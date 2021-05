Porträt Der Eringerbulle unter den Jungpolitikern Er ist das Gesicht der Jungen SVP Schweiz. Präsident David Trachsel hat viele öffentliche Auftritte. Auch im Basler Grossen Rat hat der Jungpolitiker bereits für Furore gesorgt. Wer ist der Neuling, der im Wallis Kampfkühe züchtet und dem Basler Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger die Leviten liest? Eine Spurensuche. Nora Bader 08.05.2021, 05.00 Uhr

David Trachsel Bild: Nora Bader / bz Zeitung für die Region

David Trachsel, 26, springt von der Holzbank auf. «Das ist die Alpkönigin», sagt er. «Jetzt hat sie ihren Platz in der Hierarchie verteidigt.» Die Alpkönigin, das ist eine Eringer Kampfkuh.

Es ist ein sonniger Samstagvormittag im April. Wir befinden uns auf einer kleinen Alp im Unterwallis oberhalb von Sion. In seinen Wanderschuhen, dem grünen Hemd und den Stallhosen sieht Trachsel aus wie ein waschechter Walliser Bergbauer. Dabei verbringt er nur seine Wochenenden hier. David Trachsel ist Grossrat in Basel und Präsident der Jungen SVP Schweiz.

Zwei Lungenentzündungen und ein Euterproblem

Selbst besitzt er ebenfalls zwei Eringer Kühe: Ryana und Chinoise. Er hat sie hier bei einem älteren Bauern untergebracht. «Die Kühe sind etwa so viel Wert wie ein Kleinwagen», sagt der gelernte Treuhänder. Dieser Winter war für Trachsels Eringerkühe schwer. Chinoise machte zwei Lungenentzündungen und ein Euterproblem durch. Ryana musste gar für eine Operation ins Tierspital Bern eingeliefert werden. Umso mehr freut er sich nun über die Freudensprünge der genesenen Tiere.

Man hört die grossen Kuhglocken hallen. An diesem Tag sind die Eringer erstmals gemeinsam draussen auf der Alp. Es gilt für sie deshalb, sich einen Platz in der Rangordnung auf der Weide für die kommende Saison zu erkämpfen. «Mélange nennt man das», erklärt Trachsel enthusiastisch. Wer sowas noch nie gesehen hat, kommt aus dem Staunen nicht heraus.

Die Eringer Kühe erkämpfen die Hierarchie auf der Weide. Bild: Nora Bader / bz Zeitung für die Region

Die Szenen der Kühe, die gewaltvoll ihre Hörner wetzen, sich wie Ringer wegzudrängen versuchen ‒ das sind Bilder, die an eine vergangene Debatte im Grossen Rat vom März erinnern. Die Coronamassnahmen des Kantons Basel-Stadt lassen da die Emotionen hochgehen. Trachsel greift Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) frontal an. Dieser verliert beinahe die Contenance über Trachsels scharf formulierte Vorwürfe. Mitglieder aus anderen Parteien runzeln die Stirn über die Szenerie: Trachsel bringt Engelberger aus der Fassung.

David Trachsel bei einer seiner ersten Sitzungen im Basler Grossen Rat. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Solche Momente hält Trachsel seit Beginn seiner Legislatur in seinem digitalen Tagebuch fest. Die «Schweiz am Wochenende» hat ihn gebeten, einige Wochen Buch zu führen über sein Politleben. Er schreibt: «Eben gerade habe ich im Grossen Rat meinen ersten Vorstoss eingereicht. Eine Interpellation. Es ist der erste Vorstoss im Grossen Rat, welcher die Coronamassnahmen kritisch beleuchtet und hinterfragt. Das Thema gibt zu reden. … Noch gestern bereitete ich mit der Jungen SVP Schweiz eine Medienmitteilung zu diesem Thema vor und sprach mit dem «Blick» über den Vorfall. Heute ist die Antwort des Gesundheitsdepartements um Engelberger drei Stunden lang die Topstory im «Blick». Da Engelberger in seiner Rolle als GDK-Präsident über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt wurde, avanciert meine Interpellation zur nationalen Story. Ich bezichtige Engelberger der «diktatorischen Amtsführung». Ich bin hart in der Sache und wenn nötig, scharf im Ton. Hart in der Sache, weil die Sachlichkeit mir immer wichtig ist. Unbegründetes herumschlagen, versuche ich zu vermeiden. Hart, weil meine Meinung natürlich angegriffen wird und man nur mit einer harten/standhaften Position diesen Angriffen standhalten kann. Weil der Lockdown so viel Leid verursacht und die Regierungen dieses Leid nicht ernst nehmen und die Verhältnislosigkeit ihrer Massnahmen nicht sehen, bin ich scharf im Ton. Denn so kann ich unmissverständlich klar machen, dass es so nicht weiter gehen kann.»

