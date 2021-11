Porträt Beat Leuthardt – die zuverlässig lauteste und schrillste Stimme der Basler Wohnschutzdebatte Der Präsident des Basler Mieterinnen- und Mieterverbands nervt. Aber das ist Teil des Kalküls und Glück von vielen. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Beat Leuthardt kämpft für Mietende. Kenneth Nars

Beat Leuthardt, 65, steht mit blauer Jacke und wilder Frisur auf dem Marktplatz und dirigiert die Menschen um sich herum. «Wer hat noch keinen Schirm? Bitte setzen Sie sich!» Es ist Dienstag, noch zwölf Tage bis zum Abstimmungssonntag. Es geht um den Wohnschutz, schon zum sechsten Mal innert weniger Jahre, und wie immer steht alles auf dem Spiel für Leuthardt. Er könnte der Regierung den nächsten Sieg abtrotzen. Das Gesicht des Basler Mieterinnen- und Mieterverbands ist der wichtigste Akteur in dieser Debatte, die das politische Basel bestimmt wie kaum eine andere. Das ist die Geschichte eines Mannes, der nervt. Und das auch weiss. Und sich nicht zu schade dafür ist, denn das gehört zum Kalkül.

Leuthardt und seine Mitstreitenden haben sich heute vor dem Rathaus versammelt, um eine kleine Protestaktion aufzuführen. Es ist ein inszeniertes Rollenspiel, das auf einen besseren Wohnschutz pocht. Betroffene Betagte, die erzählen sollen, wie ihnen gekündigt wurde. Während der Szene hält eine Frau immer wieder ein Schild hoch, auf dem steht: «JETZT BUHEN». «Ihr müsst euch vorstellen, ich bin der personifizierte Wohnschutz», ruft er ins Mikrofon. «Und ihr habt die Schirme, um euch vor dem Sturm der Investoren zu schützen. Spannt sie mal auf!» Einige Dutzend Menschen nesteln an ihren Schirmen. Leuthardt verliert die Geduld: «Also das war jetzt gar nichts. Das Fernsehen muss jetzt schneiden, wir versuchen es nochmals.» Und in die Richtung eines älteren Herrn: «Bernd, wenn du Cello spielen kannst, kannst du auch einen Schirm aufspannen!»

Beim zweiten Mal klappt’s besser. «Immer schön nach oben halten für die Fotografen!» Deutlich nach Mitternacht trifft dann die Medienmitteilung ein mit dem Titel: «Alt und Jung buht die Regierung aus».

«Schön hoch halten für die Fotografen!» zvg

Solche E-Mails, oft mitten in der Nacht verschickt, sind typisch für Leuthardt. Je näher der Abstimmungssonntag rückt, desto drastischer werden seine Formulierungen, desto lebhafter die Bilder, mit denen er die Schicksale der Mieterinnen und Mieter nachzeichnet. Fast täglich tauchen neue Massenkündigungen in Basel auf. Leuthardt versucht hartnäckig, das Thema in den Medien zu halten.

Für seine Bücher hat er sich verschuldet

Er weiss, worauf Redaktionen anspringen, und er gefällt sich als Strippenzieher. Schliesslich hat er selbst als Journalist gearbeitet, schrieb für die linke «Wochenzeitung», für den «Tages-Anzeiger» und den «Bund». Sein Thema war die Migration. Auch Bücher hat er dazu verfasst, war an der Grenze zwischen Belarus und Polen, im Maghreb und im Baltikum. Für seine Werke riskierte er viel, vor allem finanziell. Mehr als einmal musste er Darlehen aufnehmen, um die Leidenschaft zu bezahlen. «Heute weist mein Kontostand eine schwarze Zahl auf, dafür bin ich dankbar», sagt er. Leuthardt meint nicht alle seine Sätze so ernst wie diesen.

Dabei hätte er einen ganz anderen Pfad einschlagen können. Im Realgymnasium ist er der Klassenprimus, mit seinem Jusstudium stünde ihm der Weg in den Achtzigerjahren frei für eine Karriere in der Wirtschaft. Leuthardt ist der erste Akademiker der Familie. Aber solche Dinge interessieren ihn nicht gross. Statt sich in einer Kanzlei die Sporen abzuverdienen, schleift er Postsäcke und arbeitet auf einem Schiff auf dem Vierwaldstättersee. Nach dem Uniabschluss steht er schon bald dem Mieterverband in Rechtsfragen bei. Das Amt als Co-Geschäftsleiter übernimmt er 1998, als nachgerückter Grossrat tritt er 2016 der Basta bei. Aber erst jetzt, im Pensionsalter, erlebt Leuthardt seinen Karrierehöhepunkt.

