Kantonsspital Baselland wirbt auch in Basel offensiv um Patienten

Plakatflut Kantonsspital Baselland geht mit neuer Werbekampagne in Stadt und Land in die Offensive Momentan sind sie überall, die Werbeplakate des KSBL. Auch in Basel-Stadt wird offensiv geworben. Die erste grosse Imagekampagne seit fünf Jahren reagiert auf die Wirren der Vergangenheit. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Alles andere als privat: Bei der Autobahn-Ausfahrt Richtung Joggeli deckt eine neue KSBL-Werbung eine ganze Hausfassade ab. Kenneth Nars

Es führt kaum ein Weg an ihnen vorbei. Die Plakate mit dem schwarzen Schriftzug und neongelbem Balken darunter prangen derzeit an unzähligen Orten. «Sie bekommen die beste Pflege bei uns», «Bei uns ist stationär auch familiär» oder «Weltklasse-Medizin für die ganze Region» heissen die Slogans, darunter jeweils der Claim «Kantonsspital Baselland – genau für Sie». Dabei geht die Werbeoffensive übers Baselbiet hinaus. Nur der Spruch «Weltklasse-Medizin ‹vo Schönebuech bis Ammel›» findet sich nicht auch in Basel-Stadt. Das KSBL markiert im Nachbarkanton Präsenz.

Versucht das Kantonsspital Baselland damit, dem längst etablierten Strom von Baselbieter Patientinnen und Patienten, die Basler Spitäler aufsuchen, etwas entgegenzusetzen? In Zeiten der freien Spitalwahl können schliesslich auch Baslerinnen und Basler die Kantonsgrenze überqueren. Gegenüber der bz hält KSBL-Sprecherin Anita Kuoni fest:

«Wir sehen uns als Anbieter für die ganze Region, natürlich machen wir dann auch in Basel-Stadt Werbung. Die Basler Spitäler hängen ihre Plakate auch im Baselbiet auf.»

250'000 Franken kostet die ganze Kampagne

Kuoni freut sich freilich, dass die Plakate wahrgenommen werden. Sie wehrt sich aber gegen den Eindruck, dass das KSBL gerade eine noch nie dagewesene Offensive fährt: «Es ist einfach die erste umfassende Imagekampagne seit fünf Jahren, von den Dimensionen aber vergleichbar mit den früheren.»

In Zahlen ausgedrückt heisst das: 250 Plakate, 650 Hängekartons, dazu Aussenwerbung auf Bussen und Inserate in Zeitungen sowie in den sozialen Netzwerken im Internet. Kostenpunkt: 250'000 Franken. Mit rund 0,05 Prozent des KSBL-Umsatzes von 450 Millionen Franken sei dies recht günstig, so Kuoni. Denn: «Wir machen – abgesehen von einer anfänglichen externen Beratung beim Grundkonzept – alles selbst bei uns im Haus, also ohne kostspielige Werbeagenturen.»

Die verschiedenen Slogans der «Genau für Sie»-Kampagne sind teils gezielt platziert worden. So deckt etwa das Plakat «Öffentlich kann sich so privat anfühlen» eine ganze Hausfassade bei der Autobahn-Ausfahrt Richtung Joggeli ab – die mit Abstand grösste Werbefläche der Kampagne an einem sehr stark frequentierten Ort. «Wenn wir uns nicht bemerkbar machen, werden wir nicht gesehen», sagt Kuoni.

Neue medizinische Zentren sollen 2022 vorgestellt werden

Der Zeitpunkt der Imagekampagne ist kein Zufall. Kuoni: «Seit Jahren stecken wir in einem riesigen Transformationsprozess, das Nein zur Fusion mit dem USB 2019 brachte Unsicherheit. Die medizinischen Angebote an unseren Standorten veränderten sich, sodass für viele Leute nicht mehr klar war, was wir wo anbieten.» 2021 habe man ein neues Leitbild erarbeitet, das die Neupositionierung des KSBL unterstreiche:

«Wir wissen, dass wir alleine in die Zukunft gehen und dass wir dies mit Schwerpunktbildungen in neuen medizinischen Zentren tun werden, die wir im Laufe dieses Jahres näher vorstellen.»

Die Offensive in der Stadt blieb auch dem Basler Unispital nicht verborgen. Sprecher Nicolas Drechsler gibt sich aber betont gelassen: «Dass das KSBL derzeit viel Werbung in Basel-Stadt macht, beunruhigt uns nicht. Wir nehmen es zur Kenntnis als Zeichen eines lebhaften Wettbewerbs.» Selber plane das USB derzeit keine grössere eigene Kampagne. Die letzte grössere Aktion sei die Bewerbung der Zusammenarbeit mit dem Bethesda-Spital in der Orthopädie vor zwei Jahren gewesen – die just vergangene Woche in die Übernahme des Privatspitals mündete.

