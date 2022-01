Labore am Limit: Basel-Stadt erwägt Wechsel bei Teststrategie

Omikron-Welle Labore am Limit: Wenn die Zahlen stark steigen, muss Basel-Stadt die Teststrategie anpassen Die Nachfrage nach PCR-Tests nimmt stetig zu. Die Auswertung benötigt allerdings viel personelle und materielle Ressourcen. Das Basler Gesundheitsdepartement stellt deshalb eine neue Priorisierung beim Testen in Aussicht. Helena Krauser Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Die Auswertung der PCR-Tests im Labor benötigt Expertise und Zeit. Symbolbild: Anthony Anex

Rund 2000 PCR-Tests werden in Basel-Stadt derzeit täglich durchgeführt. Im Durchschnitt über die vergangenen zehn Tage sind etwa 500 davon positiv. Die Labore und die Teststationen kommen damit bereits an ihre Grenzen, aber die Fallzahlen steigen weiter.

Bei Symptomen oder nach engem Kontakt mit einer erkrankten Person wird zu einem PCR-Test geraten, da dieser die höhere Genauigkeit bei der Diagnostik bietet. Auch um ein Genesenen-Zertifikat zu erhalten, ist ein positives PCR-Ergebnis notwendig. Anne Tschudin, Sprecherin des basel-städtischen Gesundheitsdepartements (GD), ergänzt: «Die meisten regelmässigen Testungen in Betrieben und Schulen erfolgen durch Speichel-PCR-Tests. Sodann ist es notwendig, bestimmte Testergebnisse mittels PCR-Test bestätigen zu lassen.»

Dies, in Kombination mit den rekordhohen Fallzahlen, sorgt für die hohe Auslastung der Labore, in denen die PCR-Tests ausgewertet werden. Im Gegensatz zu den Antigentests ist hier viel mehr Aufwand notwendig. Bei PCR-Tests brauche es mehr Material und mehr Mitarbeitende, zudem seien die Aufbewahrung der Proben und die eigentliche Auswertung mit den entsprechenden Geräten im Labor aufwendiger, so Tschudin: «Es handelt sich dabei um ein Verfahren, bei dem Genmaterial vervielfältigt und detektiert wird, sodass dies im Vergleich zu anderen Testformen ressourcenintensiv ist», erklärt sie.

Logistische Faktoren sind ausschlaggebend

Die hohe Auslastung könnte schon bald konkrete Folgen haben. Wenn die Nachfrage nach PCR-Tests weiterhin stark steigt und der Bund keine neuen Vorgaben beschliesst, müsste der Kanton die aktuelle Teststrategie womöglich anpassen, teilt Tschudin mit. Das Gesundheitsdepartement sei diesbezüglich im Austausch mit den Testzentren. Wann genau die Kapazitätsgrenze ausgereizt ist, kann das GD aber noch nicht mitteilen. Für die maximale Kapazität an PCR-Tests spielen gemäss Tschudin verschiedene Faktoren eine Rolle. «Massgeblich sind logistische Faktoren wie die Auslastung der maschinellen und personellen Ressourcen der Labore, aber auch die Zulieferung von Material und Proben.» Allerdings würden nicht alle in Basel-Stadt entnommenen Proben auch in basel-städtischen Laboren verarbeitet. Deshalb sei eine pauschale Aussage über die Obergrenze aktuell schwierig.

Der Krisenstab Baselland konnte wegen der Kurzfristigkeit der Anfrage keine Auskünfte über die aktuelle Auslastung der Testzentren und Labore liefern.

Unispital bereits ausgelastet

Das grösste Testzentrum im Kanton betreibt nach wie vor das Universitätsspital Basel (USB). Gemäss Mediensprecher Nicolas Drechsler werden dort wochentags täglich rund 550 Personen getestet. Am Wochenende sind es wegen verkürzter Öffnungszeiten jeweils etwas weniger. «Absoluter Rekord war der letzte Montag mit 661», so Drechsler.

Somit sei das Testzentrum mit den derzeitigen Öffnungszeiten stark ausgelastet. Wenn man mehr testen wolle, müsste man die Öffnungszeiten erweitern und dementsprechend mehr Personal einsetzen. Das USB wertet die PCR-Tests im eigenen Labor aus. Derzeit liegt die Positivitätsrate bei rund 25 Prozent.

Stufenplan für Depooling entwickelt

Auch beim Depooling der Massentests in Schulen sind die Auswirkungen der aktuellen Omikron-Welle zu spüren. Noch vor einer Woche hiess es, die Positivitätsrate beim repetitiven Testen sei noch nicht so hoch, weshalb man an der bisherigen Strategie festhalten wird. Nun sagt Tschudin: «Es kann sein, dass unser System bei weiter steigenden Zahlen an seine Grenzen stösst.» Für diesen Fall habe man bereits einen Stufenplan entwickelt. Über Näheres zu dem Stufenplan wollte sich die Mediensprecherin am Montag allerdings nicht äussern.

