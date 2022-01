Pilotprojekt abgeschlossen Wegen starker Nachfrage: Die Aids-Hilfe beider Basel baut das Angebot für trans Menschen aus Die Aids-Hilfe beider Basel bietet nun ein festes Angebot für trans- und non-binäre Menschen an. In diesem Zusammenhang wurde das Pensum des Psychologen, der die Betroffenen berät, aufgestockt. Laura Pirroncello 13.01.2022, 15.49 Uhr

Das Angebot für trans- und non-binäre Menschen wird von der Aids Hilfe beider Basel ausgebaut. Nicole Nars-Zimmer

Im Sommer des vergangenen Jahres startete die Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) ein Pilotprojekt zur Förderung von niederschwelliger Unterstützung für trans- und non-binäre Menschen. Dieses stösst auf starke Nachfrage, schreibt die AHbB heute in einer Mitteilung. Deshalb wurde das Pilotprojekt nun in ein festes Angebot umgewandelt.

Marc Inderbinen ist Psychologe und berät trans- und non-binäre Menschen. AHbB

Marc Inderbinen ist Berater und Psychologe und zuständig für das Beratungsangebot für trans Menschen bei der Aids-Hilfe beider Basel. Seit dem Projektstart Ende August 2021 hat er bereits über 100 Beratungen durchgeführt. Sein Fazit ist, dass die Leute extrem dankbar seien: «Viele der Menschen, die uns aufsuchen, standen vorher völlig alleine da mit dem Thema.»

Verzweifelt vor der ersten Beratung

Marc Inderbinen stammt selbst aus der Community. Bei der Beratung stehe für viele das Thema Identität im Vordergrund. Die meisten Personen, die zur Beratung kommen, sind Mitte 20. Fragen, die sie sich stellen sind etwa: Bin ich trans? Bin ich nonbinär? Andere wissen bereits, dass sie trans oder nonbinär sind. Dort stellen sich dann Fragen wie: Was bedeutet das für mich? Welche Möglichkeiten habe ich, um mein Leben zu gestalten?

Gemäss Inderbinen seien viele verzweifelt, wenn sie erstmals in die Beratung kämen. Für den Psychologen ist es dann «schön, zu sehen, dass die Beratung ihnen im Umgang mit ihrer Lebenssituation hilft.»

Nicole Nars-Zimmer

Dauerhaftes Angebot birgt Risiken

Mit der Umwandlung des Pilotprojektes in ein festes Angebot nimmt das Pensum für Inderbinden zu. Am Anfang war er pro Monat vier Stunden für das Projekt im Einsatz. Nun wurde er per Januar 2022 von der AHbB in einem 35%-Pensum fest angestellt.

Wer sich beraten lassen will, kann das bei der AHbB kostenlos per Mail oder persönlich tun. An der Clarastrasse 4 im zweiten Stock findet jeden ersten Mittwochabend des Monats, von 18 bis 21 Uhr, das anonyme Walk-In-Angebot statt. Ausserdem können per Mail individuelle Termine vereinbart werden.

Die AHbB ist auf Spenden und andere Unterstützungsbeiträge angewiesen, um ihre Arbeit auszuführen. Ein neues Angebot stellt somit ein gewisses Risiko dar. Das weiss auch die Geschäftsleiterin Magdalena Urrejola Balçak. Doch der grosse Erfolge zeige den dringenden Bedarf bei der Zielgruppe, wird sie in der Mitteilung zitiert: «Es freut uns, dass wir mit unserer Beratung eine Lücke im regionalen Angebot für die LGBTIQ*-Community schliessen können.»