Trachsel bringt die Jungpartei ins nationale Gespräch

Andere Medien springen auf, die ganze Schweiz redet plötzlich vom Basler, der für die Junge SVP harte Töne anschlägt. Trachsel schafft, was sonst nur die Juso erreicht: Er bringt eine Jungpartei ins nationale Gespräch. Tags darauf gibt Trachsel Telebasel Interviews. Dazu hält er am 4. März fest: «Heute bin ich mit der Engelbergergeschichte beim Telebasel eingeladen. Es gibt einen Grossbeitrag in der Abendsendung «News». Am Fuss der Freien Strasse stellt mir der Journalist vor laufender Kamera gefühlt 15 Mal die gleiche Frage. Er will mich zu einem Fehler zwingen. Ich schwitze, beisse und versuche 15 Mal meine immer etwa gleiche Antwort abzugeben, als ob nichts wäre. … Ich mag Fernsehauftritte, auch wenn sie, wie heute, schweisstreibend werden können. Was ich aber noch viel mehr mag, ist die Geselligkeit. Ich freue mich heute gegen Abend eingeladen zu sein und mit Leuten aus dem Quartier ein Bier zu trinken. Mittlerweile kennt man mich in der Gegend einigermassen. Weniger als steifen Politiker, sondern eher als unkomplizierten Freund. Doch bewerten sollen das andere. …»

Die Walliser nennen ihn «le Balois»

«Le Balois», nennen ihn die Walliser neckend. Er ist beliebt bei ihnen, spricht die meisten der rund 15 Anwesenden, die ebenfalls ihre Kühe auf einer Alp oder in der Nähe haben, mit Namen an. Munter wird auf Französisch geplaudert, Weisswein getrunken und Raclette gegessen. 600 bis 700 Kilogramm schwer sei so eine Kuh, erzählt derweil Trachsel der Journalistin. Mit Tieren kennt er sich aus. Sein Kindheitstraum: Bauer zu werden. «In der Stadt geht das halt nicht so gut.»

So wurde er stattdessen Treuhänder und schreibt am 12. März ins Tagebuch: «Mein berufliches Umfeld bereitet mir eine ideale Ausgangslage, um politisch tätig zu sein.» Zum einen arbeitet er 20 Prozent in der Treuhandfirma Balanz AG. Zum anderen hat er ein Pensum in der Paxedra AG, einer von alt Nationalrat Sebastian Frehner geführten Public Affairs Firma.

«Dass man mit einem Altnationalrat auch gelegentlich über Politik spricht und sich darin beraten lässt, ist selbstredend», so Trachsel, der sich nicht als verlängerten Arm Frehners in die Politik bezeichnen lassen will. Auch sei er nicht rechtsaussen, wie die «Basler Zeitung» neulich geschrieben hätte. «Rechts von der SVP darf es nichts geben. So kontrollieren wir, dass es keinen Rechtsextremismus gibt», so Trachsel. Und rechts von Trachsel selber sind zumindest in der SVP wenige: Gemäss Smartvote der letzten Nationalratswahlen ist sogar der Aargauer SVP-Hardliner Andreas Glarner gemässigter als er.

Sein drittes berufliches Mandat ist die Geschäftsführung der Konsumentenorganisation Vision Konsum. Vision Konsum beschreibt Trachsel als «Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Bereich Konsumgüter und -dienstleistungen sowie der Steigerung der Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz.» In Vision Konsum widerspiegelt sich seine persönliche wirtschaftspolitische Haltung. «Und da ich mich fast ausschliessliche mit Gesetzen und Regulierungen befasse, nützt mir auch dieses Engagement zur persönlichen politischen Weiterentwicklung», berechnet Trachsel.

