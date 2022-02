Playoffs Die heisse Phase beginnt: Diese drei Basler Vereine wollen endlich Erfolge feiern In der Vergangenheit wurde der Erfolg auf dramatische Weise verwehrt. 2022 wollen der EHC Basel, Sm’Aesch Pfeffingen und Unihockey Basel Regio endlich Meistertitel und Aufstieg feiern. bz 11.02.2022, 05.00 Uhr

EHC Basel

Zwei Mal verwehrte der Verband dem EHC Basel den Aufstieg, weil die Saison jeweils pandemiebedingt abgebrochen wurde. 2022 soll es nun endlich klappen. Die Topskorer Alban Rexha und Diego Schwarzenbach erklären weshalb - und wo sie feiern wollen.

Sm’Aesch Pfeffingen

Der Volleyball-Club Sm’Aesch Pfeffingen will 2022 den Titel. Die Mittelblockerin Lauren Barfield weiss, wie man solche Titel gewinnt - und wie es für den Baselbieter Verein klappen könnte. Ausserdem gibt sie einen Einblick in die Garderobe, kurz bevor ein wichtiges Spiel ansteht.

Unihockey Basel Regio

In den vergangenen drei Jahren stand Unihockey Basel Regio immer in den Playoffs und der Aufstieg in die NLA war zum Greifen nah. Doch 2019 unterlagen sie Thun im entscheidenden siebten Spiel, 2020 und 2021 wurde die Saison wegen Corona abgebrochen. Für 2022 kennen die vier finnischen Angreifer von Basel Regio fünf Gründe, weshalb der Verein den Aufstieg schaffen wird.