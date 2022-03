Basler Nachspiel im Betrugsfall beim Zürcher Rennverein

Pferdehandel 90 Tage Haft für einen Steuerbetrug über 2700 Franken Anlagebetrug hatte der ehemalige Präsident des Zürcher Rennvereins eingestanden. Doch statt die Busse wegen eines doppelten Zollvergehens zu zahlen, hat er sich nach «unbekannt» abgemeldet. Christian Mensch Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Pferderennbahn Dielsdorf war der Ort des Geschehnes. Vor dem Basler Strafgericht folgte die Fortsetzung. EDDY RISCH/Symbolbild

Die Frist läuft. Innerhalb der nächsten vier Wochen hat Martin Gloor eine Busse von 12'000 Franken auf das Konto 01-87798-0 zu überweisen oder zumindest schriftlich Beschwerde gegen die entsprechende Verfügung zu erheben. Sonst wird die Busse in 90 Tage Haft umgewandelt.

Gloor war eine schillernde Person auf den Pferderennbahnen. Als Präsident des Zürcher Rennvereins machte er das zürcherische Dielsdorf wieder zu einem Treffpunkt. Mit dem von ihm präsentierten Luxus schien er es sich leisten zu können. Doch es folgte die Verhaftung und 2013 im abgekürzten Verfahren die Verurteilung zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe: Er wurde verurteilt wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Veruntreuung und weiterer Finanzdelikte. Anleger hatten rund 30 Millionen Franken verloren, nachdem sie ihm ihr Geld anvertraut hatten.

Die Zollverwaltung ermittelte weiter

Gloor meinte mit der akzeptierten Strafe das Kapitel abschliessen zu können. Doch er hatte nicht mit der Zollverwaltung gerechnet. Diese untersuchte die Ein- und Ausfuhren seiner Pferde und kam zum Schluss, dass deren Wert in konkreten Fällen falsch deklariert und deshalb Steuern hinterzogen worden seien. Im Zusammenhang mit den beiden über Basel importierten Pferden «Grandcamp» und «Made in Margot» befand die Oberzolldirektion 2016, es seien 2781 Franken zu wenig an Mehrwertsteuer entrichtet worden. Da er vorsätzlich gehandelt habe, verhängte sie per Strafbefehl eine Busse von 16000 Franken.

Gloor legte Beschwerde ein. Für ein ordentliches Strafverfahren leitete die Zollbehörde das Dossier daraufhin an die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt weiter. Diese reichte den Strafbefehl unverändert an das Basler Strafgericht weiter. Vom Verfahren berichtete diese Zeitung im November 2018.

«Bei schuldhafter Nichtbezahlung» droht eine Freiheitsstrafe

In Abwesenheit des Angeklagten bestätigte das Strafgericht den Strafbefehl. Das Appellationsgericht, das Gloor als nächste Instanz anrief, verzichtete auf eine mündliche Verhandlung und beriet den Fall schriftlich. In der grundsätzlichen Beurteilung kam es zu keinem anderen Schluss, aufgrund der mittlerweile beträchtlichen Verfahrensdauer reduziert sie jedoch die Busse von 16'000 auf 12'000 Franken. Unverändert blieb die Androhung einer 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe «bei schuldhafter Nichtbezahlung».

Das Urteil wurde im August 2020 rechtskräftig. Die Busse blieb jedoch unbezahlt. Auf eine Zahlungsaufforderung im Juni 2021 meldete der Anwalt, er habe sein Mandat niedergelegt. Die Post mit neuen Mahnungen erreichte Gloor nicht. Auf Anfrage teilte die Gemeinde, in der er bisher offiziell angemeldet war, mit, er habe sich bereits im September 2019 nach «unbekannt» abgemeldet.

Der Mehrwertsteuer-Bschiss hat sich nicht gelohnt

Die Voraussetzungen, die Geld- in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln, seien damit erfüllt, schreibt das Strafgericht in seiner amtlich publizierten Verfügung. Wenn er es darauf ankommen lassen will, muss Gloor lange abgetaucht bleiben. Die Vollstreckung der Strafe verjährt erst nach zehn Jahren.

Die Pferde haben das Verfahren im Übrigen nicht überlebt. «Made for Margot» habe bald eingeschläfert werden müssen, und auch «Grandcamp» sei so krank gewesen, dass es kein Rennen mehr gelaufen sei.

