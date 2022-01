Nach Testbetrieb: Nur 4 Laufentaler Gemeinden wollen Pick-e-Bikes

Pilotprojekt Laufentaler nutzten Elektrovelos selten: Nur noch vier Gemeinden wollen Vertrag mit Pick-e-Bike Acht Laufentaler Gemeinden starteten 2021 mit einem Pick-e-Bike Testbetrieb. Nun stehen nur Laufen, Zwingen, Röschenz und Grellingen vor Vertragsabschlüssen. Für die anderen war die Nachfrage zu gering. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Unter anderem Grellingen möchte aus dem Pilotbetrieb mit Pick-e-Bike etwas Dauerhaftes machen. Hier werden die Bikes vor allem zwischen Bahnhof und Schule gebraucht, wo auch dieses Exemplar steht. Kenneth Nars

Die Zahlen sind auf den ersten Blick beeindruckend: 28'000 Kunden hat der Elektrovelo-Verleiher Pick-e-Bike seit seinem Start 2018 gewinnen können. Mittlerweile 500 Fahrräder gehören der Flotte an, die in der Region Basel unterwegs ist. Das von der Baselland Transport AG (BLT), der Primeo Energie und der Basler Kantonalbank gegründete Unternehmen konnte zudem vergangenes Jahr Franchise-Verträge in den Kantonen Fribourg und Waadt abschliessen. CEO Stephan Brode hält fest: «Das Jahr 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Pick-e-Bike.» Unter anderem wechselte der Anbieter seine gesamte «Stromer»-Flotte durch robustere, speziell entwickelte E-Bikes aus. Und seit Herbst gibt es einen günstigeren Jugendtarif für alle unter 25-Jährigen.

Pick-e-Bike weiter auf Beiträge der Gemeinden angewiesen

Doch die Pandemie, die schon die Fahrgastzahlen im öV sinken lässt, trifft auch Pick-e-Bike. Brode sagt:

«Wegen Corona und Massnahmen wie der Homeoffice-Empfehlung nutzen viel weniger Pendler unser Angebot.»

Und auch die Freizeitnutzung an den Wochenenden leide, da viele Veranstaltungen abgesagt werden. Dass der Sommer 2021 komplett verregnet wurde, habe laut Brode natürlich auch nicht geholfen. Die tiefere Nutzung führt dazu, dass die Kundengebühren allein nach wie vor die Kosten von Pick-e-Bike nicht decken können. Die Firma braucht deshalb Unterstützungsbeiträge all jener Gemeinden, die wollen, dass die Leih-E-Bikes auf ihrem Gebiet zur Verfügung stehen.

Hier gibt es noch grosse weisse Flecken auf der Landkarte: Das gesamte Oberbaselbiet inklusive dem Kantonshauptort Liestal kennt die schnellen weissen Flitzer nicht. Im Leimental fahren sie zwar, doch eher aus Kulanz des Unternehmens, denn seit langem stocken die Vertragsverhandlungen, wie Brode bestätigt. Und auch das Laufental war bis vor Kurzem nicht Teil des Verbreitungsgebiets. Das änderte sich vergangenen Sommer, als Pick-e-Bike einen sechsmonatigen Pilotbetrieb in acht Laufentaler Gemeinden startete.

Blauen, Roggenburg, Liesberg und Dittingen stiegen aus

Finanziert von Promotion Laufental und der Erdgas AG Laufental-Thierstein, wollten die Gemeinden im Feldversuch messen, wie stark die Laufentaler Bevölkerung so ein Angebot nutzt. Das Fazit fällt durchzogen aus, wie die Beteiligten dieser Zeitung offenlegen. Stefan Finckh, Vorstandsmitglied bei Promotion Laufental, sagt: «Es hat sich relativ schnell gezeigt, dass in einigen Gemeinden kaum Bedarf besteht. Die E-Bikes wurden dort nur sehr wenig bewegt.» Das führt dazu, dass Blauen, Roggenburg und Liesberg das Projekt nicht weiterverfolgen wollen. Die Zahlen von Laufen, Zwingen, Grellingen, Röschenz und Dittingen seien zwar auch nicht berauschend gewesen, doch gut genug, um im Dezember in Vertragsverhandlungen mit der Pick-e-Bike AG zu treten, so Finckh.

Holger Wahl, Gemeindepräsident von Röschenz zVg

Dies bestätigt Holger Wahl. Der Gemeindepräsident von Röschenz fungiert als Sprachrohr der interessierten Gemeinden. Allerdings teilt er mit, dass sich Dittingen mittlerweile auch verabschiedet habe. Aktuelle Zahlen möchten die Involvierten nicht offenlegen, doch in einer Medienmitteilung Ende Oktober schrieben sie von 230 Laufentalern und Laufentalerinnen, welche das Bike-Sharing nutzten. Wahl hält fest:

«Die mässige Nutzung lag sicher auch, aber nicht nur an Corona und am schlechten Wetter im Sommer. Ich halte es fürs unser Tal dennoch für wünschenswert, eine E-Bike-Grundinfrastruktur aufzubauen, denn die Mobilität der Menschen entwickelt sich rasant weiter.»

Knackpunkt: Wie viel kostet es die Gemeinden?

Wenig überraschend wurde das Angebot am stärksten in den beiden grössten Gemeinden Laufen und Zwingen genutzt. In Grellingen zeigte sich, dass vor allem Fahrten vom Bahnhof ins Dorf und zur Schule beliebt waren. Deswegen dürfte hier und in Röschenz wohl auf fixe Pick-e-Bike-Stationen gesetzt werden, während zumindest in Laufen das freie Abstellen auf Gemeindegebiet ermöglicht werden soll. Das wiederum ist teurer. Wahl dazu: «Ich hoffe, Pick-e-Bike anerkennt, dass viele unserer Gemeinden finanzielle Sorgen haben und unsere Nutzerzahlen niedriger als in der Stadt und Agglo sind. Das sollte sich auf den Unterhaltsbeitrag auswirken.» Wahl erwartet noch diesen Monat eine Entscheidung.

«Die Resultate des Pilotbetriebs im Laufental waren tatsächlich nicht homogen. Dass nur noch vier Gemeinden an Bord sind, macht es für uns aber nicht zum Misserfolg», sagt Brode. Die Mobilität funktioniere im Laufental anders als etwa im Birstal, die Distanzen seien grösser. Dazu habe es an einigen Orten Probleme mit der Funkverbindung gegeben, ohne welche die E-Bikes nicht entriegelt werden können. Ob man den Gemeinden beim Preis entgegenkommen kann, möchte Brode mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen allerdings nicht verraten.

Für 2022 zeigt er sich grundsätzlich «vorsichtig optimistisch». Einen Wunsch hat er dabei aber:

«Es wäre hilfreich, wenn es keinen weiteren Lockdown mehr gäbe.»