Die Nervosität vor der ersten Grossratssitzung

So selbstsicher er auf der Alp auftritt, im Innern des gläubigen Christs sah es auch schon anders aus: Er müsse zugeben, doch sehr nervös zu sein, sagt er vor der ersten Grossratssitzung gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Obwohl er schon über ein Jahr Präsident der Jungen SVP Schweiz gewesen sei. «Mir wurde bewusst: Jetzt bist du Volksvertreter und man wählte dich nicht, zum Nichtstun, sondern, damit du wirklich kraftvoll unsere Stimme vertrittst.» In der Schule sei er nie nervös gewesen vor Prüfungen oder so. Und im Grossen Rat sei er ja dann schnell eingearbeitet gewesen. Eingefahren ist denn auch sein Votum gegen den Coronabonus beim Pflegepersonal. Die «Basler Zeitung» schreibt, er ecke an, Politiker rümpften die Nase über sein lautstarkes Verhalten und seine Gesinnung. Verschiedene Politisierende aus unterschiedlichsten Lager bestätigen dies. Trachsel kontert mit einem Leserbrief und Onlinekommentar: «Für Freiheit, Normalität und Selbstverantwortung einzustehen, gilt scheinbar bereits als extreme Position.»

Weshalb Christoph Blocher Trachsels Vorbild ist

Dass in der Basler SVP oftmals nicht alle seiner Meinung sind, ist ein offenes Geheimnis. «Wieviel Einfluss ich habe, ist aber nicht das Thema», so Trachsel dazu. Das Parteiprogramm sei schliesslich klar. Und: Jeder solle eben so viel Einfluss nehmen, wie er könne. Ziel der Basler SVP sei es schliesslich, einen Nationalratssitz zurückzuholen. «Da braucht es nicht einen oder zwei dafür, sondern viele.»

Nach seinem Vorbild gefragt, sagt der Basler: «Das ist ganz klar Christoph Blocher.» Trachsel sei einmal als Junge mit seinem Vater im Auto gesessen und da habe Blocher in den Nachrichten über seine Abwahl gesprochen. «Ich fragte meinen Vater: Ist der gut? Er sagte Ja!». Das sei ihm geblieben. Er habe sich intensiv mit Blocher auseinandergesetzt, seine Biografie gelesen, und das «Blocherprinzip». Einmal habe er sein Vorbild sogar persönlich getroffen: «Ich war in Herrliberg eingeladen», sagt Trachsel.

Das Hörnerwetzen im Grossen Rat geht weiter

Bundesrat? Ähm nein, selber habe er sich keine politischen Ziele gesetzt, so Trachsel. «Ich bin einfach so in die Politik reingeraten, dann lief es von selbst.» Bei seiner Wahl zum Präsidenten der Jungen SVP Schweiz dürften auch seine Kontakte ins Wallis und die Romandie geholfen haben, das schliesst der Schweizerisch-Tschechische Doppelbürger nicht aus. Aufgewachsen ist er mit einer jüngeren Schwester und wohnt aktuell in einer WG in Basel.

David Trachsel im Interview mit SRF. Nora Bader / bz Zeitung für die Region

«Heute ist wieder Medienmarathon», sagt Trachsel, während auf der Alp eine Bundeshausjournalistin und ein Kameramann des SRF eintrudeln. Es geht ums CO 2 -Gesetz. «Das sieht ja dann eher nach Autolobby aus», sagt Trachsel, und schlägt ein anderes Setting etwas fernab der Subarus der Walliser vor. Ganze vier Stunden dauern die Dreharbeiten letztlich, solange, bis Trachsels helle Haut von der Sonne rot wird und er dankend die Sonnencrème der Journalistin annimmt.

Rot sehe er allmählich auch für die Jugend. «Die neulichen Lockerungen sind für die Galerie und bringen nichts. Nur wenn alles wieder geöffnet wird, haben Junge eine Perspektive. Da muss jetzt etwas gehen», so Trachsel. Was ihn an den staatlichen Massnahmen am meisten gestört habe oder noch immer störe, sei die massive Einschränkung der Freiheit. Auf «20 Minuten» fetzt er sich am 19. April, dem Tag der Lockerungen mit Juso-Präsidentin Ronja Jansen.

Die Eringerkühe scheinen sich währenddessen auf der Weide mit der neuen Rangordnung abgefunden zu haben. Trachsels Kampf im Grossen Rat hingegen wird weiter gehen. Knallen wie beim Kuhkampf wird es mit ihm in der Basler Politik vermutlich noch oft. Das gehört aus seiner Sicht auch mal dazu – genauso wie das Hörnerwetzen- und abstossen bei seinen Eringer Kühen.