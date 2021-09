Parkraumbewirtschaftung Parkplatz-Preise: Die Unterschiede in der Agglomeration Basel sind enorm Wie viel kostet eine Anwohnerparkkarte in Basel und in den umliegenden Gemeinden? Welche Gemeinden bewirtschaften ihre Parkplätze überhaupt systematisch und welche nicht? Die bz bietet nachfolgend einen Überblick. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Null Franken in Allschwil, 500 Franken in Pratteln – die Unterschiede bei den Kosten für eine jährliche Anwohnerparkkarte in der Region sind teilweise enorm (siehe Infografik). Auch die Arten der Regelungen unterscheiden sich beträchtlich. Während Biel-Benken gar keine Parkkarten kennt, gibt es in anderen Gemeinden Regelungen, die für Anwohner, Besucher und Pendler unterschiedlich sind.

Die Gemeinden rund um Basel verlangen von ihren Anwohnenden unterschiedlich hohe Jahresgebühren fürs Parkieren. Infografik CH Media

Bis 1992 konnte man sein Auto in der Agglomeration Basel hinstellen, wo, wie und wann man wollte. Dann führte Basel ein Parkierregime ein. Seither breiten sich auch in den Gemeinden rund um Basel verschiedene Formen der Parkraumbewirtschaftung aus. Sie befürchten, dass Automobilisten, die eigentlich nach Basel wollen, ihre Gratis-Parkplätze benutzen, um anschliessend mit dem öffentlichen Verkehr in die Stadt zu fahren und sich so die Parkgebühren, die in der Stadt anfallen würden, zu sparen. Das Nachsehen bei mit Pendlerautos besetzten Parkplätzen haben demnach die Anwohner. Ein Problem, auf das die betroffenen Gemeinden von den Anwohnern immer wieder aufmerksam gemacht werden.

Gemeinden sagen weissen Zonen den Kampf an

Von den Gemeinden, die direkt an Basel grenzen, haben bis heute Reinach, Bottmingen und Allschwil keine Parkraumbewirtschaftung. Doch auch in der einwohnerstärksten Baselbieter Gemeinde scheinen die Tage der kostenlosen weissen Zonen gezählt: Allschwil stimmt am 26. September über die Einführung eines Parkierregimes ab. Eine Anwohnerparkkarte würde hier künftig 50 Franken pro Jahr kosten.

Neben Pendlern parkieren hier auch oft Autofahrende, die an den Euro-Airport wollen – mit der Folge, dass die besetzten Parkplätze der Anwohnerschaft manchmal wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Obwohl das Allschwiler Stimmvolk erst 2015 eine Parkraumbewirtschaftung abgelehnt hat, will eine Mehrheit im Einwohnerrat erneut eine solche einführen. Weil die CVP gegen den Beschluss erfolgreich das Referendum ergriffen hat, wird der Souverän nun entscheiden müssen.

In der bevölkerungsreichsten Baselbieter Gemeinde ist gerade ein ziemlich intensiver Abstimmungskampf um die Einführung kostenpflichtiger Parkplätze im Gange. Kenneth Nars (17. September 2021)

Ebenfalls im politischen Prozess befindet sich eine Parkraumvorlage in Reinach. Bereits im Herbst 2019 beauftragte der Einwohnerrat die Exekutive mit der Ausarbeitung einer Vorlage, die seit Mitte Juni vorliegt. Über die Revision des Parkraumreglements wird der Einwohnerrat bald beraten.

In Muttenz gibt es zwar bereits ein Parkregime, doch dieses sei weder kohärent noch flächendeckend, sagt Gemeinderätin Doris Rutishauser. Das soll sich aber ändern: «Zurzeit ist auch ein politischer Prozess im Gang, der eine Vereinheitlichung für das ganze Gemeindegebiet anstrebt. Dieser steckt noch im Anfangsstadium.» Ziel sei es, bis Juni 2022 eine beschlussfähige Vorlage zuhanden der Gemeindeversammlung erstellt zu haben. Noch gar kein Parkierregime hat die Gemeinde Bottmingen. Aber: «Momentan laufen die diesbezüglichen Arbeiten und wir hoffen, dieses Geschäft im kommenden Jahr vor die Einwohnergemeindeversammlung bringen zu können», sagt Sandro Borer, der zuständige Abteilungsleiter auf der Gemeindeverwaltung Bottmingen.

Bundesgelder im Aggloprogramm gibts nur mit Parkierregime

Die Bewirtschaftung der Parkplätze in der Agglomeration ist allerdings nicht nur ein Thema, weil die Anwohnerschaft über besetzte Parkplätze klagt. Es geht auch um viel Geld - 1,2 Milliarden Franken des Bundes, um genau zu sein. So viel beantragte nämlich die trinationale Agglomeration Basel am 15. Juni in ihrem Agglomerationsprogramm Basel 4. Generation für ihre Infrastrukturprojekte beim Bund. Dieses Geld kommt unserer Region nur zugute, wenn die gesamte Agglomeration eine gemeinsame Parkraumbewirtschaftungsstrategie besitzt und dem Bund vorlegt.

Eine solche haben die Agglomerationsgemeinden auf Anstoss von Agglo Basel ausgearbeitet. Agglo Basel ist ein Verein mit Sitz in Liestal, der im Auftrag der fünf Nordwestschweizer Kantone, dem Landkreis Lörrach und der Agglomeration von Saint-Louis die Entwicklung von Landschaft, Siedlung und Verkehr im Dreiland vorantreibt. Mit wie viel Bundesgeld das Agglomerationsprogramm Basel ausgestattet wird, entscheidet sich bis nächsten Sommer.