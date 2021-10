Pop-up-Läden Lysbüchel, Hafen und Heuwaage: Basel ist das Eldorado der Zwischennutzungen An der Heuwaage haben sich zwei Pop-up-Läden angesiedelt. Areale, denen bauliche Veränderungen bevorstehen, eignen sich laut Pro Innerstadt Basel gut für Zwischennutzungen. Und damit steht die Steinentorstrasse nicht allein da in Basel. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Alternative Produkte, statt Standardsortiment verkaufen Sebastian Schaller (im Bild) und Dimitri Ludwig noch bis Anfang Oktober an der Heuwaage. Kenneth Nars

Die Steinentorstrasse ist gesäumt von Dönerbuden, Shishabars und parkierten Autos. Doch das ist nicht alles: Offenbar hat sich der Standort in der Nähe des Barfüsserplatzes zum Tummelplatz für kreative Pop-up-Läden entwickelt. Immer wieder ploppen kleine, bunte Läden an der Strasse auf: Studierende der Hochschule der Gestaltung haben während vier Monaten im «Sondershop» Mode von lokalen Designerinnen und Designern verkauft. Und jetzt, seit Mitte Juni, verkaufen zwei junge Männer im alten Kiosk gegenüber des Schauspielhauses alternative Produkte.

Zwischennutzungen sind in Basel keine Seltenheit: Areale, die noch am entstehen sind, oder Gebäude, die bald abgerissen werden, bieten Platz für kreative Outlets. Das Lysbüchel-Areal wird für die nächsten drei Jahre vom Lido zwischengenutzt – mit einer Bar und Beachvolleyball-Feldern. Das Hafenareal ist derweil seit Jahren ein Ort für Alternativkultur. Während viele dieser Angebote eher in den Randgebieten der Stadt Platz finden, liegt die Steinentorstrasse im Zentrum.

Vegan, glutenfrei und Getränke in Glasflaschen

Eine aktuelle Zwischennutzung an der Heuwaage ist etwa der Kiosk, den der 25-jährige Sebastian Schaller gemeinsam mit seinem Freund Dimitri Ludwig für insgesamt dreieinhalb Monate gemietet hat. Im alten Kiosk der Steinentorstrrasse finden Passantinnen und Passanten nicht das klassische Kiosk-Angebot. Schaller sagt:

«Wir möchten möglichst kein Standard-Sortiment, ausser ein paar Zigaretten-Klassikern zum Beispiel. Besonders grosse Konzerne versuchen wir, wenn möglich zu umgehen.»

Auf einem Flyer werben sie denn auch mit vielen veganen und glutenfreien Produkten. Im Sortiment stehen Produkte, die von lokalen Marken stammen.

Über das Angebot erfreue sich nicht die ganze Kundschaft. Es gebe beides, Personen, die sich sehr interessiert an alternativen Produkten zeigten und andere, «die gezielt mit einer Idee kommen und dann enttäuscht sind, wenn sie kein Coca-Cola oder Kinder-Bueno finden». Aber man wolle auch diese Leute für Produkte interessieren, die nicht von grossen Konzernen stammen, meint Schaller.

Sondershop: Designer Damian färbt im Schaufenster mit schmelzenden Eiswürfeln. Nicole Nars-Zimmer

Vermieter suchen in der Regel längerfristige Mieter

Der alternative Kiosk bleibt bis Anfang Oktober im Gebäude – dieses wird nach Angaben Schallers danach saniert. Der Hausbesitzer war für eine Stellungnahme trotz mehrerer Versuche nicht zu erreichen. Auch Sebastian Day, einer der Betreiber des Pop-up-Ladens Sondershop für lokale Mode im selben Gebäude, bestätigt auf Anfrage, dass der Besitzer ihm gegenüber Angaben zu Sanierungen gemacht habe. Sie hätten die Möglichkeit gehabt – genau wie der Kiosk – bis Ende September zu bleiben. Sie wollten das Projekt aber nicht bis dann weiterziehen, wie Day sagt.

Dass dem Gebäude eine bauliche Veränderung bevorsteht, wäre für Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel, nicht verwunderlich: «Es ist sehr schwierig, Flächen für solche Angebote zu finden. Denn die Immobilienvermieter suchen in der Regel nach längerfristigen Mietern.» Denn gerade die kurzfristigen Mieter bedeuteten mehr Aufwand; nach kurzer Zeit müsse der Vermieter wieder jemand neuen suchen. Böhm sagt:

«Deshalb gibt es solche Räumlichkeiten an Orten, wo Umbruch besteht, wie zum Beispiel Sanierungen oder Konzeptwechsel.»

Gebäude «rufen durchweg nach einer Sanierung»

Bereits 2017 war die Steinentorstrasse Thema in der Politik: Die Gebäude auf der Seite mit den geraden Nummern «rufen durchgehend nach einer Sanierung», schrieb damals Anzugsteller und alt Grossrat Daniel Goepfert (SP). Er forderte den Regierungsrat auf, die Parzellen zu erwerben, abzureissen, zu erschliessen und dann weiter zu verkaufen. Der Grosse Rat hielt wenig von dem Vorschlag und lehnte die Überweisung an den Regierungsrat ab. Heute stehen Veränderungen an der Steinentorstrasse und in der Umgebung unmittelbar bevor: Erst diesen Frühling hatte der Grosse Rat den Ratschlag zum Neubau des Heuwaage-Hochhauses befürwortet. Der Unort Birsigparkplatz nur eine Querstrasse weiter wird in den nächsten Jahren vom Parkplatz zur Flaniermeile.

Bald wird das alte Hochhaus an der Heuwaage durch ein neues ersetzt. Kenneth Nars

Bei Gebäuden, welchen bauliche Veränderungen bevorstehen, seien Zwischennutzen attraktiv für Vermieter, um die Zeit zu überbrücken. Böhm geht deshalb auch nicht davon aus, dass sich längerfristig eine Pop-up-Struktur ausbildet, «ausser es würde jemand eine Immobilie besitzen und diese gezielt an temporäre Nutzungen vermieten. Dann wäre es aber keine Zwischennutzung mehr, sondern vielmehr ein Warenhaus mit wechselndem Angebot». Zugleich sei es sehr attraktiv für die Mieterinnen und Mieter: «So können sie ihr Konzept ausprobieren und in die finanzielle Struktur reinkommen.»