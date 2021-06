Pilotprojekt Diese Songs hören BVB-Chauffeure: Neue Töne im Tram-Führerstand Wer ein Tram lenkt, darf neu während der Arbeit Musik hören. Nicht alle Wagenführerinnen und Wagenführer möchten das aber, wie eine Umfrage der «Schweiz am Wochenende» zeigt.

Nora Bader 05.06.2021, 05.00 Uhr

Janina Degen freut sich, dass sie – vorerst mal für ein Jahr – während der Arbeit Musik hören darf. Archiv Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Es war ein Weihnachtswunsch der besonderen Art, den Tram-Wagenführerin Janina Degen an ihren obersten Chef, namentlich BVB Direktor Bruno Stehrenberger, richtete. Sie hatte mit dem vpod Region Basel eine Petition lanciert und rund 600 Unterschriften gesammelt, damit Wagenführerinnen und Wagenführer der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) während der Arbeit im Führerstand Radio oder Musik hören dürfen.

Degens Wunsch wurde erhört: Seit dem 1. Juni 2021 ist Musikhören im Führerstand der BVB im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts möglich. Damit sind die Wagenführer der BVB gemäss vpod schweizweit die ersten, welche im Führerstand offiziell Musik hören dürfen. «Nächstes Jahr werden die BVB zusammen mit den Sozialpartnern abschliessend entscheiden, ob der Versuchsbetrieb verlängert und in eine definitive Regelung umgewandelt wird», wie die Gewerkschaft diese Woche mitteilte.

Keine Musik während Stosszeiten

Einige Regelungen müssen allerdings beim Musikhören im Führerstand beachtet werden. Während Stosszeiten zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr sowie zwischen 16.30 und 18.30 Uhr darf beispielsweise keine Musik gehört werden. Dasselbe gilt für Mitarbeitende, die sich noch in der Probezeit befinden. Ebenfalls nicht gestattet ist das Musikhören auf dem deutschen Streckenabschnitt in Weil am Rhein.

In St-Louis hingegen gilt diese Regelung nicht. Die Musik darf ausserdem nicht zu laut laufen, damit die Durchsagen der Leitstelle noch gehört werden können.

Manche fühlen sich eher abgelenkt von Musik

Dass dieses Pilotprojekt zu befürworten sei, darin sind sich grundsätzlich alle Wagenführerinnen und Wagenführer einig. Nicht alle der befragten Wagenführerinnen und Wagenführer möchten aber Radio oder ihre Playlist hören, wie sich bei einer Umfrage in den BVB-Pausenräumen zeigt. Manche finden es etwa zu gefährlich oder möchten sich erst einarbeiten oder Routine gewinnen.

Unterschiedliche Musikgeschmäcke

Eine Hitparade der Songs, die derzeit in den Führerkabinen laufen, liess sich schwer erstellen, zu verschieden sind die Geschmäcker. Die Musik kann vom BVB-eigenen Diensttablet gestreamt werden. Boxen oder Radiogeräte sind nur erlaubt, insofern diese in der Jacke oder der Tasche sicher und rutschfest verstaut sind. Und Fahrgäste bekommen – auch wegen der coronakonformen Trennscheiben – nichts mit von der Musik, wie Selbstversuche und Umfragen in Trams zeigen.

Für Janina Degen ist klar: «Ich möchte unbedingt, dass das Pilotprojekt erfolgreich ist.» Denn sie finde es wirklich super, während der Arbeit Musik hören zu können. Das sei gut für ihre Konzentration und mache Freude.

Was hören Sie denn nun für Musik?

Der House-Liebhaber Bild: Nicole Nars-Zimmer Veysel Top Ich bin seit 10 Jahren als Tramchauffeur unterwegs: Mich beruhigt die Musik bei der Arbeit und lenkt mich vom Alltagsstress ab. Ich komme aus der House- und R-’n’-B-Szene. Das hält mich fröhlich. Denn ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Wenn die Sonne scheint, höre ich House, wenn das Wetter nicht so gut ist R’n’B. Ich habe mir extra Playlists erstellt für die Arbeit, etwa DJ-Sets von Carl Cox aus London höre ich gerne.

Der Schlager-DJ Bild: Nicole Nars-Zimmer Marcel Cristea Ich bin seit 4 Jahren bei den BVB, seit 2 Jahren Tramchauffeur, ab August auch mit dem Bus unterwegs: Es ist eine riesige Bereicherung, Musik hören zu dürfen, gerade in der Spätschicht. Das füllt die Leere im Führerstand aus. Vorher war uns gar nicht bewusst, was das für ein Mehrwert ist. Ich höre Schlager, oft auf Deutschen Sendern wie SWR 4 oder Radio Melody. Ich war mal DJ, habe an der Fasnacht und an Schlagerpartys aufgelegt.

Der Rocker Bild: Kenneth Nars Marcel Berwick Ich bin seit 1993 für die BVB unterwegs mit Bus und Tram: Wenn ich fahre, höre ich gerne SRF 3. Es ist wirklich toll, dass wir das nun können während der Arbeit. Privat höre ich klar den Musikstil Hard Rock: ACDC und Iron Maiden. Ich mag alle Klassiker. Zuoberst auf der privaten Playlist stehen etwa «Thunder Truck» oder «Hells bells» von ACDC. Selber spiele ich auch E-Gitarre.

Klassik oder Reggae Bild: Kenneth Nars Dorothea Zingg Ich bin seit 2000 für die BVB unterwegs mit dem Tram. Ich finde es gut, dass man nun Musik oder Radio hören darf. Ich persönlich mache davon keinen Gebrauch. Für volle Konzentration brauche ich Ruhe. Aber das muss jede und jeder für sich entscheiden. Wenn ich Musik höre, dann ganz bewusst zu Hause, etwas Klassik oder Reggae.