Petition Petition gegen Syngenta: 30'000 Leute «wollen kein Gift in unserem Wasser» Am Donnerstagmorgen statteten Personen verschiedener Berufsstände der Syngenta einen Besuch ab und überreichten eine Petition. Elodie Kolb 15.04.2021, 16.30 Uhr

Unterstützer des Vereins «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» auf dem Weg zur Petitionsübergabe an Syngenta in Basel am Donnerstag. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Imker, Wissenschaftlerinnen, Landwirte, Fischerinnen und Ärzte übergaben am Donnerstagmorgen der Syngenta eine Petition mit knapp 30'000 Unterschriften. Sie fordernd darin die Agrochemiefirma auf, ihre Beschwerde gegen das Verbot von Chlorothalonil zurückzuziehen, «denn wir wollen kein Gift in unserem Wasser», schreiben sie in einer Medienmitteilung.

In der Schweiz wurde das Mittel gegen Pilzbefall kürzlich verboten. Dagegen habe die Syngenta zu Beginn des letzten Jahres Beschwerde eingereicht. Das Pestizid verunreinige weltweit die Trink- und Grundwasserquellen, so die Mitteilung weiter. In diesem Zusammenhang rufen die Verantwortlichen ausserdem dazu auf, im Juni der Pestizidinitiative zuzustimmen.