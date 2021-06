Porträt Ciba-Veteran Alex Krauer: Der grosse, alte Mann feiert seinen 90. Geburtstag Der langjähriger Präsident von Ciba und später Novartis gilt als Manager alter Prägung. Er genoss bereits zu seiner Aktivzeit einen fast unglaublich guten Ruf. Wenig Freude hatte er an seinen Nachfolgern. Andreas Möckli 02.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Krauer wurde zuweilen als Säulenheiliger der Schweizer Wirtschaft bezeichnet. Martin Rütschi / Keystone

So viel Lob ist manchem Suspekt. Alex Krauer habe «ein Renommee, das die päpstliche Heiligsprechung zu Lebzeiten nahelegt», schrieb die «Weltwoche» 1999 in einem Artikel mit dem Titel «Der Säulenheilige» über den Riehener Ciba-Veteranen. Krauer, der morgen seinen 90. Geburtstag feiert, genoss bereits zu seiner Aktivzeit einen fast unglaublich guten Ruf.

Ein Wort, das oft fällt, wenn Krauer beschrieben wird, ist: Asket. Die «Bilanz» meint im Jahr 2000, Krauer hätte mit seiner Ausstrahlung «ein prima Pastor» werden können. «Mit seinen fein geschnittenen Zügen, seinem erhabenen Duktus und den ausdrucksstarken, höchste Sensibilität verratenden Händen, würde dieser selbstlos wirkende Mann – obschon er jährlich Millionen einsteckt – problemlos auf jede Kanzel passen.»

Der Grossvater war Fabrikarbeiter, der Vater Chemiker

Doch statt Gott dient Krauer der Ciba. 43 von 45 Berufsjahren verbringt er in der Basler Chemiefirma. Bereits sein Grossvater und sein Vater waren «Cibaner». Der Grossvater war Fabrikarbeiter, der Vater Chemiker. Seine Sporen verdient er in Italien in der Finanzabteilung ab. Die Rückkehr in die Schweiz sei Krauer schwergefallen, schreibt der ehemalige Ciba-Verwaltungsratspräsident Louis von Planta vor 20 Jahren in einem Geburtstagsbrief.

Krauer und seine Familie seien in Italien fest verwurzelt gewesen und hätten sich in der italienischen Ambiance und Kultur glücklich gefühlt. «Aus Pflichtbewusstsein sind Sie nach Basel gekommen und haben hier Ihre rasche Karriere gemacht», schreibt von Planta weiter. Nach 19 Jahren im Unternehmen steigt er in die Konzernleitung auf.

Die Chemiekatastrophe in Schweizerhall war für Krauer prägend. Martin Rütschi / Keystone

Zurück in der Basler Zentrale erwarten Krauer schwere Währungsturbulenzen, die das inzwischen zu Ciba-Geigy fusionierte Unternehmen in Schieflage bringen. Diese Bewährungsprobe meistert er. Später erweist er sich mehrfach als erfolgreicher Troubleshooter notleidender Geschäftsbereiche.

Prägend ist für Krauer die Chemiekatastrophe in Schweizerhall im Jahr 1986. «Jene Reaktion, ein Ausbruch von Emotionen gegen die Chemie, kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel», sagt Krauer in der «Aargauer Zeitung» danach. «Sich dem zu stellen und den Dialog zu suchen, war eine Erfahrung, die mich sehr stark geprägt hat.» Viele Menschen in Basel hätten das Gefühl gehabt, der Chemie ausgeliefert zu sein. Gleichzeitig hätte man um ihren Wohlstandseffekt gewusst. «Natürlich hätte ‹Schweizerhalle› nicht passieren dürfen, aber es hat zu einer tragenderen Beziehung zwischen Bevölkerung und Chemie geführt.»

In der Folge profiliert sich Krauer als ökologisch verantwortungsvoller Unternehmensführer. Drei Jahre nach Schweizerhalle gibt er dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» ein denkwürdiges Interview: «Wer kurzfristige Gewinnmaximierung betreibt, wer einem einseitigen Wachstumsenthusiasmus huldigt, der sägt letztlich an dem Ast, auf dem er sitzt», sagt er. Wirtschaftliches Interesse und gesellschaftspolitische Verantwortung müssten auf vertretbare Weise austariert werden.

