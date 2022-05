Neue Führung für den Birsköpfli-Pavillon

Pächterwechsel Aus «Veranda Pellicanò» wurde der «Spatz» – bald keine Burger mehr am Birsköpfli Viele Veränderungen wird es nicht geben aber ein paar kleine haben die neuen Pächterinnen und Pächter für den Birsköpfli-Pavillon schon im Sinn. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Neuer Name und neue Gesichter im Birsköpfli-Pavillon. Kenneth Nars

Basel, Birsköpfli im Sommer. Wer sich auf eine gemütliche Grillade oder einen Plantsch im Rhein treffen will, der ist an der richtigen Adresse. Was natürlich auch nicht fehlen darf: das kühle Bier oder der Aperol Spritz, um den Durst zu löschen. Bis vergangenen Sommer erhielten die Baslerinnen und Basler ihre Getränke und Snacks in der «Veranda Pellicanò» auf der baselstädtischen Seite des Birsköpfli.

Seit 1. April dieses Jahres haben nicht nur die Pächter, sondern auch der Name der Beiz geändert. «Willkommen im Spatz» steht mit Kreide auf einer Tafel geschrieben. Neu geführt wird der «Spatz» von Mayke Hermann, Onna Beckmann und Alfredo Ogi. Letzterer war bereits in der Geschäftsleitung unter Vorgänger Gabriel Pellicano.

Diesen Job mit Beckmann und Hermann wird Ogi auch weiterhin innehaben, wie Hermann erzählt. «Unser Vorgänger wollte nach all den Jahren in der Gastronomie etwas kürzertreten. Da Alfredo bereits in der Geschäftsleitung gewesen war, war die Übernahme naheliegend.» Denn sie seien drei langjährige Freunde, die immer wieder einen Blick auf solche Projekte geworfen haben.

Erfahrung in der Gastronomie sammeln

Hermann selbst kommt aus dem Pharmabereich und aus der Eventszene und Beckmann aus dem sozialen Bereich mit Gastrobezug, weswegen ein Gastronomieunternehmen nicht komplettes Neuland für sie sei. «Die grösste gastronomische Erfahrung bringt Alfredo mit, ich habe aber zuvor auch schon im Rahmen von Events mit gastronomischen Abläufen zu tun gehabt.» Die Pachtübernahme werde viele weitere Erfahrungen in diesem Bereich bringen.

Keine Neuerfindungen aber mehr Gastro-Erfahrung. Das wünschen sich die neuen Pächterinnen des Birsköpfli-Pavillons. Kenneth Nars

«Von der beruflichen Herkunft her sind wir eine kunterbunte Mischung, was ich sehr spannend finde.» Dennoch sei ihm bewusst, dass ihr Spielraum eingeschränkt ist. «Wir werden das Konzept des Pavillons nicht neu erfinden können», sagt er. Zuerst müsste die Basis abgedeckt und die Prozesse gestrafft werden. «Wir wollen die Wartezeiten verkürzen», sagt er.

Kleine Veränderungen folgen erst im nächsten Jahr

Veränderungen, wenn auch nicht grosse, sind erst im nächsten Jahr angedacht. Alfredo erklärt:

«In Zukunft wollen wir keine Burger mehr servieren, aber weiterhin auf Snacks setzen.»

Hotdogs und Pommes soll es geben, denn «wer schwelgt nicht gerne mit einem Snack in der Sonne»? Auch ein Teil des Teams konnte übernommen werden, momentan sei man aber noch immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden, vor allem in der Küche.

Dass die Beiz erneut einen Vogelnamen hat, ist dem Zufall geschuldet. «Bei der Begehung wurden wir von einer Horde Spatzen empfangen und da lag die Namensgebung nahe. Klein, frech und leicht zu merken.» Auf jeden Fall würden sich die drei enorm auf die Herausforderung, die kommende Saison «und viele tolle Gäste» freuen.

