Bachem-Präsident: «Können die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln»

Pharma Bachem-Präsident Kuno Sommer: «Wir können die Zahl der Angestellten in den nächsten fünf Jahren verdoppeln» Der Pharmazulieferer mit Sitz in Bubendorf hat ambitionierte Pläne. Um das geplante Wachstum zu bewältigen, will das Unternehmen einen hochwertigen Campus bauen. Interview: Andreas Möckli Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 65-jährige Kuno Sommer ist seit 2012 Verwaltungsratspräsident von Bachem. Nicole Nars-Zimmer

Bachem ist mittlerweile einer der grössten privaten Arbeitgeber im Baselbiet. Von den 1500 Mitarbeitenden arbeiten rund 1000 in Bubendorf. Nun folgt ein nächster grosser Schritt. Heute legt das Unternehmen den Grundstein für ein neues Produktionsgebäude, für das künftig 150 Mitarbeiter benötigt werden. Wir haben Bachem-Präsident Kuno Sommer in Bubendorf getroffen, um mit ihm über seine Ausbaupläne zu sprechen.

Fristet Bachem in der öffentlichen Wahrnehmung ein Mauerblümchen-Dasein?

Kuno Sommer: Unser Unternehmen hat sich bislang nicht besonders in der Öffentlichkeit präsentiert. Als Pharmazulieferer sind wir ein Dienstleister. Unsere Kunden, zum Beispiel grosse Pharmafirmen, sprechen über ihre Produkte. Wir dürfen das aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen meistens gar nicht. Das wird auch so bleiben.

Dennoch: Bachem erwirtschaftet einen Umsatz von bald 500 Millionen Franken, an der Börse ist die Firma mit 10 Milliarden Franken bewertet.

Durch die Grösse ergibt sich eine neue Öffentlichkeitsdimension. Wir haben nun die Kommunikation ausgebaut, das haben wir früher sehr klein gehalten. Angesichts der geplanten Investitionen haben wir nun auch allen Grund darüber zu sprechen. Es ist uns wichtig, dass wir stärker von der Öffentlichkeit und bei künftigen Mitarbeitenden wahrgenommen werden.

Sie haben kürzlich frisches Kapital in der Höhe von 570 Millionen Franken aufgenommen. Dieses Geld soll vor allem auch hier in Bubendorf in ein neues Produktionsgebäude investiert werden. Wie viele Mitarbeiter brauchen Sie dafür?

Heute wird der Grundstein für dieses neue Gebäude gelegt. Dafür investieren wir in einer ersten Phase rund 200 Millionen Franken. Dadurch schaffen wir 150 neue Arbeitsplätze. Alleine in den vergangenen fünf Jahren haben wir in Bubendorf rund 400 neue Stellen geschaffen.

Bubendorf wird also der wichtigste Standort von Bachem bleiben?

Mit Sicherheit. Nirgends auf der Welt gibt es so viele hochqualifizierte Peptid-Chemiker wie in Bubendorf. Daher müssen wir mehr darüber sprechen, um die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier her zu holen, zumal wir auch in das Feld der Oligonukleotide expandieren.

Was macht Bachem eigentlich? Die Bubendorfer Firma liefert der Pharmaindustrie sogenannte Peptide. Dabei handelt es sich um kleine Proteine, die aus ­Ketten von bis zu 100 Aminosäuren bestehen. Peptide werden als hochaktive Wirkstoffe in ­Medikamenten verwendet – etwa gegen Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Schmerzen. Bachem ist auf diesem Gebiet Weltmarktführer. Nun steigt die Firma auch in das Geschäft der Oligonukleotide ein. Dies sind Bausteine von ­Erbgut, also DNA und RNA. Sie werden etwa für Gentherapien gebraucht, sind aber wie Peptide im Prinzip auf einem weiten Feld anwendbar. (mka)

Bereitet Ihnen dies denn zunehmend Mühe?

Bisher haben wir noch immer die nötigen Fachkräfte gefunden. Die Schweiz verfügt über ein hervorragendes Bildungssystem. Das ist einer der Qualitätsfaktoren des hiesigen Standorts. Gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, die besten Mitarbeitenden zu finden, unabhängig von ihrer Herkunft.

Bubendorf ist nicht gerade zentral gelegen. Andere Firmen wie Straumann sind deshalb nach Basel gezogen. Ist das kein Problem?

