Pandemie Länger auf Tram und Bus warten: Omikron könnte BVB und BLT in Not bringen Die neue Virusvariante führt zu mehr Absenzen und deshalb zu Personalmangel, auch bei Transportunternehmen und Polizei. Sie fahren womöglich ihr Angebot zurück. In den Spitälern ist man auf externe Ressourcen angewiesen. Ali Ahmeti und Michel Ecklin Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Fehlt das Personal, fahren vielleicht bald weniger Trams in der Region. Juri Junkovn

Tagelang ein ausgedünnter Fahrplan, weil das Fahrpersonal fehlt: Das gab es im öffentlichen Verkehr der Region noch nicht. Doch jetzt droht diese Situation einzutreten – falls die Covid-Fallzahlen wegen der neuen Virusvariante Omikron explodieren, was laut Prognosen bald der Fall sein wird. Es werden viele Arbeitnehmer ausfallen, weil sie selber krank sind oder in Quarantäne müssen.

Für manche Dienstleister würde es schwierig, ihr Angebot zu halten – es fehlt schlicht das Personal. Andreas Büttiker, Direktor der Baselland Transport AG (BLT), sagt:

«Wenn das Virus in voller Breite zuschlägt, müssen wir uns überlegen, das Angebot etwas einzuschränken.»

Konkret würde das bedeuten, dass Tram und Busse seltener fahren. «Wir würden da kürzen, wo es am wenigsten wehtut», versichert Büttiker. «Ein Grundangebot werden wir aufrechterhalten.» Bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) klingt es ähnlich. Mediensprecherin Sonja Körkel sagt: «Für den Fall, dass in kurzer Zeit viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fahrdienst krankheitsbedingt ausfallen, könnten wir am Produktionstag selbst reagieren und situativ via Leitstelle den Fahrplan ausdünnen.»

SBB und Postauto überlegen sich Pandemiefahrplan

Noch ist es nicht so weit. Man habe derzeit «eine etwas angespannte Situation im Personalbereich», sagt Büttiker. «Aber wir haben noch genügend Ressourcen im Betrieb.» Sowohl BLT als auch BVB würden vor einer Fahrplanausdünnung auf Mitarbeitende zurückgreifen, die üblicherweise nicht Tram und Bus fahren, aber dafür ausgebildet sind. Entscheidend für die Ausdünnung des öffentlichen Verkehrs in der Region wird auch sein, ob SBB und Postauto schweizweit einen Pandemiefahrplan einführen.

In einer ähnlichen Lage wie die Transportunternehmen ist die Polizei. «Die Durchhaltefähigkeit der Polizei Basel-Landschaft ist und war jederzeit gewährleistet», betont Sprecher Adrian Gaugler. Aufgrund der aktuellen Lagebeurteilung könne aber «umgehend eine Priorisierung respektive eine Verzichtserklärung von Leistungen erfolgen».

Doppeltes Problem beim Unispital

In Basel-Stadt liegen die Ausfälle der Polizei aktuell «in einem gut zu bewältigenden Rahmen», wie Sprecher Toprak Yerguz sagt. Aber man hat sich bereits Gedanken über eine Priorisierung der Aufgaben gemacht, falls das Personal knapp wird. «Bei der Kantonspolizei gilt immer: Sicherheit vor Ordnung», sagt Yerguz.

«Fälle, in welchen es um eine Gefährdung geht, haben Vorrang vor einem falsch parkierten Auto oder einer Lärmklage.»

Ihre Dienstleistung einfach zurückfahren können die Spitäler auch bei Personalmangel kaum. Das Universitätsspital Basel (USB) stellt der drohende Personalengpass vor neue Herausforderungen – und zwar mit oder ohne Covid, wie Sprecher Nicolas Drechsler erklärt: «Mit Corona gibt es zwei Hauptprobleme: Das erste ist, dass wir mehr Pflegende für Personen brauchen, die mit dem Coronavirus infiziert sind.» Das andere Problem liege beim Personal, denn es gebe Mitarbeitende mit Kindern im schulpflichtigen Alter.

Eskalationskonzept hat sich bewährt

Ist einer der Pooltests in der Schule positiv, dann müssen auch die Eltern in Quarantäne. Zudem verteile das USB die Ressourcen um. So werden Operationen der Augenklinik in das USB verlegt, damit man das Pflegepersonal von dort gleich in einem Gebäude hat.

Auch am Kantonsspital Baselland verschärft sich die Lage durch krankheitsbedingte Ausfälle bei den Mitarbeitenden, wie es auf Anfrage heisst. Dort setzt man darauf, den drohenden Personalengpass dank der Zusammenarbeit mit anderen Spitälern zu bewältigen, etwa mit gemeinsamen Intensivstationen mit dem USB und dem St.Claraspital, denn: «Die Erfahrung von bald zwei Jahren Pandemie hat uns gezeigt, dass das kantonale Eskalationskonzept funktioniert und wir darauf vertrauen können.»