Die Probleme bei Ciba häufen sich

Krauer plädiert für umweltfreundlichere Alternativen beim Einsatz von Herbiziden zur Unkrautvernichtung. Er hält den oft übertriebenen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft für unverantwortbar. Gleichzeitig setzt sich Krauer für die Gentechnologie ein, was viele als Widerspruch sehen. Für Krauer dagegen ist Gentechnologie ökologisch, «sie erlaubt den zurückhaltenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln», sagt er in einem Interview.

Im operativen Geschäft kämpft der Ciba-Kapitän zunehmend mit Problemen. «Sein Konzept, gleichzeitig auf die drei Bereiche Gesundheit, Landwirtschaft und Industrie zu setzen, ging nicht auf», schreibt die «Basler Zeitung» in einer Würdigung. Zudem schwächelt die Pharmadivision. Krauer zehrt nun vermehrt von seinem Wesen als guter Kommunikator und seinem kooperativen Führungsstil.

«Obschon der Patentschutz des langjährigen Kassenschlagers Voltaren am Auslaufen war, herrschte in der Pharmapipeline gähnende Leere», notiert die «Bilanz». Kein Wunder, habe sich Krauers «Musterbetrieb» seit Ende 1994 auf Partnerschau befunden. Er habe froh sein müssen, dass der damalige Sandoz-Präsident Marc Moret später zugegriffen habe. Das Resultat ist bekannt. Für alle Beobachter überraschend geben Moret und Krauer im Jahr 1996 die Fusion zu Novartis bekannt.

Operation geglückt: Sandoz-Präsident Marc Moret, Sandoz-Manager Daniel Vasella und Ciba-Präsident Alex Krauer (von links) posieren bei der Bekanntgabe der Novartis-Fusion im Jahr 1996. Michael Kupferschmidt / Keystone

In der Geschichtsschreibung ist jedoch weniger von einer Fusion die Rede als vielmehr von einer De-facto-Übernahme von Ciba durch Sandoz. Krauer willigt offenbar im Rahmen der Fusionsverhandlungen ein, drei Jahre danach als Präsident abzutreten. Sein Nachfolger Daniel Vasella lässt von Krauers Erbe wenig übrig. Vasella forciert eine Amerikanisierung des Unternehmens. Viel Platz für das Austarieren von wirtschaftlichen Interessen und gesellschaftspolitischer Verantwortung bleibt da nicht mehr.

Krauer hat keine Freude am Gebaren seines Nachfolgers. Vasellas autokratischer Führungsstil und die fürstliche Entlöhnung sind für Krauer ein Ärgernis, schreibt die «Sonntagszeitung». Doch solches öffentlich kund zu tun, hätte Krauers Naturell diametral widersprochen.

Einzig ein Leserbrief in der NZZ kann als Seitenhieb an Vasella gelesen werden, auch wenn der Name des Bündners nicht fällt. Krauer schreibt von der «Gefahr unternehmerischen Fehlentscheide, wenn Konzernchefs ihre Motivation und ihren Selbstwert aus ihrer Remuneration [Vergütung] schöpfen und dieser Aspekt bei ihren Entscheiden eine Rolle spielt». Sein Text endet mit dem Satz: «Alles, was es brauchte, wäre Sinn für Mass». Der Brief wirft zwar hohe Wellen, danach äussert sich Krauer kaum noch in der Öffentlichkeit.

Alex Krauer an seinem letzten Auftritt als UBS-Präsident im Jahr 2001. Sein Nachfolger wurde der inzwischen verstorbene Marcel Ospel. Walter Bieri / Keystone

Seine beruflich letzte Station führt Krauer zur UBS. Kurz nach der Fusion zwischen Bankverein und Bankgesellschaft fliegt ein Skandal rund um den Hedgefonds LTCM auf. Die neue Bank verliert über eine Milliarde Franken. Der damalige Verwaltungsratspräsident Mathis Cabiallavetta nimmt den Hut, Krauer springt ein. Sein Verdienst ist es, das Debakel relativ rasch vergessen zu machen. Krauer sieht sich zunächst als Statthalter, um selber einen Nachfolger einzusetzen. Schliesslich tritt er nach zweieinhalb Jahren ab – und er überlässt Marcel Ospel die Bühne.

Es dürfte Krauer wurmen, dass er mit Ospel und Vasella von zwei Managern beerbt wurde, die seinen Idealen kaum nachlebten. Vasella galt als Alleinherrscher, der bei seinem Abgang vor allem als Abzocker verschrien wurde. Ospel, zuweilen arrogant und unnahbar, musste während der Subprime-Krise von Schimpf und Schande begleitet abtreten. Hätten doch seine Nachfolger nur etwas mehr auf die Predigten des Asketen gehört.