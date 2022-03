Pharmabranche Schweizer Firmen am Russland-Pranger: Was ist mit Novartis und Roche? Insbesondere Nestlé wird für den zögerlichen Rückzug scharf kritisiert. Roche und Novartis befinden sich derweil unter dem Radar. Das hat seine Gründe. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 24.03.2022, 18.17 Uhr

Novartis und Roche liefern wichtige Medikamente in die Ukraine: Warteschlange vor einer Apotheke in Kharkiv. Andrew Marienko / AP

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé muss derzeit viel Kritik einstecken. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen hat sich Nestlé nur sehr zögerlich aus Russland zurückgezogen. Obwohl nun die Firma reagiert hat, erhält sie von der US-Eliteuniversität Yale noch immer die Note ungenügend. Die Uni hat über 500 internationale Konzerne bezüglich des Umgangs mit Sanktionen gegen Russland bewertet. Die beiden Basler Pharmakonzerne Roche und Novartis befinden sich dagegen nicht auf der Liste.

An sich ist die Erklärung rasch zur Hand. Wer wichtige Medikamente wie etwa Krebsmittel herstellt, kann sich schlecht über Nacht aus Russland zurückziehen. Sonst würde wiederum dieser Schritt für Kritik sorgen. Allerdings fällt auf, dass sich auf der Liste der Uni Yale mehrere Pharmakonzerne mit der Note ungenügend befinden. So etwa die US-Firmen Merck, Pfizer oder Johnson & Johnson, aber auch Bayer und GSK.

Die Firmen haben zwar neue Investitionen in Russland eingestellt, die Werbung ausgesetzt und klinische Studien für neue Medikamente vorerst gestoppt. Das scheint allerdings nicht zu genügen. Ähnliche Schritte haben auch Roche und Novartis unternommen. Offensichtlich sind die beiden Basler Weltkonzerne den Akademikerinnen und Akademiker aus Yale entgangen.

Darauf bedacht, die Sanktionen einzuhalten

Novartis setze sich dafür ein, dass Patientinnen und Patienten in allen Ländern, «in denen wir tätig sind, Zugang zu Medikamenten erhalten», teilt der Konzern auf Anfrage mit. Gleichzeitig sei die Firma darauf bedacht, die Sanktionen gegen Russland einzuhalten. In der Ukraine beschäftigt Novartis 500 Mitarbeitende, in Russland sind es 2000. So stellt etwa eine Fabrik in St. Petersburg Medikamente für den lokalen Markt her.

Derweil liefert Novartis mehr als 600'000 Packungen an Antibiotika, Schmerzmitteln, Herz-Kreislauf- und Onkologie-Medikamenten in die Ukraine und die Grenzgebiete. «Damit erhalten wir die Versorgung derjenigen, die auf diese Medikamente angewiesen sind, aufrecht», teilt die Pharmafirma mit. Novartis hat zudem drei Millionen Dollar an humanitäre Organisationen gespendet, die Geflüchtete und vertriebene Menschen in der Ukraine und angrenzenden Ländern unterstützen.

Novartis verurteilt den Krieg in der Ukraine: «Dieser unprovozierte Gewaltakt schadet unschuldigen Menschen und widerspricht unserem Ziel, die menschliche Gesundheit weltweit zu verbessern.» Auch Roche «verurteilt den gewaltsamen Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste». Der Pharmakonzern tue alles Notwendige, um seine Mitarbeitenden und ihre Familien zu schützen, zu unterstützen und gleichzeitig die weltweite Versorgung mit den Produkten sicherzustellen.

Roche produziert weder in Russland noch in der Ukraine

Im Gegensatz zu Novartis betreibt Roche in Russland keine Produktionsstätten. Auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hält die Firma im Land nicht. Rund 800 Angestellte kümmern sich um den Vertrieb von Medikamenten und Diagnostika sowie die Betreuung klinischer Studien. In der Ukraine beschäftigt Roche derweil 78 Personen.

Wie Novartis versorgt auch Roche Russland mit lebensrettenden Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Es gebe einen guten Grund, weshalb dies trotz der Sanktionen gegen Russland weiterhin erlaubt sei, sagt ein Sprecher. Deshalb werde Roche ihre Aktivitäten in Russland aufrechterhalten.

Am Mittwoch gab Roche zudem bekannt, weitere Medikamente und Diagnostika für die Ukraine zu spenden. Neben der bereits angekündigten Lieferung von 150'000 Einheiten eines Antibiotikums umfasst die neue Spende weitere 4600 Einheiten mit Medikamenten für die Behandlung etwa der Grippe, rheumatoider Arthritis und verschiedenen Krebserkrankungen. Zudem spendet Roche Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für die Untersuchung von bis zu 120'000 Blutspenden und 31'000 Einheiten zur Behandlung von Diabetes.

