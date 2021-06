Basel: Der neue Roche-Turm wird in einem Jahr fertig

Pharmaindustrie Der zweite Roche Turm ist in einem Jahr fertig – 1000 Mitarbeiter werden von der Stadt aufs Areal umziehen Der Pharmakonzern verfügt über zahlreiche Aussenstandorte. Diese werden nun schrittweise reduziert, wenn der zweite Turm bezugsbereit ist. Andreas Möckli 11.06.2021, 13.09 Uhr

Bau 2 Roche Basel: Eine Begehung vor der Fertigstellung. Simone Morger

Für manche sind die Roche-Türme von aussen keine Schönheit. Ganz anders präsentiert sich das Bild von innen. Am Freitag hat der Pharmakonzern die Medien eingeladen, den zweiten Turm zu besichtigen. Das Grundkonzept ist das gleiche, der neue Turm ist mit 205 Meter rund 27 Meter höher als der erste. Durch die abgestufte Bauweise der beiden Bauten gibt es Terrassen, die begehbar sind.

Beide Türme bestechen innen dadurch, dass durch die Kombination aus weisser Bemalung der Wände und Säulen und der Einsatz von viel Holz eine angenehme Atmosphäre entsteht. Das Element der grossen Wendeltreppe, wie sie schon in viel älteren Roche-Bauten anzutreffen ist, wurde beim zweiten Turm erneut eingesetzt.

Im neuen Turm sei man vom puristischen Design des Bau 1 weggegangen, sagte Standortleiter Jürg Erismann auf dem Medienrundgang. Dank dem Einsatz warmer Farben und angenehmer Materialien entstehe mehr der Eindruck einer Wohnlandschaft und habe weniger Bürocharakter.

Bis zu 500 Personen parallel auf der Baustelle

Feste Arbeitsplätze wird es auch im Bau 2 keine mehr geben. Die Angestellten werden auf einzelne Stockwerke zugewiesen, die miteinander verbunden sind. Roche legt wie bereits im ersten Turm Wert darauf, dass es viele Möglichkeiten für die Mitarbeiter, Gespräche zu führen – sei es in einem Sitzungszimmer, in einer Cafeteria oder an sonstigen Sitzgelegenheiten.

Mittagessen auf Stühlen und Sitzbänken aus Lesen: im neuen Roche-Turm ist das möglich. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Roche-Verantwortlichen rechnen damit, dass die Mitarbeiter trotz des coronabedingten Homeoffice-Trends mehrheitlich im Büro arbeiten werden. «Wir gehen davon aus, dass die Angestellten vielleicht ein oder zwei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten werden», sagt Erismann.

Ob es tatsächlich einen dritten Büroturm geben wird, ist völlig offen. Erismann sprach mit Blick auf die Pläne für ein drittes Hochhaus mehrfach von einer Vision. «Derzeit haben wir keinen Bedarf für weitere Büroflächen», sagt der Standortleiter. Die maximale Höhe für den dritten Turm wäre 220 Meter.

Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Turm soll etwa in einem Jahr fertig sein, die Fassade ist schon seit Anfang April beendet worden. Der Innenausbau ist in den unteren Stockwerken nahezu abgeschlossen, nun arbeiten sich die Arbeiter nach oben. Bis zu 500 Personen arbeiten parallel auf der Baustelle.

Das kostet natürlich. Wie beim ersten Bau hat Roche für den zweiten Turm 550 Millionen Franken aufgeworfen. Ebenfalls im Bau ist der Forschungskomplex, der vor dem Bau 2 Richtung Wettsteinplatz entsteht. Hier werden nochmals 1,2 Milliarden Franken fällig.

Standorte in der Nähe des Bahnhofs gibt Roche auf

Der neue Bau wird Platz für 3000 Mitarbeiter bieten, die Kapazitäten des ersten Turms soll von 2000 auf 2600 Angestellte erhöht werden. Damit werden zahlreiche Aussenstandorte, die Roche in der Stadt derzeit mietet, wohl aufgeben werden.

In die Karten lässt sich Roche nur bedingt blicken. Klar ist, dass das Unternehmen aus dem Elsässertor gleich beim Bahnhof SBB ausziehen wird. Das gleiche gilt für die Räumlichkeiten an der Hochstrasse, ebenfalls unweit des Bahnhofs. An den beiden Standorten arbeiten derzeit rund 1000 Mitarbeiter, die im nächsten Jahr dann in den Bau 2 einziehen werden.

Auch genügend Raum zum Entspannen soll es für die Mitarbeitenden geben. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Bei den anderen Standorten stehe der Entscheid noch aus, sagte Erismann. Über grössere Büros verfügt Roche in der Nähe des Aeschenplatzes, so etwa an der Gartenstrasse und am Picassoplatz. Derzeit arbeiten noch rund 3000 Angestellte ausserhalb des Roche-Areals.

Gebäude für Mitarbeiter-Annehmlichkeiten

Fast schon im verborgenen hat Roche im ersten Quartal dieses Jahr ein weiteres Gebäude in Betrieb genommen. Es handelt sich auf Neudeutsch um das «Employee Center». Wie man es schon vom Novartis Campus kennt, befindet sich dort ein Fitnesscenter, eine Bank- und eine Coop-Filiale.

Insgesamt investiert Roche auf ihrem Areal an der Grenzacherstrasse über 2,3 Milliarden Franken. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum wird als letztes fertiggestellt. Geplant ist die Einweihung Ende des Jahres 2023. Darunter entsteht derzeit eine Tiefgarage für 900 Autos und 1900 Velos.