Bubendorf ist zwar nicht das Zentrum der Welt, dennoch können und wollen wir die Produktionsanlagen nicht einfach verschieben. Wir haben deshalb zum Beispiel ein neues Parkhaus gebaut, bieten Carpooling an. Wir tun also unser Möglichstes. Die Mitarbeitenden kommen von überall her – auch aus Basel.

Der Standort Bubendorf steht nicht in Frage: «Wir können und wollen die Produktionsanlagen nicht einfach verschieben», sagt Kuno Sommer.

Kenneth Nars

Das Wort Campus ist derzeit in aller Munde. Nicht nur Firmen wie Roche und Novartis setzten auf dieses Konzept, das den Mitarbeitern eine möglichst angenehme Umgebung bieten soll. Ist das für Sie ein Thema?

Ja, natürlich. Auf der anderen Strassenseite gibt es verschiedene Bauvorhaben. Unsere Vision ist es, alle nicht produktionsgebundenen Tätigkeiten dort anzusiedeln. Dazu sollen auch eine Kita und eine neue Kantine gehören. Wir werden in der Tradition von Bachem einen funktionellen und hochwertigen Campus bauen.

Für viele Angestellte haben Sie hier Platz?

Wir haben dieses Jahr den 1000. Mitarbeitenden in Bubendorf angestellt. Wenn das erwartete Wachstum tatsächlich so eintrifft, könnten wir die Zahl der Angestellten am Standort in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Dann stossen wir hier platzmässig definitiv an unsere Grenzen.

Wie sieht es mit dem Verkehrsaufkommen aus?

Da befinden wir uns im engen Kontakt mit der Baselbieter Regierung. Neben dem Thema Verkehr geht es dabei auch um Umweltthemen oder die durchgeführte Steuerreform. Für uns ist dieser Austausch wichtig und dieser ist auch sehr konstruktiv.

Weil sie hier langsam an Grenzen stossen, suchen Sie ja einen neuen Standort in der Schweiz, wie Sie angekündigt haben. Was haben Sie da im Blick?

Wir haben mit der Planung begonnen und haben klare Vorstellungen, was wir benötigen. Das fängt mit der Grösse an, geht über die Infrastruktur bis hin zur Technologie. Primär sind wir im Austausch mit den Nordwestschweizer Kantonen.

Können Sie sich auch vorstellen, auf der grünen Wiese zu bauen?

Wir ziehen sowohl Neubauten als auch bestehende Standorte in Betracht. Wir suchen etwas in der Nähe von Bubendorf, um Synergien zu nutzen. Unsere bevorzugte Region ist deshalb die Nordwestschweiz.

Wann wollen Sie damit soweit sein?

Wir möchten mit dem neuen Standort am Ende dieses Jahrzehnts operativ sein. Insgesamt ist das ein grosser Schritt für uns.

Kommt da auch ein Industriepark wie etwa Uptown Basel in Arlesheim in Frage?

Wir prüfen sämtliche Optionen, die unserem Bedarf entsprechen.

Sie sind auch in Kalifornien und Grossbritannien tätig. Weshalb bauen Sie vor allem in der Schweiz aus?

Das Ausbildungsniveau sowie die Arbeitsqualität in der Schweiz sind unerreicht, diesbezüglich ist das Land der beste Standort für uns. Wir hoffen, dass die politischen Bedingungen stabil bleiben.

Kuno Sommer sieht die Unabhängigkeit von Bachem als wichtigen Teil der DNA der Firma. Nicole Nars-Zimmer

Sie haben über eine Kapitalerhöhung 570 Millionen Franken bei ihren Aktionären geholt. Sie bleiben damit dem Credo des Firmengründers Peter Grogg treu, sich nicht zu verschulden. Weshalb?

Die Unabhängigkeit der Firma ist ein wichtiger Teil der DNA von Bachem. Wir möchten unsere Zukunft möglichst ohne den Einfluss von Kapitalgebern gestalten. Dieses Credo haben wir bestärkt. Zudem dürfen wir nicht Gefahr laufen, durch die zunehmende Grösse den mittelständischen Charakter der Firma zu verlieren.

Und wie schaffen Sie das?

Wir möchten die Vorteile der Grösse nutzen und weiterhin als vertrauenswürdiger Partner für Firmen wie Roche oder Novartis auftreten. Gleichzeitig werden wir aber weiter auf die Kosten schauen.

Gründer und Mehrheitsaktionär Peter Grogg ist bekannt für seine Sparsamkeit und seine straffe Führung. Wie viel ist davon noch bei Bachem spürbar?

