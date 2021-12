Petite Camargue Eines der grössten Renaturierungsgebiete Mitteleuropas liegt vor den Toren von Basel zvg / Lilla Lovasz In der Petite Camargue, dem Naturschutzgebiet in den Auenwäldern des Rheins im Elsass, galoppieren Pferde über die Wiesen. Doch das war nicht immer so: Ursprünglich war das Gebiet lediglich bekannt für Mais und Wildschweine. Alexandra von Ascheraden 0 Kommentare 17.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Wenn das Energieunternehmen Electricité de France (EDF) die Konzession für eines ihrer zehn Rheinkraftwerke erneuern muss, ist das ein Glückstag für den Naturschutz. Die Erneuerung wird fast immer mit Naturschutzauflagen verknüpft. 2010 war die Konzession des Wasserkraftwerks auf der Rheininsel in Kembs im Elsass an der Reihe. Die besagte Insel befindet sich auf französischer Seite, allerdings direkt an der deutschen Grenze. Sie unterteilt den Rhein vorübergehend in zwei Ströme.

Seit der Erneuerung leitet die EDF deutlich mehr Wasser in den Altrhein. Auch Fischtreppen und eine Bibertreppe wurden nachgerüstet. Im Gegenzug wurde die Konzession bis 2035 verlängert. Die grösste Neuerung im Rahmen der Konzessionserneuerung war, dass damit die letzte Erntesaison des enormen Maisfeldes auf der Rheininsel eingeläutet wurde.

Es war die Insel des Mais und der Wildschweine

Philippe Knibiely, Direktor der Petite Camargue Alsacienne, zu der das Naturschutzgebiet auf der Rheininsel gehört, bringt die Bedeutung, die diese Massnahme für den Naturschutz hatte, auf den Punkt: «Früher kamen auf dem Südteil der Insel vor allem drei Arten vor: der Mais, das Wildschwein und der Maiszünsler. Heute haben wir eine enorme Artenvielfalt.» Wildschweine gibt es nach wie vor, wie die zerwühlten Wege bezeugen. Sie haben aber eine Menge neue Mitbewohner bekommen, seit 2013 die ersten Baumaschinen auffuhren. Die Bagger kehrten auf der Insel das Unterste zuoberst. 380'000 Tonnen Erde wurden bewegt und ein mit Rheinwasser gespeister Fluss geschaffen.

Es entstanden Tümpel für Amphibien und Standorte für Magerwiesen. Insgesamt 100 Hektaren renaturierte Fläche umfasst der südliche Teil der Rheininsel heute. Dafür hat die EDF etwa 20 Millionen Euro investiert. Dutzende Hektaren wurden eingesät sowie 150'000 Pflanzen inklusive Sträuchern und Bäumen gesetzt. Aus diesen soll sich eine Vegetation entwickeln, die typisch für den Lebensraum ist. Die «Sonntagszeitung» titelte zum Abschluss der Arbeiten glatt: «Der Garten Eden ist zurück».

Mehrere Paare Flussregenpfeifer und Kiebitze

«Wegen der grossen Kiesflächen sah das Gebiet anfangs teilweise aus wie eine Mondlandschaft», berichtet Biologe Valentin Amrhein von der Universität Basel, der mit seinen Mitarbeitenden die Renaturierung wissenschaftlich begleitet. «Gleich im ersten Frühling konnten wir mehrere Paare Flussregenpfeifer und Kiebitze zählen.» Diese Vögel brauchen solche kargen Landstriche, wie sie natürlicherweise in Überschwemmungsgebieten der Flüsse entstehen. «Auch die Kreuzkrötenpopulation ist in den ersten Jahren auf den neuen Flächen schier explodiert», sagt Amrhein, «sie konnten von den für sie idealen Bedingungen enorm profitieren.»

Bald war allerdings alles gelb von invasiven Goldruten, die sich als Pionierpflanzen sehr schnell ausbreiten können. Durch regelmässiges Mähen konnten sie bald zurückgedrängt werden. Mittlerweile ist das erwünschte Mosaik aus Buschinseln, Trockenwiesen und Gehölzen entstanden.

Der Feldlerche gefällt es bei den Pferden und Rindern

Doktorandin Lilla Lovász von der Uni Basel kommt regelmässig auf die Insel, um Vogelbeobachtungen und Pflanzenzählungen in ihre Datenblätter einzutragen. Sie hilft auch, eine Besonderheit der Insel zu betreuen, die Konik-Pferde. «Für die biologische Vielfalt, die wir uns auf der Insel wünschen, braucht es abwechslungsreiche Lebensräume mit Büschen, Wäldchen und grossen offenen Flächen. Weiden und Pappeln hätten bald alles überwuchert, wenn die Landschaftspfleger des Naturschutzgebiets nicht aktiv eingreifen würden.» Beim Freihalten der Flächen helfen seit drei Jahren Schottische Hochlandrinder und Konik-Pferde. Beides sind robuste Weidetiere, die das ganze Jahr ohne Zufütterung draussen bleiben können.

Auf der 32 Hektaren grossen Testfläche weiden im Moment acht Rinder und sieben Pferde. Mit ihrer Hilfe will Lovász herausfinden, wie viele Tiere die Gesamtfläche von etwa 100 Hektaren eines Tages tragen kann. Diesen April wurde bereits ein erstes Fohlen geboren – eine Überraschung. Die Stute war offenbar trächtig auf die Insel gekommen. «Die rund um Basel selten gewordene Feldlerche profitiert offenbar besonders stark von der Anwesenheit der Pferde und Rinder. Sie nutzt die von den Weidetieren geschaffenen offenen Flächen zum Nisten», so die Biologin. Im vergangenen Frühling hat sie ausserdem etwa zehn Paare des Neuntöters gezählt. Diese Singvögel jagen gern in der Nähe der Rinder und Pferde – vermutlich, weil die Weidetiere Insekten aufscheuchen und diese auf dem kurzen Gras gut sichtbar sind.

Im Moment hilft die Ornithologische Gesellschaft Basel, einen Uferschwalbenhügel zu errichten. Dieser soll die steilen Uferkanten ersetzen, die der Rhein vor seiner Begradigung durch Erosion schuf. Solche Lebensräume gibt es fast nur noch in Kiesgruben. Lovász: «Wir konnten auf der Insel bereits Uferschwalben beobachten. Noch brüten sie nicht. Wir hoffen auf das Frühjahr.»