Wählen in Frankreich - für einen Schweizer keine einfache Sache

Persönlich Demokratie ist die Qual der Wahl In Frankreich zu wählen, ist keine einfache Sache. Ein einziger Stimmzettel alle fünf Jahre ist die einzige politische Kundgebung, die einem erlaubt wird. Michel Ecklin 04.03.2022, 16.13 Uhr

Der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Rede. EPA

Wegen des Zufalls meiner Herkunft bin ich nicht nur in der Schweiz wahlberechtigt, sondern auch in Frankreich. Dort kann das Volk nicht mit Sachabstimmungen Entscheide der Regierung korrigieren. Weil Frankreich zudem zentralistisch ist, geht es bei den Präsidentschaftswahlen am 10. April um fast alles. Damit tue ich mich grad ziemlich schwer. Seit Monaten quält mich die Frage, wem ich meine Stimme geben soll.

Als Erstes habe ich diejenigen ausgeschieden, die für mich nicht infrage kommen. Das sind schon mal einige. Aber Demokratie, finde ich, solle mehr sein, als nur zu sagen, was oder wen man nicht will. Also überleg ich mir umgekehrt: Wer vertritt, was ich denke? Wenigstens ansatzweise?

Manche Kandidierenden sagen manchmal – nebst viel Mist – ganz vernünftige Sachen. Leider haben die alle keine Wahlchancen. Meine Stimme für sie wäre vertan. Also doch lieber einen der Grossen wählen, als kleineres Übel? Ja, das wäre taktisch schlau. Aber kann ich das vor mir selber verantworten? Tief in mir drin ist nämlich der Wunsch, mit meinem Wahlzettel meine Meinung zu sagen – wenn man mir schon nur alle fünf Jahre die Gelegenheit dazu gibt.

In den kommenden Wochen stehen mir noch einige Gewissensschlachten bevor. Manchmal denke ich, es wäre am einfachsten, gar nicht zu wählen – aber das will man auch wieder nicht. Klar ist mir nur eins: Es ist viel einfacher, Schweizer als Franzose zu sein.