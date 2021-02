OFFERTE Reinach winken 15 Millionen: Bieten jetzt auch andere Gemeinden ihre Kabelnetze zum Verkauf an? Dem siegreichen Bieter ist das Reinacher Kabelnetz fast 15 Millionen wert. Das könnte Nachahmer auf den Plan rufen. Denn den Eigentümern der Kabelnetze drohen hohe Investitionen – und die Konkurrenz wird immer mächtiger. Die bz klärt die 9 brennendsten Fragen. Benjamin Wieland 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ausbau mit Glasfaser wie im Bild stellt viele Gemeinden als Eigentümer von Kabelnetzen vor grosse Herausforderungen – nicht wenige liebäugeln mit einem Verkauf.

Zvg / OLT

Reinach hat sein Kabelnetz ausgeschrieben. Die Improware AG bietet 14,5 Millionen Franken – eine schöne Stange Geld. Will bald jede Gemeinde ihr Kabelnetz verhökern?

Nein. Aber es gibt Faktoren, die nahelegen, über einen Verkauf nachzudenken: Es stehen grosse Investitionen an, um konkurrenzfähig zu bleiben, etwa der Glasfasernetzausbau. Dann entwickelt sich die Technik rasant. Für die Verwaltungen wird es immer schwieriger, beim Know-how à jour zu bleiben. Nicht zuletzt haben die Kabelnetze wegen der Liberalisierung des Fernmeldemarktes TV-Kundinnen und -Kunden verloren.

Wohin wanderte die Kundschaft ab? Zu Netflix?

Die Konkurrenz ist riesig. TV, Radio, Internet, Telefonie bietet heute auch die Swisscom an – via Telefonnetz. Gerade Junge schauen oft gar kein lineares Fernsehen mehr, sondern tummeln sich auf Streamingdiensten wie Netflix, und das Signal holen wiederum nicht wenige Konsumenten via Hotspot, also Mobilfunk, in die gute Stube.



Weshalb haben gerade klamme Gemeinden ihre Netze nicht längst verkauft?

Weil es nicht so einfach ist. Das reiche Riehen wollte sein ­K-Netz veräussern, doch 2015 sagte das Stimmvolk Nein. Auch in Reinach wird

es – wegen der Höhe des Verkaufspreises – zum obligatorischen Referendum kommen, zuvor muss der Einwohnerrat dem Geschäft zustimmen. In Ettingen, Therwil und Oberwil sind ebenfalls politische Vorstösse hängig, die mit einer Veräusserung der kommunalen Netze enden könnten. Der Prozess ist langwierig. Eine Alternative ist, das Netz an Private zu «vermieten», wie es Basel mit seinem Netz, das auch Allschwil abdeckt, getan hat. Eigentümerin ist die Stiftung Kabelnetz Basel, der Pächter Balcab, heute UPC Cablecom, bezahlt Zins.



Reinach hat es ähnlich gemacht: Die Gemeinde veräusserte die Kopfstation einst an die GGA Reinach, eine öffentlich-rechtliche AG, die heutige Inter-GGA, die auch als Providerin, also als Signallieferantin, diente. Warum kaufte die Inter-GGA nicht gleich selber das Kabelnetz?

Das wollte sie ja. Ihr Angebot betrug aber mit rund 5 Millionen Franken lediglich ein Drittel dessen, was Improware bot.

Mit dem Netz hat man auch das Risiko. Weshalb will ein Provider ein Netz besitzen?

Improware-CEO Sacha Gloor nennt auf Anfrage die Vorteile: «Es werden keine Konkurrenten auf dem Netz zugelassen. Die finanzielle Wertschöpfungskette ist kürzer. Entscheidungswege sind ebenfalls kürzer. Wir haben längerfristige Planungssicherheit. Die Gestaltung des Preises und der Leistung der angebotenen Produkte liegt komplett in eigener Hand.» Bereits im Besitz der Improware ist das Kabelnetz von Büsserach, das auch Teile von Breitenbach abdeckt. Nicht geklappt hat der Kauf eines Netzes im Jahr 2015 – es war das Riehener K-Netz.

Warum haben Gemeinden überhaupt eigene Kabelnetze aufgebaut?

Die Antwort dürfte überraschen. Es geht ums Ortsbild. Man wollte verhindern, dass auf den Dächern Antennenwildwuchs herrscht und an jedem zweiten Balkon eine Satellitenschüssel – eine Parabolantenne – prangt. Ab den 1970er-Jahren begannen immer mehr Gemeinden damit, Antennen zu errichten, welche TV- und Radio-Signale zentral empfingen und via Kabelnetz an die Haushalte verteilten. Darum auch das Kürzel GGA im Namen vieler Kabelnetzverbünde: GGA = Gross-Gemeinschaftsantennenanlage.

Die Welt ist heute eine andere. Das Betreiben von Kabelnetzen ist nicht Kernaufgabe der öffentlichen Hand!

So argumentiert der Reinacher Gemeinderat. Beim Bau der Antennen spielte auch der Gedanke mit, günstige Abos zu offerieren. Die Frage ist, ob man mit öffentlichen Geldern private Anbieter konkurrenzieren soll.

Rechnet man in Reinach mit einem Ja zum Verkauf?

Die fürs Geschäft zuständige Gemeinderätin Doris Vögeli (BDP) schreibt, sie könne sich durchaus vorstellen, dass der Einwohnerrat dem Verkauf zustimmt – nicht zuletzt angesichts der angespannten Finanzlage. «Anders sieht es bei den Einwohnerinnen und Einwohnern aus.» Hier will Vögeli noch keine Prognose wagen.

Sind Kabelnetze nicht bald obsolet – wegen 5G?

Nein, schreibt Suissedigital, der Verband für Kommunikationsnetze: «5G und Festnetze sind komplementär.» Festnetze würden künftig beim Abtransport des Mobilfunkverkehrs benötigt. In Gebäuden wiederum würden Mauern auch 5G-Signale stören.