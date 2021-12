Peter Knechtli Basler Journalismus-Urgestein im Nähkästchen-Interview: «Ich war wohl ein zu frächer Siech» Im Nähkästchen spricht Peter Knechtli von Onlinereports über Tabakpfeifen in Kommentarfotos und seinen ungebremsten Enthusiasmus. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Nähkästchen mit Status-Primeur-Charakter: Peter Knechtli. Bild: Kenneth Nars

Peter Knechtli, was steht auf Ihrem Zettel?

Peter Knechtli: Eitelkeit. Das passt zu einem Journalisten. Aber das steht ja wahrscheinlich auf jedem Zettel drauf, oder?

(Nimmt einen zweiten Zettel, rollt ihn aus: Darauf steht der Begriff «Fehler».) Sehen Sie: keine Farce. Wir könnten auch über etwas anderes reden.

(lacht) Nein, Eitelkeit passt.

Sind Sie eitel?

Viele Journalisten sind eitel. Nicht, was das Äussere angeht, aber ihren Bedeutungsanspruch. Besonders Junge sind davon betroffen. Ich kann mich an meine eigene Anfangszeit erinnern: Ich bin relativ steil aufgestiegen vom Lokaljournalisten in der Thurgauer Provinz zum Redaktor bei der «National-Zeitung». Für das Bild neben meinen Kommentaren posierte ich mit einer Tabakpfeife. Mit Mitte zwanzig. So etwas wäre heute undenkbar.

Dazwischen stand noch eine Kündigung an Ihrer ersten Station. Da hat mich der Verleger vom ersten Tag auf den nächsten vor die Tür gesetzt. Was haben Sie sich geleistet?

Ich war wohl ein zu «frächer Siech». Ich stellte unangenehme Fragen und war sehr kritisch. Das kam im hinterthurgauischen Milieu schlecht an.

Auch nach bald fünfzig Jahren Journalismus können Sie noch unbequem sein. Einen so weiten zeitlichen Horizont hat in Basel kaum jemand: Wie hat sich die Politik als Kabinett der Eitelkeit gewandelt?

Nach meinem Dafürhalten ist das Selbstdarstellungsbedürfnis in der Lokalpolitik immens gewachsen. Es steht fast in einem reziproken Verhältnis zu dem, was die Politikerinnen und Politiker tatsächlich leisten. Man muss sich beispielsweise mal die Vorstoss-Bewirtschaftung anschauen: Heute gilt es ja schon als Leistung, wenn man nur einen Vorstoss einreicht. Das wird dann gerne per E-Mail den Journalistinnen und Journalisten angekündigt, damit man sich wieder ins Gespräch bringt.

Spielt das Internet bei dieser Entwicklung eine Rolle? Sie sind ja Online-Journalist.

Ich bin mir nicht sicher. Diese E-Mails erhält ja auch die gedruckte Presse. Aber überhaupt, das Bedürfnis nach Eigenmarketing steigt, nach Selbstdarstellung... (unterbricht sich) Gell, du musst das dann noch etwas rundschleifen, was ich hier sage. Ich bin Schreiber, nicht Redner.

Kein Problem.

Was ich sagen will: Wir Journalisten bewerten die einzelnen Politikerinnen und Politiker auch zu sehr anhand ihrer Vorstösse. Dabei findet ja die Arbeit in den Kommissionen statt. Und da bin ich der Meinung, dass die ohnehin öffentlich zugänglich sein müssten.

Okay, ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Es gibt Leute, die behaupten, Online-Medien hätten die Boulevardisierung vorangetrieben. Das sehe ich gar nicht so. Der Wettkampf um eine Schlagzeile, die klickt, hat doch zugenommen, oder etwa nicht?

Schon, ja. Aber gleichzeitig stieg auch der Druck, die Zeitungen zu füllen. Also bei der bz fällt mir das ja auch auf. Da werden manche Themen mit dem Wallholz episch breitgetreten. Um zur Frage zurückzukommen: Ich habe in meiner Karriere nie so lange Artikel geschrieben, wie jetzt bei Online-Reports. Das spricht doch gegen die Boulevard-These.

Erleben Sie eigentlich Abnützungserscheinungen?

Nein. Ich arbeite jetzt seit ungefähr zwanzig Jahren hier am Münsterplatz. Das war die mit Abstand spannendste Zeit meines gesamten Berufslebens. Mittlerweile kann ich auf so viele persönliche Kontakte zurückgreifen, das macht einfach Spass. Natürlich stecken die mir auch nicht immer nur die grossen «Hüüler», aber wir leben davon. Und sei das eine Tariferhöhung bei den Basler Fähren. So eine Geschichte nimmt dann auch das eine oder andere Medium auf.

Ist Ihnen das wichtig, dass andere Medien Geschichten von Online-Reports aufnehmen?

Natürlich, da sind wir wieder bei der Eitelkeit. Aber für uns ist das vor allem Marketing: Man nimmt uns über andere Medien zur Kenntnis, dafür dürfen diese unsere News ihrem Publikum präsentieren. Das ist ein professionelles Gegengeschäft. Ich muss selten irgendwo reklamieren, weil wir unkorrekt oder gar nicht zitiert wurden. Aber klar, es schmeichelt mir schon.

Mal ehrlich: Das Layout Ihrer Website ist schon ziemlich retro...

Es ist Kult.

Bedeutet das: Es blieb so lange gleich, dass es irgendwann Kult wurde?

Es stimmt, es sieht ein bisschen nach Bleisatz aus. Aber die Leute sagen mir: Ändere ja nichts. Die Seite ist übersichtlich, man sieht sofort, was neu ist. Das zeichnet uns aus. Diese Kacheln, die alle haben, sind schon modern. Aber mir gefällt es so.

Sie haben einmal gesagt, Sie blieben Journalist bis zum Tag, an dem Sie umfallen. Stimmt diese Aussage noch?

Na ja, umgefallen bin ich noch nicht, also... Im Ernst: Mir geht es in jeder Hinsicht hervorragend. So frei und ungebunden Journalismus zu machen, wie ich es inzwischen kann, ist ein riesiges Vergnügen. Oft packt es mich immer noch so sehr, dass ich bis abends um zehn Uhr an einem Text sitze. Dann stehe ich halt einfach auf, wenn ich erwache.

