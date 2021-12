Basel: GGG Stadtbibliothek verlängert Öffnungszeiten

«Open Library» Frühmorgens und spätabends: Unbedientes Schmökern in drei Basler Stadtbibliotheken Die GGG Stadtbibliothek Basel geht neue Wege. Um das Angebot für Abonnentinnen und Abonnenten attraktiver zu gestalten, haben drei Standorte von 6 bis 22 Uhr geöffnet – auch am Wochenende. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Die GGG Stadtbibliothek Basel will sich der 24-Stunden-Gesellschaft annähern. Darum können die Kundinnen und Kunden an bald vier Standorten auch ausserhalb der normalen Öffnungszeiten Bücher ausleihen. Nicole Nars-Zimmer

Den neusten Wallander-Krimi, den 32. Comicband von «Asterix und Obelix» oder einen Stadtführer von Madrid. In den Bibliotheken der GGG Stadtbibliothek Basel hat es für jeden Lesegeschmack ein Angebot. Seit vergangener Woche können Abonnentinnen und Abonnenten die Bücher, CDs oder DVDs auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten aussuchen und ausleihen.

«Open Library» heisst das neue Konzept, das in den Bibliotheken Breite, Neubad und Gundeli zum Einsatz kommt. «Für Nachteulen und Earlybirds» ist es gedacht, schreibt die GGG Stadtbibliothek Basel. Sämtliche Kundinnen und Kunden erhielten in der vergangenen Woche eine neue Karte. Diese gilt als Eintrittsticket in die Standorte und damit können die Bücher und Medien an den Selbstbedienungsstationen ausgeliehen werden.

Konzept hat sich in Chur bewährt

Wer über 18 Jahre alt ist, ein GGG-Abo besitzt und sein Covid-Zertifikat hinterlegt hat, darf also frühmorgens, spätabends oder sogar sonntags in den Büchern der Bibliotheken schmökern. Um Missbrauch vorzubeugen, gibt es bei den Eingängen eine Videoüberwachung. Bibliotheksdirektor Klaus Egli sagt jedoch: «In Chur haben sie das System vor zwei Jahren eingeführt und bis jetzt keine Probleme damit gehabt.»

Die Idee für die ausgedehnten Öffnungszeiten stammt aus den skandinavischen Ländern und neuerdings auch von Fitnesscentern: In einigen Filialen gibt es Zeiten, in denen trainiert werden kann, aber kein Personal vor Ort ist. Solche Angebote brauche es in der 24-Stunden-Gesellschaft, ist Egli überzeugt. Zudem sollen Bibliotheken noch mehr zu Aufenthaltsorten werden: «Unsere Standorte in den Quartieren sind Treffpunkte», sagt der Direktor.

Und die Medien in den Bibliotheken seien beliebt wie eh und je. Egli: «Bei Büchern und elektronischen Zeitschriften läuft die Ausleihe gut. Aber wir sind halt kein Geschäft, das Gewinne macht.» Ansonsten müsste die GGG Stadtbibliothek Basel Abo-Preise wie ein Fitnesscenter verlangen, sagt Egli. Deshalb sei auch immer die Finanzierung der Standorte das Problem. Die Nutzung des Angebots hingegen gebe kaum Anlass zu Diskussionen.

Kanton zahlt 6,72 Millionen pro Jahr

Die Basler Regierung betont in einer Stellungnahme auf einen Vorstoss: «Dem Kanton ist an einer zukunftsorientierten Entwicklung der GGG Stadtbibliothek sehr gelegen, weshalb er auch die zur Verfügung gestellten Mittel in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht hat.» So betrage die Erhöhung der kantonalen Staatsbeiträge für die laufende Staatsbeitragsperiode 400’000 Franken. Das Konzept «Open Library» kommentiert die Regierung in der Antwort nicht weiter. Die Ausgestaltung des Angebots sei Sache der GGG Stadtbibliothek.

Für die Jahre 2022 bis 2025 stehen der GGG Stadtbibliothek 26,9 Millionen Franken zur Verfügung. Das sind 6,72 Millionen pro Jahr. Diese Beiträge hat die Regierung beantragt, der Grosse Rat muss sie noch genehmigen.

Bald vierter Standort mit Hirzbrunnen-Filiale

Egli zieht nach dem ersten Wochenende mit «Open Library» eine positive Bilanz: «Ich war am Sonntag in der Breite und habe gesehen, das Konzept funktioniert.» Er habe eine junge Mutter beobachtet, deren Kinder in der Ecke spielten, während sie sich neue Lektüre suchte. An allen drei Standorten hätten während des vergangenen Wochenendes 74 Personen die neuen Öffnungszeiten genutzt. «Das ist ein gutes Zeichen», ist Egli überzeugt.

Im Frühling wird ausserdem eine vierte «Open Library» hinzukommen. Die Filiale im Hirzbrunnen-Quartier, die aktuell saniert wird, soll vollumfänglich nach diesem Konzept funktionieren. Um eine definitive Schliessung zu verhindern, greift die GGG Stadtbibliothek zum unbedienten Modell. Der Nachteil: Die Quartierbevölkerung kritisiert, dass der Standort dann nicht mehr für Kinder, sondern nur noch ab 18 Jahren zugänglich ist.

