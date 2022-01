Persönlich Das Schweigen der Pflanzen Am Dienstag war ich erstmals nach zwei Wochen wieder einmal kurz im Büro. Der Anblick, der sich mir dort bot, war trist. Lea Meister 05.01.2022, 05.00 Uhr

Trauriger kann eine Pflanze nicht mehr aussehen. Lea Meister

Nein, er war ein Graus. Meine heiss geliebten Zimmerpflanzen hingen regelrecht in den Seilen. Nach Wasser lechzend blickten sie mir entgegen, als hätten sie mich seit Tagen sehnlichst erwartet.

Sofort griff ich zu meiner Wasserflasche, um die armen Dinger zu tränken. Dann sah ich sie. Meine Calathea, die etwas aussieht, als hätte jemand mit einem rosa Edding-Stift Striche auf die dunkelgrünen Blätter gemalt. Eigentlich. Was ich zu sehen bekam, lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Das arme Pflänzchen muss in meiner Abwesenheit so sehr gelitten haben, dass es sich regelrecht zusammengezogen hat und auf eine Minimalgrösse geschrumpft ist.

Natürlich schlussfolgerte ich: Niemand hat ihr Wasser gegeben. Falsch gedacht. Als ich das Töpfchen anhebe, sehe ich, dass sie im Wasser schwimmt. Ein Bürokollege hat meine Pflanze ertränkt. Was lieb gemeint war, ist nach hinten losgegangen. Meine Pflanzen bekommen jetzt Zettelchen mit der Aufschrift: «(Er-)tränk mich nicht!» Ich bin untröstlich.

Ich stelle mir vor, wie meine Pflanze tagelang verzweifelt gegen die Wassermassen angekämpft hat wie Jake Gyllenhaal im Film «The Day After Tomorrow» und anschliessend auf ihre Hinrichtung wartete wie Sean Penn in «Dead Man Walking». Meine grünen Büro-Freunde bekommen jetzt Zettelchen mit der Aufschrift: «(Er-)tränk mich nicht!» Ich bin untröstlich.