Der Mieterinnen- und Mieterverband ist die stärkste linke Lobbygruppe, wichtiger als jede Gewerkschaft. Wohnen hat Arbeiten als Klassenthema abgelöst. «Es kann jeden treffen», hämmert Leuthardt den Leuten ein und meint damit den Rauswurf aus der Wohnung, nicht etwa einen plötzlichen Jobverlust. Die Grundemotion ist Angst – ein Muster, das man sich eher vom anderen politischen Rand gewohnt ist. «Eigentlich wäre mein liebster Beruf noch immer Kapitän auf einem Schiff», sagt Leuthardt: «Vielleicht hätte ich nie von dort weggehen sollen.» Und dann folgt ein klassischer Leuthardt-Satz, diese Mischung aus prätentiös und selbstironisch: «Damit hätte ich vielen hier wohl einen Gefallen getan.»

Aus dem einstigen Traum ist ein Modell geworden, Massstab 1:50. Leuthardt hat die «Gallia», den Luzerner Raddampfer, zu Hause nachgebaut. «1200 Arbeitsstunden», sagt er stolz.

Die «Gallia»: Der Lebenstraum ist zum Modell geworden. Auf ihr wäre Leuthardt gerne Kapitän geblieben.

Für alles hätte er eine Lösung bereit

Wieder ist Mittwoch, noch vier Tage verbleiben bis zur Abstimmung. Wir treffen Leuthardt heute nicht auf der Kommandobrücke eines Schiffs, sondern im Führerstand eines Basler Trams. Passt auch besser, zuverlässig und laut. Wir fahren im Achter von Neuweilerstrasse bis Kleinhüningen und retour, Leuthardts Lieblingsroute. Tramfahren ist für ihn mehr als ein Job, das wird schnell klar. Zu jeder Weiche kann er eine Geschichte erzählen, von jeder Lichtsignalanlage kennt er die Schaltzeit. «Haben Sie bemerkt, wie ruhig das Tram angehalten hat? Kein Ruckeln, nichts.»

Mehr als nur ein Job: Beat Leuthardt im Führerstand. zvg

Vom zweifachen Durchkreuzen der Stadt bleibt vor allem eines: Wie wenig die Leute verstehen, welchen Zwängen der Tramchauffeur ausgesetzt ist. Wenn er auf das Lichtsignal wartet, kann er nicht nochmals die Türen öffnen, sonst verliert er seinen Platz in der Warteschlaufe. Wenn er klingelt, dann weil er die Autofahrerin warnen wollte. Und vieles ist der erbarmungslosen Ziffer auf der Anzeige geschuldet: Sie gibt den Rückstand auf den Fahrplan an. «Wenn hier drei Minuten aufleuchten, wird jeder und jede nervös», sagt Leuthardt, «sonst würde man lügen.» Leuthardt wäre froh, die Leute könnten seinen Blickwinkel einnehmen.

Es ist vielleicht sein grösster Widerspruch, aber: Er selbst ist auch nicht besonders geübt darin, anderen Positionen nachzufühlen. Leuthardt ist, wie jeder Journalist und wie viele Politikerinnen, ein Besserwisser. Gerade in Verkehrsfragen ist er es, der gerne eine gesamte Planung über den Haufen werfen möchte. Ob Centralbahnplatz, Doppelhaltestellen oder Margarethenstich: Der Drämmler hätte eine eigene Lösung zur Hand. Auch dass das Baudepartement sechs Haltestellen aufheben will, ist für ihn ein Skandal. Das Gegenteil sei nötig, es brauche mehr Haltestellen. «Gerade ältere Menschen sind angewiesen auf einen engmaschigen ÖV», sagt er. «Ich werde dazu noch eine Motion einreichen», kündigt er an. Berührungsängste kennt er auch hier keine, und Rücksicht auf seinen Arbeitgeber ist ihm fremd. In einer Verkehrung aller Hierarchien hat er sogar als Grossrat den Bericht der Geschäftsprüfungskommission gegen seine obersten BVB-Chefs mitgeschrieben.

Der Kapitän, der dem Sturm die Stirn bietet für seine Passagiere. Es ist eine Erzählung, die Leuthardt schmeichelt, aber falsch ist sie nicht. Dass sein Verband inzwischen über 10’000 Mitglieder zählt, dass er deren Anliegen wieder und wieder an die Urne bringt und das Narrativ einer in Immobilienspekulationen versinkenden Stadt festgesetzt hat: Das ist zu grossem Teil sein Verdienst und das seiner Partnerin, die gleichzeitig als Co-Geschäftsführerin des Mieterverbands amtet, Patrizia Bernasconi. Hört man sich unter Linken um, ist Leuthardt ein dankbarer Verbündeter. Einer, der mit Inbrunst politische Gefechte ficht und den Kontakt zur Basis nie verliert. Die meisten Verbandsmitglieder haben irgendwann mit Leuthardt persönlich zu tun.

Aus diesen persönlichen Begegnungen zieht Leuthardt seine Kraft. Er ist kein Theoretiker, sondern einer, der die gefühlte Empörung möglichst ungefiltert auf die Bühnen der Politik bringt. Das nervt, denn wer Trams kennt, weiss: Bei viel Bodenkontakt wird der Ton schriller. Für die Mieterinnen und Mieter ist er ein Glücksfall.

