nur um Profit geht. (sil)

Der Verein will mit seinem Auszug Position beziehen: «Wir wollten nicht missverstanden werden. Solange die Vorfälle in der ‹Mitte› nicht geklärt sind, wollen wir dort keine Meetings oder Events abhalten», sagt Mitgründer Daniel Graf zur bz. Das Team rund um Graf und Geschäftsführer Che Wagner fühle sich nicht mehr wohl. Fehler könnten überall passieren, da von der Geschäftsleitung keine Stellungnahme kam, habe Public Beta die Konsequenzen gezogen.

Geschäftsleitung will Prozesse überarbeiten

Theresa Prüssen, Verantwortliche im Personalbereich und Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmen Mitte, schreibt der bz: «Dem vor bald einem Jahr bekannt gewordenen Vorwurf wurde unmittelbar nachgegangen und eine externe Untersuchung mit den Betroffenen eingeleitet. Wir pflegen einen offenen Austausch mit unseren Mitarbeitenden und haben das Thema selbstverständlich ernst genommen und bearbeitet. Aufgrund der nun öffentlich gemachten Vorwürfe werden die intern erarbeiteten Prozesse und Mechanismen nochmals angeschaut.»

Die Liegenschaft der «Mitte» gehört der Edith-Maryon-Stiftung. Sprecher Ulrich Kriese teilt auf Anfrage mit, dass es sich um eine Angelegenheit innerhalb des Unternehmen Mitte handle. «Die Vorwürfe machen uns betroffen, ihnen muss nachgegangen werden. Sexuelle Übergriffe und anderes Fehlverhalten am Arbeitsplatz sind selbstverständlich inakzeptabel», so Kriese.