Diese Werte sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil der Bachem-Kultur. Gleichzeitig ändern sich die Umstände. Peter Grogg hat das Unternehmen vor 50 Jahren gegründet. Als Bachem nach Bubendorf zog arbeiteten acht Personen für das Unternehmen, heute sind es 1500. Die Familie ist mit Nicole Grogg auch in der zweiten Generation im Verwaltungsrat aktiv.

Wie schaffen Sie es, dass das Unternehmen mit der Zeit geht und gleichzeitig die DNA der Firma bewahrt?

Ich glaube, das ist uns bisher sehr gut gelungen. Wir wollen die Grundwerte nicht verlieren, sie aber gleichzeitig zeitgemäss weiterentwickeln. Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit. Kompromisslose Qualität, striktes Kostenmanagement, langfristiges Denken sind wichtig und werden gelebt.

Sie haben die zweite Generation der Gründerfamilie angesprochen. Wie sicher können Sie sein, dass auch diese langfristig an Bord bleibt?

Die Aussagen der Familie sind diesbezüglich sehr klar. Die Firma soll weiterhin mehrheitlich in Familienbesitz bleiben. Das langfristige Bekenntnis der Familie ist ein grosser Vorteil für Bachem.

Zur Person Kuno Sommer Bereits als 42-Jähriger stieg Kuno Sommer in die Konzernleitung von Roche auf. Kurze Zeit später wurde er als eine der Hauptakteure des Vitaminkartells von Roche, BASF und Rhône-Poulenc zu vier Monaten Gefängnis und 100000 Dollar Busse verurteilt. Er galt aber auch als Sündenbock für seine Vorgesetzten. Nach der Entlassung aus der Haft wurde er Chef des Schweizer Impfstoffherstellers Berna Biotech. Als die Firma von 2006 von der niederländischen Crucell gekauft wurde, wandte sich Sommer diversen Verwaltungsratsmandaten zu. Neben Bachem gehören auch diverse Biotechfimren dazu. (mka)

Kommen wir zum operativen Geschäft. Inwieweit konnte Bachem von der Coronapandemie profitieren?

Wenn Sie unser Wachstum anschauen, hat das fast nichts mit der Pandemie zu tun. Die Coronakrise war für uns geschäftlich ein Nullsummenspiel. So stellen wir im Wallis einen Wirkstoff für ein Narkosemittel her. Hier mussten wir die Produktionskapazitäten hochfahren. Auf der anderen Seite hat sich die Entwicklung neuer Medikamente bei unseren Kunden verzögert.

Die mRNA-Technologie ist dank den Coronaimpfstoffen in aller Munde. Sie soll nun auch bei Medikamenten zum Zug kommen. Inwiefern spielt das für Sie eine Rolle?

Nur indirekt. RNA-Impfstoffe setzen sich aus Bestandteilen zusammen, die unsere Industrie liefern kann. Bachem ist im Moment nicht bei mRNA aktiv.

Sie waren einst Chef des Schweizer Impfstoffherstellers Berna Biotech. Wie blicken Sie als «Ehemaliger» auf die heutige Entwicklung der Covid-Vakzine?

Ich bin ein grosser Anhänger von Impfstoffen. Nur mit Vakzinen bekommt man meiner Meinung nach eine Pandemie in den Griff.

Wie erklären Sie sich die verbreitete Impfskepsis in der Schweiz?

Die gab es schon immer, auch schon zu meiner Zeit. Mit einer Impfung wird das Immunsystem darauf vorbereitet, eine Krankheit zu bekämpfen. Gerade über Eingriffe in das Immunsystem wird schon seit je her debattiert. Es wird immer einen Teil der Bevölkerung geben, den sie nicht mit wissenschaftlichen Daten allein überzeugen können.

Die derzeitigen Massnahmen dürfte einen Pharmazulieferer wie Sie kaum einschränken. Muss Sie der Verlauf der Pandemie überhaupt gross interessieren?

Die Zulieferketten sind aufgrund der Coronakrise gestört. Dieses Thema nehmen wir ernst. Wir setzen auf langfristige Lieferantenbeziehungen und haben uns auch entsprechend abgesichert. Wir haben die Kapazität, auch Material für die Produktion selber herzustellen, statt einzukaufen, auch wenn sich dies vielleicht kurzfristig finanziell nicht lohnt.

Welche Pläne haben Sie persönlich? In diesem Jahr sind Sie ja ordentlich pensioniert worden.

Ich bin sehr gerne für Bachem tätig. Solange ich bei guter Gesundheit bin, mache ich gerne weiter – mit Freude. Bachem ist eine spannende Firma.