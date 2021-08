Partizipationsgesetz «Eine Enttäuschung»: Mitwirkungs-Gesetz hat es schwer bei den Basler Parteien Die Quartierbevölkerung kann Ideen und Anregungen zu Arealentwicklungen äussern. Der vage formulierte Verfassungsparagraf soll durch ein Gesetz ergänzt werden. Elodie Kolb 23.08.2021, 05.00 Uhr

Die Quartierbevölkerung kann beispielsweise bei der Arealentwicklung des Klybecks mitreden. Zvg / Andreas Schwald / BLZ

Die Quartierbevölkerung kann bei Meinungs- und Entscheidungsprozessen der Behörden mitbestimmen. Das gilt beispielsweise für Arealentwicklungen wie dem Klybeckplus oder für die Veränderung öffentlicher Plätze, wie der Umgestaltung des Allschwilerplatzes. Die entsprechende Grundlage in Paragraf 55 der Verfassung ist allerdings vage formuliert, bisher sind die Rahmenbedingungen für die Mitwirkung in einem Leitfaden festgehalten. Im März 2019 hatte daher das Parlament die Regierung damit beauftragt, eine gesetzliche Grundlage auszuarbeiten.



Ein Entwurf dazu liegt seit Mai vor. Wie die Regierung mitteilte, schaffe das Gesetz Klarheit und Transparenz in den Partizipationsverfahren. Wie Regierungspräsident Beat Jans an der damaligen Medienkonferenz aber ergänzte: «Es wäre falsch, zu sagen, die Quartierbevölkerung hätte mehr Rechte und Einfluss» (die bz berichtete). Bis am Mittwoch lief die Vernehmlassung, inzwischen haben die meisten Parteien Stellungnahmen zum Entwurf veröffentlicht.

Grüne fordern eine Fachstelle

Und sie sind sich einig: Die Mitbestimmung der Quartierbevölkerung ist wichtig. Aber mit dem Gesetzesentwurf sind sie unzufrieden. Die Begründungen dazu unterscheiden sich allerdings. Der Tenor bei den linken Parteien lautet: Gut gedacht, schlecht gemacht. Die Basta schreibt gar: «Das Partizipationsgesetz ist eine Enttäuschung» – formuliert aber keine konkreten Kritikpunkte.

Die SP und die Grünen kritisieren derweil, dass der Zeitpunkt der Mitwirkung im Entwurf nicht festgehalten ist und fordern, dass die «Partizipation zum Zeitpunkt des grösstmöglichen Handlungsspielraums einsetzen» muss, wie es bei der SP heisst. Die Grünen fordern ausserdem «eine kompetente Fachstelle und in den Quartieren bürgernahe Anlaufstellen für Bewohner und Bewohnerinnen». Zudem solle das Partizipationsgesetz, so die Grünen, nicht nur für Bauprojekte gelten, sondern auch für andere Vorhaben im gesellschaftlichen Bereich anwendbar sein.



Bürgerliche Stimmen halten gesetzliche Verankerung für überflüssig

Während die linken Parteien mit der Ausarbeitung des Entwurfs unzufrieden sind, befinden bürgerliche Parteien die Verankerung im Gesetz für überflüssig: «Die FDP ist nicht gegen eine Mitwirkung der Quartierbevölkerung. Das heisst aber nicht, dass die Bestimmungen zur informellen Mitwirkung auf Gesetzesstufe verankert werden müssen.» Die SVP hingegen möchte «keine Aufblähung des Verwaltungsapparats». Denn: «Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Mitwirkungsprozesse häufig reine Alibiübungen sind.»

Auch Quartiervereine haben Stellungnahmen veröffentlicht. Darunter «Zukunft Klybeck»: «Der vorliegende Entwurf bekräftigt weitgehend den aktuellen Umgang mit Partizipation und verpasst es damit, eine Neuerung als Antwort auf die bisherige Unzufriedenheit einzuleiten», heisst es. Die «Anhörung» im Entwurf entspreche nicht ihrer Vorstellung von Partizipation. Die Gewichtung stimme nicht: Während laut Entwurf jedem das Recht auf Anhörung zusteht, wird eine «weitergehende Partizipation» nur in Absprache gewährt. Wie die Grünen fordern sie eine Rekursinstanz in Form einer «verwaltungsunabhängigen Mitwirkungskommission», an die sich die Bevölkerung wenden kann.