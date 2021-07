Langjähriger Roche-Lenker Franz Humer wird 75 Jahre alt

Porträt Der langjährige Roche-Lenker Franz Humer wird 75 Jahre alt Während seinen Anfangsjahren machte Franz Humer persönlich und beruflich eine schwere Krise durch. Später stieg der Pharmakonzern unter ihm zu einem der weltgrössten auf. Andreas Möckli 01.07.2021, 05.00 Uhr

Gelassen: Franz Humer fotografiert in Zürich nach seiner Roche-Zeit im Jahr 2016 in Zürich. René Ruis / Keystone

Er ist weitgehend unbekannt. Als Ende 1994 Roche bekanntgibt, Franz Humer werde Pharmachef des Konzerns, ist er in der Schweiz ein unbeschriebenes Blatt. Der gebürtige Österreicher startet seine Karriere beim US-Konzern Shering-Plough. Danach geht er zur britischen Glaxo. Als ihm dort der Weg nach ganz oben verwehrt bleibt, wechselt er nach Basel. Die Schweiz kennt Humer gut, in erster Ehe ist er mit einer Luzernerin verheiratet. Er besitzt den Schweizer Pass.

Bereits bei der Bekanntgabe des Wechsels wird darüber spekuliert, ob er dereinst den Roche-Übervater Fritz Gerber als Konzernchef beerben wird. «Wo immer sich eine Chance zum Aufstieg bot, wählte Humer die <Direttissima>», schreibt die «Bilanz» 1998 in einem Porträt. Es trägt die Überschrift «Ein beinharter Charmeur». Im Gespräch überaus gewinnend, sei Humer viel zu sehr Pragmatiker, um eitler Phrasendrescherei zu verfallen. «Umfangreiche <boards> und ausufernde Diskussionsrunden sind seine Sache nicht. Stattdessen bevorzugt er möglichst kurze, schnelle Entscheidungswege».

Humer habe die Fähigkeit, die Stärken und Schwächen anderen Menschen in Lichtgeschwindigkeit zu erfassen, sagt sein erster Chef damals. Wiederholt hervorgehoben wird seine Anpassungsfähigkeit, die gar mit der eines Chamäleons verglichen wird. Für Shering-Plough arbeitet er in Ecuador, Portugal und Grossbritannien. «In England verhielt er sich wie ein Brite, in Portugal wie ein Portugiese», sagt ein langjähriger Gefährte in der «Bilanz». Humer spricht fünf Sprachen fliessend: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Auch heute noch kann er in einem Gespräch problemlos die Sprache wechseln.

Roche-Übervater Fritz Gerber (rechts) und sein Ziehsohn Franz Humer. André Häfliger

Als er bei Roche beginnt, trifft er auf ein erfolgsverwöhntes Unternehmen, das eine 20-jährige Wachstumsphase hinter sich hat. Die Führungsgarde des trägen Tankers wirkt ausgebrannt, der Nachschub an neuen Medikamenten harzt. Als erstes macht er der Stammhaus-Behäbigkeit konsequent den Garaus, wie es das Wirtschaftsmagazin «Cash» 1996 formuliert. An der Basis gärt es. Der Druck von oben habe immens zugenommen. Die alte Garde fühlt sich durch das forsche Auftreten Humers und seiner Getreuen bedroht.

Fritz Gerber zieht sich kurz vor der Jahrtausendwende nach und nach zurück. 1998 überlässt er Humer den Posten des Konzernchefs. Nur ein Jahr später gibt der gebürtige Emmentaler bekannt, auch das Präsidium innert zwei Jahre an seinen Ziehsohn zu übergeben.

«Geheime Verschwörung eines ganz kleinen Kreises»

Kaum ist die Nachfolge Gerbers geregelt, setzt eine mehrjährige Krise ein, die von Humer viel abverlangen wird. Neben Problemen mit mehreren Medikamenten setzt Roche vor allem der Vitamin-Skandal zu. Humer beteuert, von einer Preisabsprache zwischen seiner Firma, BASF und Rhône-Poulenc nichts gewusst zu haben. Es handle sich um eine «geheime Verschwörung eines ganz kleinen Kreises» von Verantwortlichen in der Vitamin-Sparte. Diese werden dann auch sofort entlassen, zwei müssen in den USA sogar ins Gefängnis, darunter der heutige Bachem-Präsident Kuno Sommer.

Ob Gerber und Humer wirklich nichts wussten, wird bis heute bezweifelt. Die damalige Frage nach einem Rücktritt beantwortet Humer so: «Meine Verantwortung ist es, die betroffene Division aus ihrer Krise herauszuführen. Alles andere wäre für mich ein Davonlaufen.» Die Schlussrechnung des Skandals: Rechtskosten und Bussen in der Höhe von fünf Milliarden Franken.

Kurz darauf tritt ein gewisser Financier namens Martin Ebner auf den Plan. Als grösster Einzelaktionär fordert eine Einheitsaktie und einen Sitz im Verwaltungsrat. Ebner stört sich daran, dass die Erben-Familien Hoffmann und Oeri die Hälfte der Stimmen kontrollieren, obwohl sie deutlich weniger des Kapitals besitzen.

Will bei Roche mitreden: Financier Martin Ebner macht Roche-Chef Franz Humer das Leben schwer. Roger Doelly / Keystone

Ebner läuft mit seinem Vorhaben auf und verkauft seine Aktien kurzerhand an den Lokalrivalen Novartis unter der Führung von Daniel Vasella. Die ganze Stadt ist in heller Aufruhr, die Rede ist von einer «Ouvertüre zur Heirat».

Bereits am Tag eins will Humer von einem Zusammenschluss nichts wissen. Der Satz «Eine Fusion kommt nicht infrage» wird zu seinem langjährigen Mantra. Er reagiert auf die ewig gleiche Frage zuweilen genervt: «Ich will nicht fusionieren, ich will auch nicht auf den Mond, da will ich nicht hin», sagt Humer in einem Interview mit dem «Blick».

Humer pariert die Angriffe von Novartis insgesamt souverän

Grosse Sorgen muss sich Humer in dieser Sache nicht machen, obwohl Vasella den Anteil von Novartis an den stimmberechtigten Inhaberaktien auf über 33 Prozent erhöht. Die Erbenfamilien haben keinerlei Absicht, zu fusionieren und damit ihre Stimmen-Mehrheit abzugeben. Und so läuft sein Antipode Daniel Vasella auf. Humer muss Angriffe von Novartis-Anwälten an der Roche-Generalversammlung 2003 abwehren. «Gross in Verlegenheit geriet der phasenweise emotionale Franz Humer gestern nicht», kommentiert die «Basler Zeitung». Ihm sei ein manchmal etwas arroganter, aber insgesamt souveräner Auftritt gelungen.

Als neuer Roche-Grossaktionär nimmt Daniel Vasella im Jahr 2002 an der Generalversammlung der Konkurrentin persönlich teil. Markus Stuecklin / Keystone

2003 wird auch sonst das grosse Jahr des Aufräumens. Im Februar präsentiert Humer den grössten Verlust in der Firmengeschichte: ein Minus von vier Milliarden Franken. Neben dem Vitaminskandal sind vor allem Buchverluste auf Wertschriften der Auslöser dafür. Humer schliesst mit der Ära des langjährigen Finanzchefs Henri B. Meier ab.

Unter Meiers Ägide galt Roche als Bank mit angeschlossener Apotheke. Humer hält diese Aussage zwar für «burschikos», aber «leider Gottes» für eine treffende Redewendung, wie er in einem Interview eingesteht. Unter Meier stammt oft ein Drittel des Gewinns vom Finanzergebnis. Humer räumt mit diesen Altlasten auf, «damit die neue Roche sich voll entfalten kann». Fortan geht es nur noch um das Kerngeschäft, etwa um den Nachschub neuer Medikamente.

Es sind die schwersten Jahre Humers bei Roche. Sie fallen mit dem Tod seiner Frau zusammen, die 1999 an Brustkrebs stirbt. Er stürzt sich zur Ablenkung förmlich in die Arbeit, arbeitet Tag und Nacht, Samstag und Sonntag. «Ich dachte, ich reisse die Welt aus den Angeln», sagt er. Die Wunden seien noch zu sehen, aber sie würden nicht mehr aufbrechen, sagt er fünf Jahre nach dem Tod seiner Frau. Mit der Goldschmiedin Maja Fruithof, die er später heiratet, findet Humer neues Liebesglück.

Nachdenklich: Franz Humer fotografiert anlässlich der Grundsteinlegung des Bau 95 in Basel auf dem Roche-Areal. Patrick Straub / Keystone

In gewissen Medienberichten wird er während den Horrorjahren abgeschrieben. Doch dies ändert sich, das mehrjährige Sturmtief zieht vorüber. Die strahlende Retterin ist die US-Biotechfirma Genentech, an der sich einst Gerber beteiligt hat. Ihre drei Krebsmittel Avastin, Mabthera und Herceptin sind Kassenschlager des Wortes. Umsatz, Gewinn und die Marge steigen kontinuierlich. Die Kritiker verstummen. Nun erscheinen wohlwollende Portraits mit Titeln wie «Citizen Roche» oder «Weltapotheker – in Anlehnung an sein Präsidium beim Europäischen Pharmaverband Efpia.

Humer geht als Sieger vom Platz

Kritik an seinem hohen Lohn und am Roche-Doppelmandat pariert er meist problemlos, schliesslich sind die Zustände beim Lokalrivalen Novartis stets etwas schlimmer. Geschickt beendet Humer seine doppelte Regentschaft als Chef und Präsident vor Vasella. Die beiden sollen sich bis heute hassen, sagt einer, den Humer gut kennt. Schliesslich geht der gebürtige Österreicher als Sieger vom Platz, spätestens als Vasella wegen der Kritik an seinem 70 Millionen schweren Konkurrenzverbots abtaucht.

Mit der Wahl seines Nachfolgers überrascht Humer einige. Zum Zug kommt der damals 40-jährige Severin Schwan, Leiter der leichtgewichtigen Diagnostiksparte. Humer hat Schwan in Asien erlebt. Als Humer von dieser Reise zurückkommt, soll er gesagt haben: «Der könnte es». Tatsächlich sitzt Schwan 13 Jahre später noch immer fest im Sattel.

Tränen zum Schluss: Der abtretende Franz Humer an seiner letzten Roche-Generalversammlung in Basel im März 2014. Patrick Straub / Keystone

Humer bleibt in seinen letzten Jahren als Roche-Präsident ein wichtiger Sparringpartner für Schwan. Die vollständige Übernahme der US-Tochter Genentech, der damals grösste Deal der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, gilt es unter Dach und Fach zu bringen. Das Vorhaben gelingt ohne grössere Erschütterungen.

Im Jahr 2014 macht Humer einen Schnitt. Er tritt ab, verzichtet im Gegensatz zu Gerber bewusst auf den Titel «Ehrenpräsident» und geht auf Distanz. Ohnehin wohnt er schon länger nicht mehr in Riehen, sondern in Zollikon. Zudem ist er oft in seinem Haus in Jackson Hole in den Rocky Mountains. Bis heute fährt er immer noch sehr viel Ski. Ein Vertrauer sagt lachend: «Dem geht es prächtig, er geniesst das Leben».